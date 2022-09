Cuando hables de mí, habla de cómo me destruiste, no de “cómo te rompí el corazón”

Cuando hables de mi y lo hagas de mal modo, espero que también hables de ti.Espero que les hables de todas las veces que me dijiste tonta, de todos los días que me preguntabas para que me arreglaba, que les digas de todas las noches en las que me dejaste ir a dormir llorando.

Cuando le digas a la gente sobre cómo te rompí el corazón, primero explícales cómo me rompiste a mi, cuéntales de la vez que me golpeaste el vientre, de las cachetaditas a las que dulcemente llamabas “correctivos”, de las veces que me jalabas el cabello y de aquella vez que me hiciste llorar porque me dijiste gorda, cuéntales de tus otras “relaciones”, pero de ellas háblales bien, no del modo en el que te referías sobre mi con ellas.

Cuando hables de mi, acuérdate de todos los días en los que me quedé callada ante tus reproches y del “cariño” con el que te seguía tratando a pesar de todo, que más que cariño, se había convertido en un miedo irracional que me carcomía todas la noches, como sí cualquier cosa pudiera hacerte enojar y dejar todo tirado en mil pedazos. De repente la opresión en el pecho me hostigaba, era como sentir una tonelada encima, las lágrimas se oprimían y mi cuerpo se hacía pequeño, era la sensación de saber que no me amabas, era la realidad cayendo como la propia muerte encima y estoy segura que eso no lo vas a decir.

Cuando hables de mi, también cuéntales de lo valiente que fui al dejarte, cuéntales que hubo alguien que te quiso y que tu nunca supiste valorar, que ya no te abrazo el alma y no porque no quiera, si no porque abrazarla me dejaba mil espinas ¿y lo peor? no me importaba. Me deje de amar para amarte y a estas alturas sé que es el arma de destrucción más peligrosa que uno puede tomar.

Cuando hables de mi y lo hagas de mal modo, recuerda todo, paso a paso, cada centímetro de nuestra historia, y cuando te des cuenta, por favor no hables de mi esperando que vuelva, porque esta es la última vez que mis dedos, mis labios y mis recuerdos, lo hacen sobre ti.





