La historia de la infancia que inspiró a George R.R Martin para el universo de GoT

El escritor estadounidense comenzó a imaginar sus novelas desde que era muy joven.

George R.R Martin es uno de los escritores más populares en la actualidad. Su serie de novelas Canción de hielo y fuego, la cual incluye los libros Juego de Tronos y Danza de Dragones, han vendido millones de copias alrededor del mundo.

Como ya sabemos, estas historias son la base de Game of Thrones y House of The Dragon, las exitosas series que HBO Max produjo en compañía de Martin.

La línea de ambas producciones va por el mismo camino: la dinastía más poderosa de los Siete Reinos (los Targaryen) viven una guerra civil para determinar si Rhaenyra o Aegon II (ambos hermanos) ocupan el trono de Hierro.

120 años después, Daenerys Targaryen, la única sobreviviente de esta dinastía que se extinguió, regresa y decide reclamar su lugar como única heredera, el cual está ocupado por la familia Baratheon, lo cual termina en un nuevo enfrentamiento entre las casas más poderosas.

Esta fascinante historia nos ha dejado ver la gran imaginación del autor nacido en Nueva Jersey, pero lo más sorprendente, es que empezó a pensarla desde que era niño.

Martin ha sido cuestionado en varias ocasiones acerca de su inspiración para crear el Universo de Game of Thrones, y en una entrevista cuando acudió al The Late Show de Stephen Colbert reveló que todo inició desde su infancia.

“Me encantan las tortugas, mi carrera como escritor comenzó con ellas. Vivía en Bayou, Nueva Jersey, en una casa de protección federal. No teníamos permitido tener perros. No teníamos permitido tener gatos. Las únicas mascotas que podíamos tener eran tortugas, pequeñas y adorables tortugas. Tenía un castillo de juguete. Podía meter dos tortugas en un tazón dentro del castillo. Pero el problema de estas mascotas es que mueren muy pronto”, reveló.

El escritor siguió contando su historia, y aseguró que se encargaba de alimentar bien a las tortugas que tenía de mascota, pero que en ese momento por ser muy pequeño, no entendía por qué éstas se morían y vivían tan poco tiempo.

Debido a esta serie de pérdidas que empezó a sufrir con sus mascotas tortugas, fue que empezó a imaginar que cada una luchaba por ser la tortuga reina.

“Luchaban por ser la tortuga reina”. “Esa fue mi primera fantasía: El Castillo Tortuga. Que precedió a Juego de Tronos muchos años antes”, confesó entre risas el autor, quien dejó a todos los asistentes enternecidos con la historia de su infancia que precedió a este universo, que está lleno de intrigas, celos, traiciones y mucha sangre.

