15 frases de “Los amantes del Círculo Polar” para un corazón roto

Desde su estreno en 1998, la película que narra la historia de amor de “Otto” y “Ana” se convirtió en un gran filme de culto.

Cómo olvidar la desgarradora historia entre Otto y Ana de la película de culto “Los amantes del Círculo Polar”. Si eres de las personas que viste la cinta, sabes perfecto de lo que hablamos, pero si no, déjanos decirte que debes verla, pues muestra los sentimientos más profundos del ser humano y al mismo tiempo nos da varias lecciones de amor.

¿De qué trata “Los amantes del Círculo Polar?

Ana y Otto, dos niños de ocho años, se conocen al mismo tiempo que su vida se entrelaza por casualidad en un mismo círculo que comienza a cerrarse diecisiete años después en Finlandia. “Los amantes del Círculo Polar” es una historia de conexiones y un lugar donde el día nunca termina bajo el sol de medianoche.

Con esto, la película demuestra que el amor es uno de los sentimientos que no acaba pese a las circunstancias y aunque terminemos con el corazón roto.

Por ello, te dejamos las mejores frases de “Los amantes del Círculo Polar” para un corazón roto.

Frases de “Los amantes del Círculo Polar”

1. “Todo caduca con el tiempo. El amor también. La gasolina del coche, por ejemplo: si olvidas que se va a acabar te dejará tirado en medio del campo. Yo te voy a querer siempre, y si se acaba la gasolina me muero”

2. “Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande, y eso que las he tenido de muchas clases. Sí, podría unir mi vida uniendo casualidades. La primera y la más importante fue la peor”

3. “Es bueno que las vidas tengan varios círculos. Pero la mía, mi vida, sólo ha dado la vuelta una vez y no del todo. Falta lo más importante. He escrito tantas veces su nombre dentro. Y aquí, ahora mismo, no puedo cerrar nada. Estoy solo”

4. “Cuando hace frío la mayoría de las cosas van más deprisa, o llegan antes. Me refiero a las casualidades. Me encanta que haga frío. Una tarde de mucho frío leí una pregunta de amor, demasiada bonita para la letra de un niño. Aquel mensaje lo tenía que compartir, no sabía que hacer con él”

5. “Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo, hay que oírlo”

6. “Los disgustos de la vida hay que aceptarlos con buen humor porque igual que vienen, se van; no pueden durar siempre”

7. “Es necesario que la vida tenga sus ciclos”

8. “La vida está llena de estas cosas sin explicación… ¿ quieres una explicación a eso?”

9. “¿Tú conoces algo que dure siempre?”

10. “Se puede correr hacia atrás, unas horas atrás, una vida”

11. “Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades”

12. “Comprendí que por dejar a Ana me había quedado sin destino”

13. “Pero Otto ya no quería estar conmigo. Su culpa era tan grande que también me incluía a mí”

14. “Sentí que algo conocido se había metido dentro de lo desconocido, había llegado el fin de algún sitio. Tuve un pálpito, fue el primero de muchos”

15. “Nunca he tenido el corazón tan rojo”

