Si eres de los que se han preguntado: ¿cuántos libros tiene la saga de “The Witcher” y en qué orden van?, aquí te tenemos las respuestas que necesitas.

Gracias a la serie de Netflix y al increíble Henry Cavill, cientos de fans comenzaron a disfrutar de la historia de “The Witcher”, que no habría existido sin la mente maestra del escritor polaco Andrzej Sapkowki, quien creó un universo bastante complejo y maravilloso que nos recuerda mucho a las historias del Rey Arturo, “El Señor de los Anillos” y “Juego de Tronos”. Pero como la producción de la serie es algo lenta y muchos fans se han quedado picados, han decidido probar suerte con los textos preguntándose: ¿cuántos libros tiene la saga “The Witcher” y en qué orden van? Y aquí llegó el momento de esclarecerlo.

¿De qué trata “The Witcher”?

Tanto la serie como los libros tienen como premisa principal la historia de Geralt de Rivia, un cazador de demonios que en este universo forma parte de una especie conocida como “brujo”, que aunque no hace hechizos y encantamientos, sí tiene cierto toque mágico, al igual que habilidades sobrenaturales que le permiten sobrevivir a ciertos ataques.

Los brujos son una especie de humanos que fueron modificados genéticamente desde su juventud a través de una pócima especial, y obtuvieron un entrenamiento especial para desarrollar sus capacidades de combate, su fuerza, destreza y otro tipo de cosas que necesitarán en su tarea de despojar a la humanidad de las fuerzas del mal.

En este universo también existen otra clase de especies, como hombres lobo, vampiros, elfos y hechiceros, entre los cuales se encuentra un personaje muy especial para Geralt: Yennefer, quien en algunos momentos de la historia le complicará las cosas y, en otros, será su mayor aliada y su más grande amor.

La historia principal gira en torno a Geralt y una joven llamada Cirilla, a quien le llaman “Ciri”, que es la descendiente del reinado de Cintra que fue aniquilado por la invasión del Imperio de Nilfgaard, liderado por el emperador Emhyr var Emreis, de quien Ciri ha buscado escapar para evitar ser asesinada y que el linaje de su familia se pierda para siempre.

Para asegurar su vida, Ciri hará un viaje en busca de Geralt, a quien se unirá para convertirse en una futura bruja, aunque también recibirá adiestramiento de Yennefer en las artes mágicas y descubrirá más adelante que su existencia está ligada con el estilo del mundo, y que para lograr la paz entre todas las regiones necesitará toda la ayuda posible para derrotar a Nilfgaard y a la amenazas monstruosas que encuentre en el camino.

¿Cuántos libros tiene la saga de “The Witcher” y en qué orden van?

La saga se compone, principalmente, por siete libros, aunque hay otros dos que también forman parte de su historia aunque uno de ellos es una especie de precuela y sigue a un evento que se dio a conocer en la saga principal, y el otro es un recopilatorio de historias cortas que incluso se han añadido a ediciones posteriores del resto de los libros.

Libro uno: El Último Deseo

Al contrario de lo que muchos esperarían, la saga de The Witcher, también conocida como la saga de El Brujo o de Geralt de Rivia, no comienza con una novela sino con un libro compuesto por siete cuentos, que aparentemente no están ligados entre sí pero, conforme uno va avanzando en la historia, se da cuenta de que son importantes para la misma por ciertos detalles.

Mientras Geralt descansa tras una lucha contra una especie llamada Estrige en una región conocida como Wizima, que se explora en el cuento “El Brujo”, empieza a tener recuerdos de eventos recientes en su vida, que son relatados como historias cortas las cuales encuentran su inspiración en clásicos de la literatura como “La Bella y la Bestia” y “Blancanieves y los Siete Enanos”.

No obstante, la reversión de las historias clásicas en este universo es mucho más oscura, cruel y llena de sátira. La historia que más importa de todo el compendio es la de “Cuestión de Precio”, en la que Geralt es invitado al cumpleaños de una princesa, Pavetta, a quien ayuda a salvar y a que su madre, la reina Calanthe, no castigue por haberse enamorado de un erizo.

Ese erizo termina por convertirse en un humano llamado Duny, quien logra ser liberado de un hechizo gracias a Pavetta y Geralt, por lo que le pide a Geralt que nombre su precio por el apoyo; el brujo decide apelar a algo llamado “el derecho de la sorpresa”, que refiera a algo que una persona ya tiene pero no lo sabe, y que en el futuro será revelado como el primogénito de Pavetta y Duny.

Las historias que conforman este libro son:

La Voz de la Razón

El Brujo

La Semilla de la Verdad

El Mal Menor

Cuestión de Precio

El Confín del Mundo

El Último Deseo

Libro dos: La Espada del Destino

Al igual que su antecesor, este libro se compone de varias historias cortas que siguen un estilo muy similar a las anteriores, siendo algunas de ellas reversiones de cuentos de hadas, como “La Sirenita”, y “Las Mil y Una Noches”.

Lo importante de estas historias es la presentación de otros personajes que se volverán relevantes en el futuro de Geralt y Ciri: Jaskier, un bardo que siempre está metiéndose en problemas pero que es un gran amigo del brujo; Essi Daven, una juglar que será un amor pasajero para Geralt; y Yennefer, su mayor amor.

El cuento más importante de este compendio es, justamente, el que le da nombre a todo: “La Espada del Destino”, que sigue a Geralt en un viaje a Brokilon, último bosque de las dríadas, para enviarle un mensaje a su reina, aunque en el camino se encuentra con Ciri, a quien, con ayuda de otra dríada llamada Braenn, logra salvar de un ciempiés gigante.

Ciri entonces elige quedarse con Geralt, a quien le pide que la lleve a su hogar: el reino de Cintra, de donde escapó tras el ataque del Imperio de Nilfgaard, pero en el camino el brujo descubre que Ciri es “el derecho de la sorpresa” que le debían desde el cuento de “Cuestión de Precio”, y que su historia podía estar demasiado ligada a la de la niña y al destino del mundo.

Las historias que conforman este libro son:

Las Fronteras de lo Posible

Esquirlas de Hielo

Fuego Eterno

Un Pequeño Sacrificio

La Espada del Destino

Algo Más

Libro tres: La Sangre de los Elfos

El libro donde empieza la verdadera historia de la saga, que sigue a Geralt y a Ciri viajando a Kaer Morhen, el lugar donde varios brujos residen, para que ella pueda tomar clases y aprenda a luchar y defenderse como un brujo.

Mientras las habilidades de Ciri se incrementan, Geralt se encuentra con una vieja amiga, la hechicera Triss Merigold, quien le dice que Ciri tiene un poder mágico bastante especial, por lo que le insta a que la deje con los hechiceros para que tome clases de magia y logre controlarla.

Y cuando Geralt se entera de que hay espías de Nilfgaard buscando a Ciri, tomará la decisión de llevarla a un santuario en donde estará protegida y podrá desarrollar su poder gracias al apoyo de Yennefer, el antiguo amor de Geralt, quien buscará borrar las pistas de Ciri para que no logren encontrarla.

Libro cuatro: Tiempo de Odio

Mientras Ciri y Yennefer viajan para dejar a la primera en su nueva escuela de magia, la pequeña escapa para buscar a Geralt, quien está en una búsqueda por los espías que están amenazando la paz de Ciri y saber por qué la están buscando tanto.

Tras varios peligros y enfrentamientos, Geralt, Ciri y Yennefer se reúnen, y deciden ir a un concilio de brujos para saber cuál es la situación del mundo y qué harán los reinados restantes para protegerse de la invasión de Nilfgaard, pero descubrirán que aquello en lo que todos están de acuerdo es en usar a Ciri como moneda de cambio para salvar a sus pueblos.

Así, Geralt y Yennefer deciden proteger a la niña enfrentando más peligros encarnados en cazadores, espías y hechiceros, mientras que Ciri irá descubriendo por qué es tan importante para todos: es una Niña de la Antigua Sangre, lo que implica que su poder y relevancia para el mundo son bastante grandes, aunque también es una hija del Tiempo del Odio, hecho que la marcará para siempre.

Libro cinco: Bautismo de Fuego

Tras los eventos del libro anterior, un consejo de hechiceras supervivientes de una gran batalla se reúne y decide formar un consejo especial que incluya a todas las practicantes de magia, incluidas elfas y magas de Nilfgaard, con el propósito de incluir a Ciri en cuanto la encuentren, ya que se perdió en un enfrentamiento.

Mientras tanto, Ciri vive como una bandida con un grupo llamado Los Ratas, haciéndose pasar por una chica llamada Falka, mientras que Geralt sale en su busca creyendo que el Imperio de Nilfgaard ya logró atraparla. En su viaje, él se hará de nuevos amigos que se convertirán en aliados importantes en las historias que siguen, como el nilfgaardiano Cahir y el herborista Emil.

Conforme la historia avanza, vamos conociendo quiénes son los miembros de la Antigua Sangre, y por qué Ciri es la más importante de ellos, ya que es la última descendiente viva de una maga élfica llamada Lara, y un hechicero llamado Creguennan, quienes, con su amor, lograron cambiar el rumbo del mundo.

Libro seis: La Torre de la Golondrina

Tras vivir algunos enfrentamientos y amenazas en el libro anterior, Ciri termina en la casa de un ermitaño llamado Vysogota de Corvo, a quien le cuenta que sus amigos Los Ratas fueron exterminados por un mercenario de nilfgaard, Leo Bonhart, quien estuvo detrás de sus pasos para poder asesinarla puesto que ya no forma parte de las líneas del Imperio.

También cuenta cómo fue prisionera de de Bonhart y cómo éste decidió perdonarle la vida para convertirla en su campeona en peleas clandestinas. La única esperanza de Ciri para sobrevivir es Geralt, quien logró dar con su verdadero paradero, y está en su busca apoyándose de un grupo de druidas.

Una carrera contra el tiempo empieza, ya que los nilfgaardianos también saben en dónde se encuentra, al igual que un terrible hombre que quiere hacerse con ella para hacer experimentos, y el grupo de hechiceras formado en el libro anterior para convertirla en una de ellas. Pero Ciri tiene otros planes: tomar venganza contra quienes la lastimaron y ocultarse en un lugar mágico y especial: la Torre de la Golondrina.

Libro siete: La Dama del Lago

En este desenlace de la historia, Geralt y sus amigos, que no lograron llegar a tiempo para encontrarse con Ciri, quien, al llegar a la Torre de la Golondrina, viajó por el espacio y el tiempo a una tierra de elfos de la que, aparentemente, no puede salir.

Mientras tanto, Yennefer quedó prisionera de uno de los generales del Imperio de Nilfgaard, al que todos los reinos y el consejo de brujas quieren derrotar de una vez por todas uniendo sus fuerzas, magia y habilidades para lograrlo.

Mientras tanto Geralt y otros de sus amigos buscarán la manera de liberar a Yennefer y formar parte de la gran guerra que se avecina, mientras que los recuerdos de todos irán aflorando, y el destino final de Ciri se develará para decidir el futuro de este universo.

Libro extra uno: Camino Sin Retorno

Esta antología de cuentos tiene varias historias que no forman parte del universo de The Witcher, por lo que, como tal, las única que interesa son “Algo Termina, Algo Comienza” y la que le da nombre al texto, que cuenta el encuentro entre dos personajes importantes para la saga.

Éstos son Visenna y Korin, quienes más adelante se presentarán como los padres de Geralt de Rivia, por lo que esta historia vendría siendo el verdadero comienzo de toda la serie, aunque no se recomienda leerlo al principio sino después de la saga, ya que se dan ciertos detalles que los fans no entenderían si no han leído el resto de los libros.

En cambio, en “Algo Termina, Algo Comienza” se nos presenta una historia sobre la boda entre Geralt y Yennefer, la cual no es canónica en la saga, por lo que podría decirse que ocurre en un universo alterno al de The Witcher.

Las historias que conforman este libro son:

Camino Sin Retorno

Los Músicos

Tandaradei!

En el Cráter de la Bomba

Algo Termina, Algo Comienza

Battle Dust

La Tarde Dorada

Lo que Sucedió en Mischief Creek

Spanienkreuz

Libro extra dos: Estación de Tormentas

Esta precuela se sitúa entre algunos cuentos de “El Último Deseo”, y sus eventos se mencionan brevemente en la historia, por lo que el autor creyó muy bueno regresar al mundo de “The Witcher” con este relato para contar lo que verdaderamente ocurrió.

Nos muestra a Geralt en la villa costera de Kerack, en donde fue acusado, de manera injusta, de desfalco, y luego fue liberado bajo fianza, para descubrir después que sus preciadas armas, que fueron dejadas como depósito para poder entrar a la ciudad, desaparecieron sin dejar rastro.

Mientras está en busca de respuestas, se encontrará con una hechicera que se hace llamar a sí misma Coral, quien también está en busca de las armas por una razón que el brujo no alcanza a comprender, lo que hará que la búsqueda se vuelva aún más complicada de lo que esperaba, y ni el apoyo de su amigo Jaskier ni el recuerdo de su amada Yennefer ni su propia fama le ayudarán a evitar los problemas que se llegarán.

Ahora que ya sabes cuántos libros tiene la saga de “The Witcher” y en qué orden van, podrás disfrutar de la historia mientras esperas a las próximas temporadas de la serie de Netflix, y si buscas más contenido relacionado, aquí te dejamos estos enlaces: Revelan final alternativo de The Witcher; ¡La aventura continuará! ¡Confirman nuevo videojuego de ‘The Witcher’!; y 8 libros que debes leer si te gustó ‘The Witcher’.

