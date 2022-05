15 frases para terminar una relación y aceptar que nada es para siempre

El amor puede terminar en cualquier momento, nadie está a atado a nada.

Terminar una relación nunca es fácil ni sencillo y aunque a veces es la mejor alternativa para evitar el dolor del desamor, enfrentarlo cuesta mucho pero no es algo para siempre.

No existe la fórmula correcta para enfrentar una ruptura, sin embargo, podemos encontrar un sustento en canciones y específicamente en frases que nos ayuden a comprender que a veces lo mejor es terminar a seguir con algo que ya no funciona.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En caso de que hayas pasado por una ruptura, sabes perfectamente lo que significa lo anterior, y si lo estás enfrentando en este momento, quizá estas frases te ayuden a comprender que nada dura para siempre ni el amor ni el desamor, todo pasa.

Frases de canciones para enfrentar una ruptura

A continuación te dejamos una lista de frases de canciones que se convertirán en tu mejor compañía para entender y aceptar que el amor puede terminar pues nada dura para siempre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

1. “Pero creo que voy a dejarte, liberarte, desprenderte de mi espalda para salvarte sin ahogarme, no te puedo dar las partes que te faltan” - ‘Vuelve’ - Elsa y Elmar.

2. “No me hables más de amor si estás aquí de paso, dime adiós de una vez y conviértete en un extraño” - ‘No me hables de amor’ de Daniela Spalla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. “Ya no se trata de ti, no se trata de ti. Y por fin puedo verlo, después de tanto tiempo, ahora que me alejé, sentí” - ‘Ya no se trata de ti’ de Francisca Valenzuela.

4. “Solo el amor con amor se paga, nada te debo y tú no me debes nada. El querer que no se da, ¿dónde acaba? Si encuentro el tuyo, ya será deuda pagada” - ‘Como un G’ de Rosalía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. “Pero hoy yo te juro, no miento que esta noche se muere contigo el daño que has hecho” - ‘Últimas palabras’ de Los Mesoneros.

6. “Ya no me destruyas mejor desaparece y no rasques mis alas que me duelen”- ‘No me destruyas’ de Zoé.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. “Mientras unos caen otros se levantan, mientras unos se atraen otros se espantan. A todos nos va devorar esta tierra ya herida que nuestra visita es tan corta es la única salida” - ‘Somos ajenos’ de Enjambre.

8. “Toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual” - ‘¡Corre!’ de Jesse & Joy.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

9. “Aprendí a dejarte ir, aprendí a vernos morir, decidí no ser tu amiga. No quiero que tu fantasma me persiga” - ‘Abril’ de Girl Ultra.

10. “Te agradezco que te fueras por duro que fue, te agradezco tu puñal en mi espalda también y las marcas que dejaron tu cuerno en mi piel, te agradezco lo peor porque ahora soy mejor” - ‘Cuerno’ de LAGOS ft. Las Villa.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

11. “Si te atreviste de pronto a revelar tus intenciones, no me cuestiones. Decidí soltar por el bien de mi persona nada más” - ‘Trato’ - Technicolor Fabrics.

12. “Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo, odio que mis planes no sean tu camino y haberlo negado por estar contigo, ¿y quién me va a curar el corazón partido?” - ‘Nunca estoy’ de C. Tangana.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

13. “Mejor parar que terminar más mal, mejor decir: ‘Fue bueno hasta aquí'. Mejor pensar: ‘Te volveré a encontrar’, seré feliz al vernos sonreír” - ‘Mejor ya no’ de Moenia.

14. “Y vamos por caminos desconocidos, los momentos más oscuros de todos tus domingos, creo que descubrí lo que siento por ti o supe que lo sentía porque lo dejé de sentir” - ‘Mala onda’ de Little Jesus.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

15. “Aquí ya no hay un lugar para los dos y tienes que admitir que yo intenté de mí todo. He visto las fotos, que ahora estás con alguien más, de verdad espero que a ustedes no les vaya mal” - ‘Honey, no estás’.

Así es como solo una frase de canción te puede ayudar a enfrentar una ruptura.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte