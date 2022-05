Frases de El Quijote para lanzarse a la aventura contra los gigantes

El Quijote nos llama a soñar y desde la valentía que nos da la locura, lanzarnos contra los gigantes que se camuflan en molinos de viento



“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...” un caballero se lanza a rondar los caminos, subir las laderas y horadando nuestras conciencias, nos invita a abandonar la razón y a dejarnos arrastrar por nuestra locura. Es la locura del Quijote la que recordamos, no su cordura; esos destellos en los que su locura es heroísmo que lo lleva a enfrentarse a los “gigantes” de manera temeraria. ¿Son los gigantes sus propios demonios, producto de sus sueños o es su demencia el sueños por derrotar un monstruo que realmente existe?

Quizá por ello, lo más triste y doloroso del Quijote, es cuando su locura se convierte en derrota, evidencia la imposibilidad de sensatez y la prudencia. El Quijote es un libro de política casi como "El Principe" de Maquiavelo, y de oposición al poder, en él se identifica a un enemigo y se lucha por cambiar al mundo con tres ideales: justicia, libertad y sentido del honor.





La locura a la que nos invita Saavedra es a lanzarnos, como Quijotes, a las hazañas más atrevidas contra el enemigo. Si nos preguntamos, ¿por qué Don Quijote enloquece?, porque sólo enloquecido se atreve a imaginar cambiar al mundo, sólo en esa utopía como la de Tomás Moro, en el límite entre sueño y realidad, puede imaginar un mundo distinto a la realidad que mira.

El Caballero de la triste figura, es un hombre melancólico que, con exceso de pasado y ansia de futuro, mira lo que los otros no alcanzan a ver: molinos de viento, que se convierten en gigantes a los cuales enfrentar y combatir.

Salgamos como Quijotes a la aventura, y veamos al mundo con esa mirada: seamos lo que no podemos ser o lo que no nos atrevemos aún a ser. Enloquezcamos un poco y despidámonos del cómodo sofá, retiremos los ojos de los libros para lanzarnos al mundo real y con esa dosis de locura, montemos guardia para enfrentar a los gigantes; a los poderosos, aún cuando se disfracen de molinos de viento.





“Pues, desa manera —dijo su amo—, aquí encaja la ejecución de mi oficio: desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables”.

“No se pierde nada en que yo me aperciba, que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni adónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer”. "El hacer bien a villanos es echar agua en la mar".

📷“Hechas, pues, de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras; y ensillando luego a Rocinante, subió en él, y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas”.

“No estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla”. "La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua". 📷 "La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece".

“Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.



“El que no sabe gozar de la ventura cuando le viene, no debe quejarse si se pasa”.



"...puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción esta regla".

“Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles”.





Los molinos de viento son más que una ficción son la representación de la lucha por un ideal por un sueño y lograr que éste se vuelva realidad. Por ello, el Quijote es un libro que ha aparecido como referencia en múltiples luchas sociales y en la literatura hablando de los luchadores independentistas, de los revolucionarios y los guerreros andantes.

Los Quijotes son los Zapatas y los Villas de México, los Guevaras de América Latina, los rebeldes y soñadores de hoy y siempre. Como ellos nosotros seguiremos los pasos de Quijote para lanzarnos a la aventura y luchar una guerra a nuestro favor para vencer a los gigantes. 📷

