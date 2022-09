La extraña adaptación japonesa de ‘Cien años de soledad’

Una rara película japonesa de los años 80 se inspiró en la novela de Gabriel García Márquez para contar una historia de amor y realismo mágico.

En 1982, Shûji Terayama dirigió ‘Saraba Hakobune’, una película que se basó en la novela de Gabriel García Márquez, ‘Cien años de soledad’. El trabajo del escritor colombiano ha llegado a cada rincón de la Tierra y también influyó en el trabajo de Terayama, quien atravesó por varios obstáculos para lograr realizar la adaptación cinematográfica, poco antes de que García Márquez recibiera el Premio Nobel de Literatura.

‘Saraba Hakobune’, también conocida como ‘Despedida del arca’, es una rara película japonesa que no es fácil de encontrar. Como la obra de García Márquez, tiene elementos de realismo mágico (y de incesto, también) que la caracterizan. Y aunque no es precisamente una adaptación fiel, ‘Saraba Hakobune’ no existiría si no fuera por la novela.

La película se estrenó en 1984 cuando Terayama ya había fallecido, pues su difusión no era tan sencilla: debieron negociar los derechos y retirar el título de ‘Cien años de soledad’ (y cualquier otra referencia obvia) de los créditos, aunque después se volvió a añadir.

Esta es la sinopsis de la película en FilmAffinity:

“Su-e (Mayumi Ogawa) y su primo Sutekichi (Tsutomu Yamazaki), quieren vivir juntos, pero su padre les prohibe tener contacto sexual. Al igual que otros lugareños, creen que si tienen hijos primos juntos, los niños sufrirán graves defectos de nacimiento. Su remedio es escapar con Su-e. Después de algún tiempo transcurrido, los dos hacen el camino de regreso a la aldea, pero para entonces Sutekichi sufrirá los efectos de sus acciones”.

La película compitió en Cannes por Mejor Película en la edición del festival de 1985. También ganó el premio a Mejor Director y Mejor Fotografía en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Aunque, como ya mencionamos, es difícil de encontrar en formatos físico o digital, gracias a la magia del Internet la puedes ver aquí con subtítulos en español.









