La mujer que sobrevivió a la matanza del 68 y contó el secreto al mundo

Oriana Fallaci estuvo en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; ella logró sobrevivir y reportar una realidad distinta a la versión oficial del gobierno sobre la matanza y desaparición de los estudiantes.

Oriana Fallaci fue una periodista italiana de gran renombre que desde su juventud tuvo un espíritu rebelde y revolucionario: experimentó la ocupación alemana en Italia en sus primeros años de vida, lo que eventualmente la llevó al periodismo, cubrió la guerra de Vietnam, visitó países del Medio Oriente cuestionando las políticas en contra de las mujeres y los regímenes dictatoriales en la zona y entrevistó a múltiples personalidades destacadas tanto del ámbito artístico como político, por ejemplo a Henry Kissinger, Federico Fellini, Mao Tse Tung, Muamar Gaddafi, Indira Gandhi y Robert Kennedy.

Oriana Fallaci entrevistando a Gaddafi. / Foto: VoxFeminae

Su singular voz en los textos periodísticos, así como su estilo durante las entrevistas hizo que Oriana Fallaci se convirtiera en una reportera codiciada. En aquel entonces trabajaba para el diario italiano L'Europeo y tenía la libertad de ir de un lugar a otro a cubrir aquello que más le interesara… y el movimiento estudiantil en México fue un hecho de su interés, aunque oficialmente se encontraba en el país para cubrir las Olimpiadas de México 68.

Oriana Fallaci en México: un encuentro cercano con la muerte

A su llegada al país, Fallaci entró en contacto con los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Ellos le hicieron saber que aquél 2 de octubre habría un gran mitin en la Plaza de las Tres Culturas a las 5 pm. Antes se había entrevistado con el jefe de la policía, quien le había asegurado que las marchas anteriores se habían desarrollado sin problemas o violencia. Oriana acudió a la cita, movida por su afán periodístico y la curiosidad que le provocaba un movimiento en contra de la represión policiaca, así como la suspicacia de la versión de que no hubo represión en las manifestaciones anteriores. Su trabajo periodístico estuvo a punto de costarle la vida, no en Vietnam, ni en Medio Oriente, sino en México.

Fallaci se encontraba en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua cuando el Batallón Olimpia abrió fuego, obligándola a ella y a un estudiante, Manuel Gómez Muñoz, a echarse al piso e intentar protegerse. Aquella tarde, Oriana fue alcanzada por las balas y aunque pidió que contactaran a su embajada, sus peticiones fueron rechazadas. A pesar de los impactos de bala y la espera que relatan los testimonios, Oriana Fallaci salió con vida y fue capaz de reportar la realidad de lo que había sucedido en Tlatelolco.

El testimonio de Oriana y la denuncia de la matanza

Es bien sabido que posterior a la matanza, los medios de comunicación alineados con el gobierno callaron lo que había sucedido. Algunos periódicos reportaban el estado del tiempo en sus portadas en lugar de la represión y sólo hasta que existió presión internacional comenzaron a circular versiones que hablaban de un supuesto enfrentamiento entre los estudiantes –vistos como terroristas y alborotadores– que habían incitado a la violencia. Del mismo modo, las cifras de los fallecidos y heridos fueron minimizadas: oficialmente se registraron alrededor de 20 fallecidos y aunque buena parte de la población capitalina, en especial la cercana a la zona sabía que aquello no era verdad, la perspectiva internacional vivió en la incertidumbre de lo que había sucedido a 10 días del inicio de las Olimpiadas en México o de la cantidad de víctimas totales.

Fue precisamente Oriana la que el 12 de noviembre del mismo año publicó en The Look el testimonio de la matanza, el primer texto periodístico de un reportero en sitio que contaba la verdad. Esto después de que otros periódicos, como The Guardian, reportaran hasta 300 estudiantes y civiles muertos.

Oriana reportó cómo el discurso de una mujer que proponía la huelga de hambre fue interrumpido por un helicóptero que comenzó a volar bajo hasta arrojar luces de bengala verdes. Fallaci, con su experiencia en Vietnam, supo que las luces eran para indicar el lugar para un bombardeo, aunque en Tlatelolco se trató de un fuego con ametralladoras y pistolas automáticas en contra de los civiles, que a diferencia de Vietnam, no estaban armados ni atacando a sus agresores.

«Aunque estaba amedrentada por la Policía, me fui moviendo centímetro a centímetro, hasta desplazarme como medio metro. Al mismo tiempo, escuché una gran explosión, que me recordó a Vietnam, y era la ametralladora de un helicóptero. ¡Lo conozco! Es un sonido especial. De repente sentí una cosa terrible, como piedras o navajas golpeándome dos veces en la pierna y una en la espalda, del lado derecho».

Fallaci para The Look.

Además de las heridas que sufrió, el asesinato de estudiantes sangre fría y el encubrimiento de los medios —que en aquel entonces sufrían una fuerte censura gubernamental— fueron los motivos de mayor indignación para Fallaci, quien escribió una crítica frontal, no sólo contra el periodismo mexicano, también contra el régimen del presidente Díaz Ordaz. Exigía que la delegación italiana se retirara de las Olimpiadas, como mensaje y símbolo del rechazo categórico en contra de la supuesta democracia mexicana y su represión, pero esto no sucedió y los italianos se presentaron a las justas deportivas.

«Quiero que la delegación italiana se retire de los Juegos Olímpicos; es lo menos que pueden hacer. Mi asunto va a ir al Parlamento, el mundo entero se va a enterar de lo que pasa en México, de la clase de democracia que impera en este país, el mundo entero. ¡Qué salvajada! Yo he estado en Vietnam y puedo asegurar que en Vietnam durante los tiroteos y los bombardeos (también en Vietnam señalan los sitios que se van a bombardear con luces de bengala) hay barricadas, refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a donde correr a guarecerse. Aquí no hay la más remota posibilidad de escape».

Secuencia de fotos de Oriana Fallaci y Manuel Gómez Muñoz, publicadas en Life y reproducidas en el libro Memorial del 68.

El 2 de octubre de 1968 marcó de la vida de Oriana Fallaci, quien tras recuperarse en el Hospital Francés decidió tomar rumbo a Italia; sin embargo, aunque la periodista jamás volvió a México, ni concedió entrevistas sobre lo sucedido, le hizo un gran servicio a la memoria de nuestro país al publicar en páginas internacionales la verdad de lo que vivió en primera persona aquella tarde en Tlatelolco.

El presente texto fue actualizado de una publicación anterior.

