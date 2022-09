Las mejores historias de Junji Ito, el maestro de terror japonés

Espirales malditos, peces asesinos con patas y temibles doppelgängers: algo de la obra de Junji Ito que debes conocer.

No estaría mintiendo si dijera que hay un antes y un después de Junji Ito en mi vida. La primera vez que leí ‘Uzumaki’ fue antes de la pandemia, cuando aún usábamos el transporte público con normalidad: me lo aventé en el Metro ante los ojos horrorizados de otros pasajeros. Si eres amante del terror y no conoces aún a Junji Ito, estás en el lugar indicado.

A continuación te dejamos algunas historias del mangaka japonés para comenzar a entrarle a su mundo grotesco y aterrador. Lo mejor es que casi todas han sido editadas en México y Latinoamérica en español.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Uzumaki

La obra maestra de Junji Ito y la primera que tienes que leer, sí o sí. Uzumaki quiere decir ‘remolino’ o ‘espiral’ y esa es la base de esta historia: el terror que se manifiesta en una extraña maldición que cae sobre el pueblo de Kurôzu-cho. Desde una ominosa humareda que se eleva hasta el cielo hasta el cuerpo contorsionado de un hombre en un grotesco espiral. Las ilustraciones son aterradoras y sumamente detalladas, no tienes que imaginarte los horrores por los que atraviesan los protagonistas de esta historia porque Junji Ito los muestra todos.

Gyo

En la vida real, los peces son criaturas relativamente inofensivas que consumimos como fuente de alimento. En esta historia de Junji Ito, sin embargo, son peligrosas criaturas con patas que comienzan a salir del mar, impulsadas por un terrible hedor a pescado y muerte. Las consecuencias se reflejan en cuerpos hinchados, intentos de suicidio, ataques fuera del agua y muertes violentas, que el mangaka ilustra de forma sublime y aterradora.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Black Paradox

Cuatro personas se conocen en Internet, a través de un sitio llamado Black Paradox, y hacen un pacto: el de suicidarse juntos. Entre otros problemas por los que atraviesan están sus doppelgängers, versiones macabras de sí mismos que son parte de las razones por las que quieren quitarse la vida. Pero, en ese proceso, descubren que hay fuerzas más allá de sus miedos... y no todos logran librarse de ellos.





Podría interesarte