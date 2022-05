Jacobo Grinberg: La última entrevista del científico antes de su desaparición

El científico mexicano habló, además de su teoría sintérgica y del caso Pachita, de los proyectos que tenía planeados y de dos experimentos sobre telepatía que no se concretaron.

En 1994, unos meses antes de desaparecer misteriosamente, el doctor Jacobo Grinberg dio la que podría ser una de sus últimas entrevistas a un medio español. Ahí habló de su teoría sintérgica, de la chamana Pachita y de su trabajo de investigación alrededor de la conciencia. Entre otras cosas, el científico menciona un experimento a larga distancia que planeaba realizar entre México y la India: uno que traería mucha más información acerca de la telepatía y el intercambio de información, además de otro que involucraba el estudio de las interacciones entre seres humanos y delfines.

Los experimentos que planeaba Jacobo Grinberg, desafortunadamente, nunca se llevaron a cabo. Como sabemos, el doctor Grinberg desapareció sin dejar rastro el 8 de diciembre de 1994. Aunque la carpeta de investigación se cerró varios años después, el misterio de su paradero continúa: se dice que pudo haber secuestrado por la CIA (y hay quienes aseguran que su segunda esposa, Teresa Mendoza, estaba relacionada con esa agencia estadounidense), otros hablan de una abducción extraterrestre y otros aseguran que, simplemente, trascendió a otro plano de la conciencia.

La última entrevista de Jacobo Grinberg

En esta entrevista, que ocurrió en algún punto del 94, Jacobo Grinberg habla de la conciencia como “lo que está detrás de todo acto perceptual” y pone un ejemplo que lo ilustra: “Si penetras el cerebro buscando el sonido te darás cuenta de que el sonido no está en ningún lugar, entonces el sonido es también una cualidad de la conciencia”.

“En primer lugar es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informaciones, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informaciones de tipo holográfico, pero no hay, a ese nivel, cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de otros, sino que es un campo informaciones que algunos le llaman “campo cuántico”, otros como David Bohm le llamaban “el orden implicado”, la teoría sintérgica le llama “campo sintérgico”. En fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales hablan de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es: los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La informacin de estos objetos se encuentra en esta matriz informaciones, pero no la cualidad. El cerebro está encargado, de alguna manera, de decodificar este campo informacional y la resultante final es la realidad perceptual”.

Grinberg explica que existe una confusión común que considera a ese resultado final percibido por nuestro cerebro como un estímulo primario. Sin embargo, quienes percibimos la realidad somos los últimos en la cadena que surge de la matriz informacional. “No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual sino solamente a su resultante final, y de esta confusión resulta el hecho de que pensemos que este resultante final no es nuestro producto”. El científico dice que aún no alcanzamos a comprender cómo es que ocurre el proceso de la realidad: de lo que vemos, escuchamos y sentimos. Él califica a la realidad cotidiana como un “verdadero milagro”. Lo que dice el científico es, básicamente, que el cerebro humano tiene capacidades ilimitadas que, paradójicamente, aún no alcanzamos a comprender.

Jacobo Grinberg habla sobre Pachita

En esta entrevista, el entrevistador le pregunta a Jacobo Grinberg sobre su relación con el chamanismo y el estudio de este, además de sus experiencias con chamanes que más le han impresionado. Él habla de ellos como personas que funcionan en una realidad “donde no hay pasos intermedios” y “no hay procesos”.

“Por ejemplo Pachita, es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar, yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo alguien que tenía un problema pulmonar, entonces, si ella decidía, podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente lo necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías, el único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo lo que se hacía”.

¿A qué se refiere Jacobo Grinberg con “pasos intermedios” y qué tiene que ver con el trabajo de Pachita? Él dice que, en el caso de la chamana, ella tomaba el pulmón enfermo y lo reemplazaba con un pulmón sano. “De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle a Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así, no solamente operaciones de pulmón sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias”.

El doctor dice que Pachita estaba colocada en un nivel de la realidad que le permitía hacer que ocurriera lo que ella quería que ocurriera: “Un mecanismo aparente entre su deseo y la materialización del deseo. Y si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente, de la nada. O si su deseo era desaparecerlo también, mágicamente ocurría”. Él menciona ‘Los chamanes de México’, un trabajo que publicó en siete volúmenes en nuestro país y en el que habla más a fondo sobre Pachita y otros chamanes.

“Aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes por ejemplo don Panchito el chamán maya, tenían esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, en su capacidad de decodificar información de forma directa”.

Lo que Jacobo Grinberg comenzaba a concluir

Jacobo Grinberg continúa su participación en la entrevista de 1994 hablando de sus intentos por explicar sus teorías, con los que hasta el momento no había tenido mucho éxito. Él menciona que una de sus más recientes reflexiones (recordemos que esta entrevista ocurrió poco tiempo antes de su desaparición) busca dar una explicación a esos fenómenos.

“Lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, es que una vez creada tiene una existencia real. Esto es: lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en este nivel que estoy mencionando. Son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia, no existen como materia”.

¿Cómo entra Pachita en ese proceso que explica Grinberg? Él dice que la chamana estaba colocada directamente en esa conciencia creativa, por lo que ya no había proceso. “Y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba y en este nivel no hay pasos intermedios. Puesto que todo es conciencia, puesto que aun los objetos que percibimos esta resultante final son parte de la conciencia, entonces si uno está totalmente localizado ahí y no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel”.

El entrevistador señala que la teoría Sintérgica de Grinberg podría ser “el puente perfecto para entender la realidad entre el universo cuántico subatómico y el orden implicado de David Bohm. El científico se muestra de acuerdo y dice que sus ideas son una “fuente inagotable en la conciencia, en mi propia conciencia”.

Quizá una de las partes más importantes de esta entrevista es en la que Grinberg menciona que él mismo está intentando vivir en ese nivel de conciencia: “Es verdaderamente precioso, uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano, hay una serie de efectos muy bellos, todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado”.

El entrevistador habla de otras conversaciones que han tenido en el programa con estudiosos del chamanismo como Rodolfo Flores. Señala que él y otros también unen a la ciencia con la unidad de conciencia que perciben, a lo que Grinberg también da la razón. “La teoría Sintérgica afirma que dentro del procesamiento que el cerebro hace para construir la realidad perceptual uno de los últimos procesos es la creación del campo neuronal, el campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de activaciones entre todas las neuronas de nuestro cerebro”.

“La teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Ahora, dependiendo de las características del campo neuronal, de su sintergia, específicamente de su coherencia y de su densidad informacional, de su frecuencia, será el nivel de interacción congruente con el campo cuántico. Se puede predecir o hipotetizar que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia, esto es muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico de un campo neuronal de menor sintergia”.

Grinberg habla un poco más sobre Rodolfo, el chamán al que menciona en su trabajo de siete volúmenes. “Lo que vimos en el cerebro de don Rodolfo, que indudablemente es una gente extraordinariamente desarrollada, confirma lo que acabo de decir. Su coherencia, sus nexos de coherencia, hablando en términos un poco más técnicos, la máxima densidad de sus nexos de coherencia está localizada en altas frecuencias, comparativamente con sujetos normales de la misma edad en donde sus nexos de coherencia están en bajas frecuencias”. De esa manera, dice él, la evidencia que obtuvieron en el laboratorio confirma su teoría sintérgica.

Los próximos experimentos de Jacobo Grinberg

La última pregunta del entrevistador es muy relevante: no solo para el estudio de la conciencia, sino para la investigación alrededor de la posterior desaparición de Jacobo Grinberg. Él le pregunta al científico en qué punto de sus investigaciones se encuentra, y este responde:

“Estoy entendiendo esta realidad como conciencia, toda la realidad que percibimos como conciencia, y estoy en este punto intentando no olvidarme de esto, refrescándome en cada momento en esta visión… Sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar”.

Y es ahí cuando Jacobo Grinberg habla de uno de los experimentos que tenía planeados y para el que estaba recaudando fondos: “Por ejemplo, en este momento vamos a iniciar, espero, estamos pidiendo fondos porque esto va a salir muy caro y no tenemos los fondos, pero esperamos que alguna organización nos ayude a estudiar si existen interacciones directas entre el cerebro de los delfines y el del ser humano. De tal forma de poder tener evidencias experimentales acerca de no solamente la existencia de interacciones entre cerebros humanos, que ya tenemos suficiente evidencia, aunque seguimos en este campo. Sino si existen interacciones entre el ser humano y otras especies, y la hipótesis, la predicción es que sí existen, que existe una unidad de todos los seres”.

Otro de sus proyectos futuros era el famoso experimento en conjunto con una profesora de la India: “Una colega que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia entre la India y México y ella viene, va a estar tres meses en el laboratorio para quedar de acuerdo, entrenarnos ambos, tener toda una metodología y vamos a hacer el experimento del potencial transferido entre India y México. Esto es muy importante porque una de las consideraciones del punto de vista que le acabo de mencionar es que ya como conciencia existen leyes particulares de la conciencia que no necesariamente son las leyes que conocemos o que conoce la ciencia física”.

Grinberg continúa: “Aunque en este punto hay un acuerdo, podría haber un acuerdo, una de las leyes de la conciencia es la no localidad, que sí se observa en partículas elementales: la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra, sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad”.

El doctor Grinberg concluye con una mención a su equipo de colaboradores en el laboratorio, quienes, dice, están “muy entusiasmados” trabajando duramente. También habla de un nuevo libro, ‘El yo como idea’:

“Espero que ya haya aparecido en España como ‘El sabor de la iluminación’ de editorial Sirio… No sé, creo que ya debe haber salido. Y estamos preparando un nuevo libro ya es un libro coeditado que se va a llamar ‘La realidad como conciencia y la conciencia como realidad’ en donde se van a manejar todas estas ideas de la realidad como conciencia, pero al mismo tiempo como producto final de un procesamiento y la conciencia como realidad”.

Para finalizar, Grinberg dice que “hay muchas cosas que hacer, gracias a Dios”, habla de su curiosidad por seguir investigando y se muestra entusiasmado por los proyectos por venir. Jacobo Grinberg desapareció ese mismo año y, de acuerdo con declaraciones de su hermano menor, Ari Telch, la carpeta de investigación fue cerrada hace mucho tiempo.

