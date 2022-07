‘Cuando empecé a quererme’: El poema (erróneamente) atribuido a Charles Chaplin sobre el amor propio

El mundo cree que Charles Chaplin escribió este poema sobre aprender a amarse y aceptarse. Sin embargo, la verdadera autora fue una mujer que murió poco después de haberlo escrito.

“Cuando empecé a quererme de verdad comprendí que en cualquier circunstancia, ante cualquier persona y situación, yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Fue entonces cuando pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre: autoestima”. Estas líneas pertenecen a un poema titulado ‘As I Began to Love Myself’ y muchos creen que fue escrito por Charles Chaplin. Pero, ¿en verdad el icono de la cinematografía mundial fue el autor de esas palabras?

‘As I Began to Love Myself’ (’Cuando empecé a quererme’) es un poema muy popular. Seguramente has leído fragmentos en memes, acompañado de la imagen de Chaplin caracterizado como Charlot, el personaje que encarnó en el cine. Probablemente has escuchado a alguien recitarlo o lo recibiste en algún mensaje reenviado de WhatsApp. Las líneas describen el viaje de autodescubrimiento que conlleva el amor propio y la libertad que este genera.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Cuando comencé a quererme’

Cuando comencé a quererme descubrí que la angustia y el sufrimiento emocional son solo señales de advertencia de que estaba viviendo en contra de mi propia verdad. Hoy, lo sé, esto es AUTENTICIDAD.

Cuando comencé a quererme entendí cuánto puede ofender a alguien cuando intento forzar mis deseos en esta persona, aunque sabía que no era el momento adecuado y que la persona no estaba preparada para ello, y aunque esa persona era yo. Hoy lo llamo RESPETO.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A medida que comencé a quererme dejé de anhelar una vida diferente y pude ver que todo lo que me rodeaba me invitaba a crecer. Hoy lo llamo MADUREZ.

Cuando comencé a quererme comprendí que, en cualquier circunstancia, estoy en el lugar correcto en el momento correcto, y todo sucede en el momento exacto. Así podría tener tranquilidad. Hoy lo llamo AUTOCONFIANZA.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando comencé a quererme, dejé de robar mi propio tiempo y dejé de diseñar grandes proyectos para el futuro.

Hoy solo hago lo que me da alegría y felicidad, cosas que amo hacer y que alegran mi corazón, y las hago a mi manera y a mi propio ritmo. Hoy lo llamo SIMPLICIDAD.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A medida que comencé a quererme, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud: alimentos, personas, cosas, situaciones y todo lo que me deprimía y me alejaba de mí. Al principio llamé a esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es AMOR A MÍ MISMA.

Cuando comencé a quererme, dejé de tratar de tener siempre la razón, y desde entonces me equivoco menos veces. Hoy descubrí que es MODESTIA.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando comencé a quererme, me negué a seguir viviendo en el pasado y a preocuparme por el futuro. Ahora solo vivo el momento, donde TODO está sucediendo. Hoy vivo cada día, día a día, y lo llamo CUMPLIMIENTO.

Cuando comencé a quererme, reconocí que mi mente puede perturbarme y enfermarme. Pero cuando lo conecté a mi corazón, mi mente se convirtió en una valiosa aliada. Hoy llamo a esta conexión SABIDURÍA DEL CORAZÓN.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ya no necesitamos temer discusiones, confrontaciones o cualquier tipo de problemas con nosotros mismos o con los demás. Incluso las estrellas chocan, y de su choque nacen nuevos mundos. ¡Hoy sé que ESO ES VIDA!

¿Quién escribió ‘Cuando comencé a quererme’?

Durante años se ha dicho que el poema ‘As I Began to Love Myself’ fue escrito por Charles Chaplin en el retiro, cuando el actor tenía más de 70 años. Sin embargo, no hay una sola prueba contundente que lo establezca como el autor. No hay nada sobre este poema en su biografía ni en ninguno de los estudios que se han hecho sobre él. ¿Por qué? La respuesta es simple: Porque Charles Chaplin no lo escribió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El “poema” es una versión modificada (por las millones de manos por las que ha pasado a través del Internet) de “When I Loved Myself Enough”, un pensamiento escrito por Kim McMillen. “Cuando me amé lo suficiente…. Pude ver a Dios en mí y verlo también en ti. Esto nos hace a todos divinos. ¿Estás preparada para esto?”, escribe McMillen en ‘When I Loved Myself Enough’.

Kim McMillen escribía a mano pensamientos como esos cada vez que aprendía a amar una nueva cosa de sí misma y los compartía como cartas a sus amigos más queridos. La autora escribió suficientes pensamientos para llenar un libro completo con ellos. Desafortunadamente, murió un par de meses después de haberlo terminado. Su hija fue la encargada de publicarlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Aunque mi madre no sabía que iba a morir, en algún nivel sabía que tenía que expresar las cosas que aprendió para que otros las leyeran y se inspiraran. Su vida estaba completa y tristemente llegó a su final”, escribió Alison McMillen, hija de la autora. ¿Cómo es que estas líneas terminaron adjudicándose a Charles Chaplin y no a su verdadera autora? Esa es una pregunta que permanece sin respuesta.





Podría interesarte