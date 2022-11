Las frases más inspiradoras de Keanu Reeves sobre el amor, la soledad y la humildad

Deléitate con las frases que el actor de Matrix le ha regalo a sus fans a lo largo de su carrera, las cuáles se derivan de sus vivencias.

No es secreto que la mayoría de las personas en este mundo adoran con locura a Keanu Reeves no sólo por ser un gran actor, si no también por ser tan transparente y honesto al momento de hablar sobre las duras situaciones que ha experimentado a lo largo de su vida, las cuáles lo llevaron a ser el hombre humilde y empático que es ahora mientras es una gran estrella de Hollywood.

Conocido principalmente por películas como The Matrix, Drácula, Constantine y John Wick, Reeves se ha ganado el cariño de sus fans (y de quienes no lo son tanto) por su filosofía de vida y reflexiones sobre el amor, la soledad y la humildad que ha compartido durante su carrera en escenas y diversas entrevistas de televisión y radio, las cuáles te compartimos a continuación para que, así como muchas personas más, te deleites y te inspires.

Frases de Keanu Reeves

1. Amor es una palabra, lo importante es la conexión que conlleva.

2. Algunas veces estamos tan atrapados en nuestra vida diaria que olvidamos tomarnos el tiempo para disfrutar de la belleza de la vida.

3. El arte consiste en tratar de encontrar lo bueno en las personas y hacer del mundo un lugar más compasivo.

4. Cada lucha en tu vida te ha convertido en la persona que eres hoy.

5. Si has sido brutalmente lastimado, pero aún tienes el coraje de ser amable con otros seres vivos, entonces eres un loco con un corazón de ángel.

6. Agradece los tiempos difíciles, sólo pueden hacerte más fuerte.

7. La mejor manera de cambiar es cometiendo errores.

8. Me criaron para tratar a las personas exactamente como me gustaría que me trataran los demás. Se llama respeto.

9. El infierno está aquí, entre nosotros. Detrás de cada pared, de cada ventana. Es el mundo detrás del mundo.

10. Si te vas ahora, lo que tuvimos será perfecto para siempre.

11. Supongo que vivir sin amor, sin experimentarlo o ser capaz de darlo, es un castigo bastante fuerte.

12. Es divertido estar perdidamente enamorado. Es peligroso, pero es divertido.

13. Tienes que cambiar tu vida si no eres feliz y sacudirte si las cosas no van como quieres.

14. El luto cambia de forma, pero nunca termina.

15. Cuando la gente que amas se ha ido, te quedas solo. Extraño ser parte de sus vidas y que ellas sean parte de la mía. Me pregunto cómo sería el presente si ellas estuvieran aquí, qué habríamos hecho juntos.

16. Vivo en un departamento, tengo todo lo que necesito en cualquier momento que lo desee, ¿Para qué elegiría una casa grande y vacía?

17. Cualquier actor te dirá que esta profesión es muy difícil, es una lucha constante por encontrar un buen guión, por dar con personajes que te ayuden a evolucionar.

18. Enamorarse y tener una relación son dos cosas diferentes.

19. El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar la vida y no estresarme aumentando una cuenta bancaria.

20. Incluso ante la tragedia, una persona estelar puede salir adelante. No importa lo que esté pasando en tu vida, ¡Puedes superarlo!

