5 cosas sobre Rhaenyra y Daemon que solo saben quienes leyeron el libro

Hay mucho más sobre Rhaenyra y su tío/esposo Daemon de lo que vimos en ‘House of the Dragon’.

House of the Dragon es ahora, tras el éxito apabullante de Game of Thrones, una de las series más exitosas de HBO Max. Y dos de los personajes más amados son Daemon y Rhaenyra. Si sigues de cerca la serie o además te has leído los libros de George R.R. Martin, entonces sabes que hay mucho más sobre esa pareja Targaryen de lo que hemos visto en la adaptación. Si no has visto todos los episodios de la serie, lo que vamos a hablar a continuación cuenta como spoiler.

Daemon y Rhaenyra son tío y sobrina. Desde los inicios de ‘House of the Dragon’ observamos una evidente tensión entre ambos y, después de una noche loca en la que son vistos en público, el rey Viserys la obliga a casarse con su primo Laenor Velaryon para terminar con las especulaciones y afianzar la alianza con la Serpiente Marina. Daemon, por otro lado, es responsable de la muerte de su primera esposa, Rhea Royce (eso nadie lo sabe, aunque se sospecha), después se casa con Laena Velaryon y tienen dos hijas, Baela y Rhaena. Cuando Laena muere, él queda “libre” para estar con Rhaenyra.

Rhaenyra tuvo tres hijos de Ser Harwin Strong que hicieron pasar como hijos de Laenor Velaryon. Después de la supuesta muerte del príncipe (que, como sabemos, fue fingida para “liberarlo” y que él pudiera ser feliz con su verdadero amor), ella se casa finalmente con Daemon y tienen más descendencia Targaryen. Eso es lo que sabemos por la serie de ‘House of the Dragon’ pero aquí hay otras cinco cosas que solamente saben los que leyeron todo ‘Fire and Blood’.

¿Dónde estaban Rhaenyra y Daemon cuando el rey Viserys murió?

Las últimas palabras de Viserys, mientras agoniza, hacen pensar a Alicent que se trata de una indicación para quitarle el estatus de heredera al trono a Rhaenyra y dárselo en su lugar a su hijo mayor, lo que desata una guerra civil. Mientras esto ocurre, Rhaenyra está en Dragonstone esperando el nacimiento de su tercera hija con Daemon, pero las terribles noticias le provocan un parto prematuro. La hija, que habían llamado Visenya, nace muerta.

Daemon corona a Rhaenyra

Cuando Rhaenyra es nombrada reina de Dragonstone, es el mismo Daemon quien la corona y se autoproclama Protector del Reino.

La relación entre Daemon y Rhaenyra inició mucho antes

Los rumores en el reino apuntaban a que los dos tenían algo cuando ella era más joven. Sin embargo, fue porque ella quería estar con Criston Cole y le habría pedido a su tío que le enseñara “cómo complacer a un hombre”. En la novela hay una diferencia de edad entre ambos de 16 años, pero en la serie vemos que Rhaenyra es ya una adolescente, casi adulta, cuando eso ocurre.

Rhaenyra siempre estuvo enamorada de Daemon

En House of the Dragon vemos cómo Daemon se acerca a Rhaenyra, la lleva a un burdel y tienen un breve acercamiento que desata los problemas por venir. Sin embargo, no es por amor sino porque Daemon quiere usarla para afianzar su posición y asegurarse de que nadie más quiera casarse con ella. En Fire and Blood, por otra parte, sabemos que Rhaenyra siempre estuvo enamorada de él... hasta que apareció Criston Cole.

Rhaenyra y Daemon continuaron la tradición Targaryen

En ese universo, el incesto también era un tema escandaloso. Pero los Targaryen, siendo los más poderosos de todos y los únicos que poseían dragones, podían hacer lo que quisieran. En esa familia era común el matrimonio entre hermanos, primos, tíos y sobrinos... por lo que Rhaenyra y Daemon simplemente hicieron lo propio. Rhaenyra, por otro lado, es mitad Targaryen, pero al casarse con Daemon y tener sus hijos continúa la línea “pura” de la familia Targaryen (y la locura Targaryen que vino después).

Daemon le fue infiel

No se sabe si Daemon realmente la amaba, pero sí que le fue infiel durante su matrimonio. Tuvo un romance con Mysaria, el Gusano Blanco, y con Ortigas, una guerrera a la que Rhaenyra mandó ejecutar.









