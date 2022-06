La perturbadora carta que Marilyn Monroe mandó antes de morir

La icónica actriz era amiga íntima del escritor y poco antes de fallecer mandó un mensaje alarmante.

El primero de junio de 1926 en Estados Unidos nació quien se convertiría uno de los iconos de la revolución sexual: Marilyn Monroe, una mujer que se hizo famosa por los cientos de personajes que interpretó en el cine, así como por su sensualidad que la colocó como una de las mujeres más hermosas de la época.

La actriz fue catalogada como “rubia tonta”, debido a los papeles que interpretaba en las cintas que protagonizaba, pero lejos estaba de serlo, de hecho la intérprete era una gran amante de la cultura y tenía en su haber más de 400 libros.

Lamentablemente Monroe sufría de depresión y después de tres matrimonios fallidos, la actriz enfrentó días difíciles que la llevaron a la muerte. Su autopsia señaló probable suicidio por ingestión de barbitúricos, pero las teorías sobre un asesinato por parte de la familia Kennedy, debido a que tenía una relación amorosa con dos de sus integrantes, siempre han estado en la mira.

Una de las pruebas que apuntan a que la intérprete no se suicidó y la mataron, está en una carta que mandó a uno de sus mejores amigos: el escritor Truman Capote.

El artista plástico Frederic Cabanas, uno de los mayores coleccionistas y biógrafos de Monroe publicó un libro que contiene el perturbador mensaje que jamás llegó a las manos de Capote.

En el escrito, la actriz revela al escritor que teme por su vida… once días antes de morir.

Esta no fue la única señal que Monroe mandó para advertir sobre su trágico deceso, ya que Marianne Kris, la psiquiatra que atendió a la actriz compartió los mensajes que envió al ser internada en un hospital para tratar enfermedades mentales.

“Me pusieron en una celda para pacientes deprimidos muy perturbados, excepto que yo me sentía en una especie de prisión por un crimen que no había cometido. La inhumanidad ahí me pareció arcaica”, redactó.

