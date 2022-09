¿En qué escritos de Tolkien está basada ‘The Rings of Power’?

La nueva serie de El Señor de los Anillos retomó estos relatos del universo creado por el aclamado J.R.R Tolkien.

Desde que anunciaron que se estaba trabajando en una serie sobre El Señor de los Anillos, los fans de esta historia escrita por el legendario escritor británico J.R.R Tolkien, se preguntaron cuál sería la trama de ésta, y en que libro de la trilogía estaría basado.

Hay que recordar que cuando Peter Jackson anunció que se atrevería a plasmar en la pantalla grande uno de los universos de fantasía más exitosos de la literatura y con un fandom difícil de complacer, muchos críticos lo subestimaron, y al final adaptó La Comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del Rey con un rotundo éxito que le valió importantes premios como el de La Academia.

Posteriormente con El Hobbit, tuvo la oportunidad de adaptar la novela de Tolkien en una trilogía que también fue reconocida.

Por eso, ahora que Amazon estrenó los primeros episodios de The Lord of the rings: Rings of Power, los fans enloquecieron y ya convirtieron a esta serie en la más vista de la plataforma de streaming. Además surgió la expectativa del rumbo que tomaría la historia.

¿En qué libro de El Señor de los Anillos está basada Rings of the power?

La realidad es que debido a problemas con la compra de derechos, Amazon no pudo tomar todos los elementos de El Señor de los Anillos, aunque sí de otras historias escritas por J.R.R Tolkien.

Por lo que ambientó esta producción en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los hechos relatados por El Hobbit y de la novela ya mencionada.

La plataforma de streaming se inspiró en el mundo de fantasía épica que creó el escritor, para traer de vuelta a los personajes icónicos como Galadriel, Sauron y Gandalf.

Cabe destacar que aunque parece que la producción se basó en El Silmarillion, un libro del universo de la Tierra Media que es una recopilación de obras de Tolkien publicada por su hijo Christopher Tolkien, la realidad es que la plataforma no tiene los derechos, por lo que no pudo usar con libertad estas historias.

“El propio Tolkien, cuando creaba la Tierra Media, sentía que era como excavar o descubrir algo que ya existía, así que hemos intentado hacerlo igual, pensando que es un lugar real y que somos aventureros viajando a la Tierra Media y descubriéndola, al mismo que conectamos esos elementos que dejó Tolkien”, declararon los showrunners de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay en una entrevista con Vanity Fair.





















