Presidente y primera dama de Ucrania son criticados por aparecer en famosa revista de moda

Volodímir Zelenski y Olena Zelenska posaron para a revista Vogue con la guerra de fondo.

Ucrania ha estado en la mira del mundo desde principios del año 2022, cuando el país fue invadido y atacado por Rusia por lo que su presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha sido un personaje fundamental en el desarrollo de la guerra.

Sin meternos en los asuntos políticos que actualmente agobian a Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y su esposa, Olena Zelenska, quienes han decidido permanecer en su país a pesar del conflicto bélico, llamaron la atención al aparecer de una forma considerada incluso frívola en la famosa revista de moda y lujo, Vogue.

El presidente y su esposa fueron captados por el lente de la famosa e icónica fotógrafa de moda, Annie Leibovitz, sin embargo, lo que podría considerarse una publicación informativa e interesante, se tornó de otro color, cuando ambos personajes fueron retratados con la guerra de fondo, literalmente para la portada digital de la versión estadounidense.

¿Presidente de Ucrania y su esposa trataron de ponerle glamour a la guerra?

En la publicación de Vogue US en Instagram se puede leer en la biografía: “A medida que la guerra en Ucrania entra en una nueva fase crítica, la primera dama del país, Olena Zelenska, se ha convertido en un jugador clave: una diplomática de primera línea y el rostro del costo emocional de su nación”.

¿En verdad era tan necesario llevar a cabo una sesión de fotos visualizando una guerra que ha costado cientos de vidas en los últimos meses? Aunque quizá el objetivo de la publicación era el visualizar el panorama y situación de Ucrania en este momento, terminó siendo contraproducente, y con ello, volvió a estigmatizar la moda, involucrando al mandatario del país.

La moda debería ser un canal que mande el mensaje de lo que sucede en la sociedad, no de disfrazar la situación de una manera tan frívola y cruel. No podemos tapar el Sol con un dedo pero hay otras formas de informar lo que está sucediendo lejos de lo mediático y lo estético, si se trata de una revista de moda o revista de política, eso sale sobrando.

En una de las fotografías en particular, Olena Zelenska aparece luciendo un abrigo largo color azul marino, mientras su pelo luce perfectamente bien acomodado con maquillaje sobrio, detrás de ella aparece lo que aparenta ser un tanque o muro destruido, con dos hombres del ejercito vistiendo sus respectivos trajes de camuflaje, ¿con que afán se llevó a cabo esa sesión de fotos, la de mostrar los estragos de la guerra?

¿Qué dijo la primera dama de Ucrania a Vogue?

Aunque la protagonista de la portada es Olena Zelenska, en algunas fotografías también se encuentra Volodímir Zelenski. La primera dama realizó una entrevista con la periodista, Rachel Donadio de Vogue, a quien confesó:

“Estos han sido los meses más horribles de mi vida y de la vida de todos los ucranianos. Estamos ansiosos por la victoria. No tenemos ninguna duda de que venceremos. Y esto es lo que nos mantiene en marcha”.

Olena Zelenska, señaló que cuando Volodímir Zelenski le contó sobre postularse para ser presidente de Ucrania: “Respeté su elección y entendí que este era un paso importante para él. Al mismo tiempo sentí que mi vida y la vida de mi familia cambiaría bastante radicalmente. El cambio sería duradero y bastante complejo”.

Las criticas hacía Volodímir Zelenski y su esposa

Los comentarios a las fotografías no se hicieron esperar, algunos señalando que en medio de una guerra, el presidente y su esposa no podían estar haciéndose fotos perfectamente cuidadas: “En medio de una guerra pero en Vogue”, “Todo está mal en esas fotografías”, “Vogue me haces vomitar. La gente está muriendo en Ucrania”, son solo algunos de los comentarios en las publicaciones de la revista.

La conversación también ha llegado a redes sociales como Twitter, en el que la publicación de Vogue ha sido sentenciada fuertemente:

Mientras obliga a millones de civiles ucranianos a morir frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Zelenski y su mujer, Olena Zelenska, han hecho un reportaje para Vogue. El espectáculo de la guerra. No pueden ser más frívolos. pic.twitter.com/0GiwmsHTiC — PabloMM (@pablom_m) July 26, 2022

El pueblo de #Ucrania muere en una guerra injusta, que saben que no van a ganar, mientras su presidente Zelenski y su mujer, Olena Zelenska, posan para la revista #Vogue.

Que obscenidad, que vergüenza, que inhumanidad, que personas tan obscenas y vanidosas. pic.twitter.com/G6E8q9IURS — Manel Márquez (@manelmarquez) July 27, 2022

Cosas de blancos: romantizar la guerra



Lo hicieron los de MC vacacionando en Ucrania y también lo hace Olena Zelenska, la esposa de Zelensky pic.twitter.com/PodfjXbW0A — Tania (@tania__rd) July 27, 2022

Volodymyr Zelensky y esposa, Olena Zelenska, están posando en Vogue Magazine de octubre, para el lente de nada menos que de Annie Leibovitz. Ha de ser lo más obsceno que he visto del espectáculo que han montado los medios con la guerra de Ucrania, que el propio Zelensky provocó. pic.twitter.com/jvuF49bP6Z — félix camilo (@FelixCamiloH) July 27, 2022

No son fotos documentales ni fotos de moda, hay gente muriendo, familias separadas y hombres combatiendo en contra de su voluntad como para una sesión de fotos que aunque quizá su intención no es “romantizar la guerra” parece que lo fuera con pose, maquillaje y estilismo de por medio.

