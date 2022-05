“El Quijote”, más que un libro un compañero de viaje

“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, obra cumbre en las letras hispanas es el compañero perfecto, no importa la etapa de tu vida en la que estés

*Este artículo fue publicado anteriormente por Luis Javier Fernandez el 22 de abril del 2016

«…sin que el interés o el miedo, el rencor o la amistad les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, aviso de lo presente, advertencia de lo por venir». Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha.

Este año la literatura occidental, y buena parte de Oriente, celebra el cuarto centenario de la muerte de uno de los más destacados literatos en el mundo de las letras: Miguel de Cervantes Saavedra (1574-1616). Conjuntamente también se celebra el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare (1564-1616). Ambas figuras marcan un antes y un después en la historia de la literatura. Los hispanohablantes no podemos estar más orgullos del Príncipe de los Ingenios. 📷 "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", obra cumbre en las letras hispanas, llevando la palabra al máximo esplendor y la narración a la más bella expresión artística; un caballero andante envainado por los libros de caballerías, hidalgo de lanza olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor, gran madrugador y amigo de la caza; de nombre Quijada y para otros Quesada. A lomos de Rocinante, acompañado de su escudero y fiel amigo, Sancho Panza, a quien promete una ínsula y algunos pollinos si con él emprende un viaje en busca de la buenaventura, para llegar y postrarse ante su amada: Dulcinea del Toboso.

Esa relación de amistad que forjan Sancho Panza y don Quijote que, tras muchas azarosas vicisitudes en el camino, cuando cabalgando en Rocinante y el jumento de Sancho, hacen a un lector disfrutar de una gran novela. En ella hay un fiel retrato de la vida: adversidades, amor, muerte, injusticia, venganza, pobreza, cinismo, aventura, esperanza, amistad, paciencia, lealtad, fidelidad, compasión, impetuosidad y valentía.

La obra de este autor ha marcado un antes y un después en las letras hispanas, por tal motivo el castellano se considera la lengua de Cervantes. "El Quijote" ha sido la novela moderna que ha marcado la narración, pues es la primera novela polifónica, en la que hay un marco narrativo, acontecimientos y diálogos en los que el autor describe una forma de vida, turbulenta y adversa, en la que la religión -entre otras razones- sirve de amparo para la gente que no tiene mecanismos de defensa; la aventura como estilo de vida; las historias de caballerías como descubrimientos; evocación que hace innumerables veces don Quijote a Amadís de Gaula (libro de caballerías).

Una relación de amistad fiel. Un viaje a través de las letras y de la voz de don Quijote, que, aunque pierda la cordura no pierde la razón. No es ni mucho menos una crítica, ni un ensayo, pero "El Quijote" es ,sin ninguna duda, uno de los mejores compañeros de viaje. Ha sido el libro traducido a más lenguas; sólo es superado por la Biblia. En la mayor parte del mundo, esta semana se comparten lecturas, actividades literarias y acciones culturales en memoria de Cervantes.

Un hombre que fue soldado en los Tercios de España, o en todo caso de las Españas, porque el territorio español abarcaba hasta las Indias. Un Imperio en el que convivían la pobreza y la riqueza, la grandeza y el honor, la valentía y la redención y, por supuesto también la esclavitud. Un hombre que combatió en Lepanto y acabó malherido, no manco como se ha dicho siempre, sino tullido de la mano izquierda de la cual perdió la movilidad.

Nunca se arrepintió de haber combatido en Lepanto (1571), pues describió el combate naval en el prólogo de la segunda parte de "El Quijote": “La más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”.

De dicha batalla le viene el sobre nombre El manco de Lepanto. En ella se enfrentaron la armada del Imperio Otomano, contra la coalición católica llamada Liga Santa, constituida por el Reino de las Españas, junto con los Estados Pontificios, la Orden de Malta, la República de Génova, la República de Venecia y el Ducado de Saboya. Veneraba al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Enarbolaba su espada, no como forma de vida, sino como lucha. Esa misma lucha que implica la vida. 📷

Cervantes fue un espíritu aventurero, como don Quijote. Pues vivió en Valencia, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Madrid, Portugal, Italia, Esquivias; cautivo en Argel durante cinco años y a su regreso a España se dedicó al teatro y a la literatura. Cultivó todos los géneros: poesía, teatro y la novela. Fue uno de los precursores de la novela policíaca ("La fuerza de la sangre", "El celoso extremeño"), la novela bizantina ("La española inglesa"), la novela picaresca ("Rinconete" y "Cortadillo") y el diálogo. Fue un hombre universal y profundo, y ante todo fue un espíritu indestructible. A pesar de toda su agonía, murió a los sesenta y ocho años, pobre y ninguneado por la sociedad de su época. Cuando vivió en Madrid, en La Calle de las Letras, o la Calle de las Musas, fue vecino de Quevedo y Lope de Vega.



SONETO DE SOLISDÁN A DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Aunque, señor Quijote, las sandeces Os tengan el cerebro derrumbado, Nunca seréis de alguno reprochado Por hombre de obras viles y soeces. Serán vuestras hazañas los jueces, Pues remediando infamias anduvisteis, Siendo en mil ocasiones golpeado Por traidores malvados y ruines. Y si la vuestra linda Dulcinea Desaguisado contra vos comete, O a vuestras cuitas muestra buen talante, Que Sancho Panza fue mal alcahuete, Necio él, dura ella, y vos no amante. 📷

SONETO DE AMADÍS DE GAULA A DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Tú, que imitaste la llorosa vida Que tuve, ausente y desdeñado sobre El gran ribazo a penitencia reducida; Tú, a quien los ojos dieron la bebida De abundante licor, aunque salobre, Y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra la comida, en tanto, al menos, que al rayar el alba sus caballos aguije el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente; tu patria será en todas la primera; tu sabio autor, al mundo único y solo.

De su legado se puede aprender el humilde y más honrado oficio de contar historias. Pero como dijo en cierta ocasión el propio Cervantes: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

Miguel de Cervantes Saavedra...En un lugar de la Mancha



