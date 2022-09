Grandes novelas que quedaron inconclusas por la muerte de sus autores

La historia está llena de grandes escritores que desafortunadamente dejaron algunas novelas inconclusas por su fallecimiento. Conoce cuáles son.

El mundo de la literatura está repleto de grandes autores que a lo largo de la historia no sólo han conquistado el corazón de sus lectores gracias a la genialidad de sus obras, si no también hay quienes dejaron mucha nostalgia tras su fallecimiento, pues no pudieron concluir grandes novelas que hoy en día son un legado muy importante pese a estar incompletas.

Para recordar el trabajo de los escritores que no pudieron terminar algunos de sus libros, te compartimos a continuación una lista de las icónicas novelas que quedaron inconclusas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘El Último Magnate’ de F. Scott Fitzgerald

El también autor de ‘El gran Gatsby’ murió el 21 de diciembre de 1940 a los 44 años en Hollywood, California, y por ello no pudo concluir su obra ‘El Último Magnate’, la cual sí fue publicada en 1941 tras su fallecimiento e incluso fue adaptada al cine por Harold Pinter.

El libro fue editado por Edmund Wilson con notas de Fitzgerald y cuenta la historia de Monroe Stahr, un productor cinematográfico que vive un fracaso amoroso y los celos de un socio que no comprende la capacidad de sus ideas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Sanditon’ de Jane Austen

Jane Austen murió el 18 de julio de 1817 a los 41 años en Winchester, Inglaterra, por lo que su libro, ‘Sanditon’ se detuvo en el capítulo 12, los cuáles escribió en siete semanas.

De acuerdo con la BBC, en una carta escrita cinco días después de haber dejado de escribir la obra, la autora confesó que se encontraba muy mal de salud.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La novela contaba la historia del señor Parker, quien estaba empeñado en transformar la localidad de Sanditon en un popular destino costero como lo era Brighton. Para lograrlo, le pide ayuda a su vecina Lady Denham, quien es una mujer generosa y con mucho dinero.

Se dice que en 1925 el público pudo leer la obra de Austen, sin embargo, su publicación pareció indecorosa a su familia, por lo que también publicaron la biografía escrita por su sobrino James Edward Austen-Leigh.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘El proceso’ de Franz Kafka

El autor murió el 3 de junio de 1924 en Austria y dejó inconclusa su obra ‘El Proceso’, la cual fue terminada en 1925 por su amigo Max Brod tras su muerte.

Der Prozess en alemán, cuenta la historia de Josef K., quien es arrestado una mañana por una razón que desconoce y desde entonces se adentra en una pesadilla para defenderse de algo que nunca se sabe qué es.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una noche antes de su cumpleaños, dos guardias terminan por ejecutar su condena y él asume de algún modo su culpa desconocida.

Y así como estas grandes obras quedaron inconclusas por la muerte de sus autores, también existen ‘El primer hombre’ de Albert Camus, ‘Alabardas’ de José Saramago, ‘Los papeles del Notion Club’ de J.R.R. Tolkien, entre otras.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte