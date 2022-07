30 frases de “Comer, Rezar y Amar” para seguir adelante si te rompieron el corazón

¿Te rompieron el corazón o te sientes perdido en la vida? Aquí te dejamos una selección de frases de la película “Comer, Rezar y Amar” que te ayudarán a seguir adelante.

Basada en el libro con el mismo nombre de Elizabeth Gilbert, “Comer, Rezar y Amar”, es una película que sin duda alguna nos dejó muchas enseñanzas sobre la vida y el amor. Julia Roberts, quien da vida al personaje de “Liz Gilbert”, aprendió con el tiempo que aunque en el amor no le fue como esperaba y su vida se “desmoronara” ante sus ojos, encontró un momento para analizar en dónde estaba parada y, aunque en el momento le dolió, buscó otras opciones para volver a brillar.

Si es así como te sientes en este momento o simplemente amas este film dirigido por Ryan Murphy, te dejamos una selección de las mejores frases de la película que te ayudarán a seguir adelante si tu corazón está roto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejores frases de “Comer, Rezar y Amar”

1. “Algunas veces, perder el equilibrio por amor, es parte de vivir una vida equilibrada” – Ketut Liyer.

2. “Viajaste por el mundo tratando de encontrar el equilibrio. Y el equilibrio que crees haber encontrado es… Meditar por 20 minutos e ir a ver a un viejo curandero. Escucha querida, el balance es no dejar que nadie te ame menos de lo que tú te amas a ti” – Felipe.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. “Hasta que estés cómodo estando solo, no te darás cuenta de si estás escogiendo estar con alguien por amor o por soledad” – Liz Gilbert.

4. “Tal vez mi vida no ha sido tan caótica. Tan solo el mundo es como es, y la verdadera trampa es aferrarse a las cosas. La ruina es un regalo. La ruina es el camino a la transformación” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. “Esto le pasa a la gente. Se enamoran en sus veinte, se casan, hacen su vida juntos, piensan que su vida es perfecta en los treinta, y luego, se dan cuenta, ‘esto no es para mi’“ – Delia Shiraz.

6. “No quiero que me salves. Quiero que estés a mi lado mientras me salvo a mí misma” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. “Entonces extráñalo. Envíale amor y luz cada vez que pienses en él… luego deja de pensar en él. Si puedes sacar todo esto de tu mente, espacio que estás usando para obsesionarte por este hombre y tu matrimonio fallido, tendrías otra oportunidad. ¿Sabes que haría el universo? Dios te llenaría con más amor del que te puedes imaginar” – Richard de Texas.

8. “Algunas veces, nuestros corazones se rompen para permitir que nueva luz ingrese” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

9. “Quiero ir a un lugar donde me pueda maravillar de algo. El lenguaje, el gelato, el espagueti, algo” – Liz Gilbert.

10. “Por favor Dios, por favor. Abre mi corazón y mándame una señal, porque ambos sabemos que no soy tan listo” – Richard de Texas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

11. “Mantente en la tierra, como si tuvieras cuatro piernas. De esa manera, podrás quedarte en este mundo. Además, no mires al mundo a través de tu cabeza. En vez de eso, míralo a través de tu corazón. De esta manera conocerás a Dios” – Ketut Liyer.

12. “Tienes que aprender a seleccionar tus pensamientos de la manera que escoges tu ropa todos los días. Esa es una habilidad que puedes cultivar” - Richard de Texas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

13. “Quieres venir aquí y deseas tanto el controlar tu vida. Mejor trabaja en tu mente, es la única cosa que debes de controlar. Si no puedes controlar tus pensamientos, estás en problemas. Tu problema es tratar, ¡deja de tratar! Ríndete” - Richard de Texas.

14. “¿Quieres saber cómo puedes estar aquí? Deja de estar constantemente esperando algo” – David.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

15. “Cuando estaba en Italia, aprendí una palabra. “Tutti”, que en italiano significa “todos”. ¿Así que esa es la lección, o no? Cuando emprendes un viaje por el mundo tratando de ayudarte, algunas veces terminas ayudando a… tutti” – Liz Gilbert.

16. “Estoy enamorada. Estoy en una relación con mi pizza” – Liz Gilbert.

17. “Si eres lo suficientemente valiente para dejar todo lo familiar y cómodo atrás, que puede ir desde tu casa, hasta viejos y amargos resentimientos, para emprender un viaje en búsqueda de la verdad, ya sea externa o interna, estás dispuesto a considerar todo lo que te pase en la aventura como una pista, aceptas a todos los que conoces como maestros, y lo más importante, estás preparada para enfrentar y perdonar algunas realidades muy difíciles acerca de ti, entonces la verdad no te será ocultada” – Liz Gibert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

18. “También tengo los mismos miedos. Tengo las mismas cicatrices que tú tienes, y te las he mostrado. Pero creo que la única diferencia entre tú y yo, es que tú tienes miedo a amar de nuevo” – Felipe.

19. “Tener el corazón roto, significa que has tratado de hacer algo. La única manera de sanar es confiar” - Ketut Liyer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

20. “Eres una viajera. Vivirás una larga vida. Tendrás muchos amigos y muchas experiencias. Tendrás dos matrimonios. Uno corto, y otro largo… También, perderás todo tu dinero, creo que dentro de los próximos seis a diez meses. No te preocupes, lo recuperarás. Regresarás a Bali y vivirás aquí por tres o cuatro meses, y me enseñarás inglés… Luego, te enseñaré todo lo que sé” – Ketut Liyer.

21. “Sé que esto es terrible. Pero creo con cada molécula de mi cuerpo que hallarás una persona que quiera justo lo que quieres. Eso te dará lo que quieres y mereces, pero esa mujer no soy yo” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

22. “Sé que te sientes mal. Pero tu vida está cambiando. Eso no es algo malo” – Richard de Texas.

23. “Agradezco a Dios por el miedo, porque por primera vez, temo que la persona que amo sea la que se quiera ir de mi lado” – Giovanni.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

24. “Incluso en Roma, en esta ciudad eterna, el Mausoleo de Augusto me ha enseñado que siempre debemos de estar preparados para interminables oleadas de transformación. Ambos nos merecemos más que quedarnos juntos por miedo a destruirnos si no lo hacemos” – Liz Gilbert.

25. “Todos queremos que las cosas permanezcan igual. Nos conformamos por vivir en la miseria porque tenemos miedo al cambio, de que las cosas se reduzcan a no menos que en ruinas” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

26. “Il dolce far niente. El placer de no hacer nada” – Liz Gilbert.

27. “¿Acaso no quería yo esto? Participé activamente en cada momento de la creación de esta vida, ¿así que por qué no me veo en ella? La única cosa más imposible que quedarme, era irme. No quería lastimar a nadie, quería escaparme silenciosamente por la puerta trasera y no dejar de correr hasta llegar a Groenlandia” – Liz Gilbert.

28. “Es decir, estoy aquí con un curandero de novena generación, ¿y qué le quiero preguntar? ¿Cómo acercarme a Dios? ¿Cómo salvar a los niños del mundo de la hambruna?… No. Quiero hablar acerca de mi relación” – Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

29. “Esperarlo a que te perdone es una maldita pérdida de tiempo. Perdónate a ti misma” - Richard de Texas

30. “Estoy cansada de escuchar a las personas decirme que necesito un hombre” - Liz Gilbert.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte