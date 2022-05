“Las mañanitas”: letra y datos sobre la canción que se canta en cada cumpleaños

Aquí te presentamos la letra completa de “Las mañanitas”, la popular canción que se entona en los cumpleaños, además de otros secretos sobre este tema.

En cada festejo de cumpleaños es muy común que se escuchen “Las Mañanitas”, una de las canciones más populares en México que se dedican a los que gozan de un año más de vida. ¿Pero alguna vez te has preguntado quién es su autor, qué quieren decir ciertos pasajes de ella y de dónde surgió este popular tema? Aquí te presentamos la letra de "Las mañanitas" además de otros secretos sobre esta canción.

El antecedente de “Las mañanitas” se encuentra en el género Romanza sefardí o sefaradí que tiene orígenes judíos, medievales y españoles, y está inspirado por la poesía lírica española en componentes temáticos y métricos. Por ello es que no son tan mexicanas como más de uno podría creer. De hecho, las conocían también en la ex Yugoslavia.

¿Qué son “Las mañanitas” mexicanas?

En el siglo XIX llegaron a México cantos populares conocidos como mañanitas, despedidas, recuerdos o corridos que se dedicaban a quienes iban camino al cadalso o a ser fusilados para ensalzar sus virtudes y valentía. De estos corridos nacen las mañanitas mexicanas, las cuales comparten la misma estructura temática y métrica de la romanza española pero tratando temas nacionales y, sobre todo, la intención de halagar a alguien en su día de nacimiento. Las mañanitas mexicanas toman influencia del vals para su estructura sonora y su compás de tres por cuatro.

La versión de Pedro Infante, popular cantante y actor de la Edad de Oro del cine mexicano, es quizás la más famosa de todas no sólo por tratarse de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular mexicana sino porque el actor hace gala de una voz envidiable y un sentimiento muy particular al interpretar el tema. Sin embargo, la letra que interpreta no es la que usualmente se canta en los cumpleaños.

Aquí te presentamos la letra completa de “Las Mañanitas” interpretada por Pedro Infante:

En la fresca y perfumada mañanita de tu santo recibe, mi bien amada, la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Ahora sí, señor sereno le agradezco su favor encienda su linternita que ya ha pasado mi amor Amapolita adorada de los llanos de Tepic si no estás enamorada enamórate de mí Despierta, mi bien, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió

La versión de "Las mañanitas" de Pedro Infante es la más popular en México.





Otra versión de la letra de "Las Mañanitas":

Estas son las mañanitas

Que cantaba el rey David

Hoy por ser día de tu santo

Te las cantamos a ti





Despierta, mi bien, despierta

Mira que ya amaneció

Ya los pajaritos cantan

La luna ya se metió





Qué linda está la mañana

En que vengo a saludarte

Venimos todos con gusto

Y placer a felicitarte





El día en que tu naciste

Nacieron todas las flores

Y en la pila del bautismo

Cantaron los Ruiseñores





Ya viene amaneciendo

Ya la luz del día nos dio

Levántate de mañana

Mira que ya amaneció





Ésta es la letra de "Las Mañanitas" que popularmente se interpreta en los festejos de cumpleaños:

Estas son las mañanitas

Que cantaba el rey David

Hoy por ser tu cumpleaños

Te las cantamos a ti





Despierta, mi bien, despierta

Mira que ya amaneció

Ya los pajarillos cantan

La luna ya se metió





Qué linda está la mañana

En que vengo a saludarte

Venimos todos con gusto

Y placer a felicitarte





El día en que tu naciste

Nacieron todas las flores

Y en la pila del bautismo

Cantaron los Ruiseñores





Ya viene amaneciendo

Ya la luz del día nos dio

Levántate de mañana

Mira que ya amaneció





¿Quién es el autor de "Las mañanitas"?

Son muchos los artistas que han interpretado a lo largo de la historia del país este popular tema (Vicente Fernández, Pedro Infante, Javier Solís, Thalía y hasta Cepillín) cuya autoría se le atribuye al compositor mexicano Manuel M. Ponce (1882-1948), quien hizo un arreglo musical del tema en 1914 con música de mariachi. Sin embargo, diversas fuentes mencionan que antes de la versión de Ponce existían otras con diferente letra y música, por lo cual la verdadera autoría de esta canción es un enigma.

La historia señala a Manuel M. Ponce como el autor de "Las mañanitas", sin embargo, antes de él otros músicos ya habían hecho composiciones similares.

¿Quién es el Rey David de "Las mañanitas"?

Sí, más de uno seguro se habrá preguntado por qué la letra "Las mañanitas" habla de un tal Rey David. David fue uno de los principales reyes de Israel, famoso no sólo por la prosperidad que le dio a su pueblo sino por haber matado al gigante Goliat, un soldado filisteo, incrustando en su frente una piedra con ayuda de una honda, según los relatos bíblicos.

Además de ello, se dice que David era un amante de la música y gustaba de interpretar salmos con una lira. Él se encargó de cantar sobre la llegada del Mesías. Este hecho es el que se retomó para incluirlo en la estrofa que dice "Estas son las mañanitas / que cantaba el rey David" de las mañanitas tapatías de Manuel M. Ponce.

Algunas historiadores dudan sobre la existencia del rey David, quien es mencionado en la versión más popular de "Las mañanitas".

