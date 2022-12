Si buscas una buena trama de romance, aquí te dejamos estos libros con historias lésbicas que te llegarán al corazón y te dejarán suspirando.

El amor LGBTIQ+ no se resume en las historias románticas entre dos hombres, y hay relatos entre mujeres que resultan más enternecedores que cualquier historia clásica. Si no nos crees, échale un ojo a estos libros con historias lésbicas que te llegarán al corazón y elige cualquiera para comprobarlo.

Libros con historias lésbicas que te llegarán al corazón

Carol

Puede que ya conozcas esta historia gracias a la película que protagonizaron Cate Blanchett y Rooney Mara, pero si no, te adelantamos un poco de qué va: sigue a Therese, una joven escenógrafa quien, por azares de la vida, termina trabajando como vendedora en una gran tienda, en la cual, un buen día, conoce a Carol, una mujer adinerada que acude a comprarle una muñeca a su hija. Así, ambas empiezan a entablar una amistad que poco a poco evoluciona a amor en una época en donde no era sencillo amar a alguien de tu mismo sexo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Patricia Highsmith.

: Patricia Highsmith. Editorial : Anagrama.

: Anagrama. Lo puedes conseguir en: Amazon (digital).

Annie en mis Pensamientos

Una novela bastante ligera y dedicada a los jóvenes que están descubriendo su sexualidad en este mundo que, a veces, parece hostil. Sigue a Liza, una joven que, un buen día, conoce en un museo de Nueva York a Annie, quien llama su atención de inmediato por ser totalmente opuesta a ella: muy alegre, amante de la música, las leyendas urbanas, las plantas… Y así, poco a poco, ambas van acercándose una a la otra hasta que logran una conexión que puede ser lo más maravilloso que les ha pasado en la vida… y también lo más complicado.

Autor/a : Nancy Garden.

: Nancy Garden. Editorial : Kakao Books.

: Kakao Books. Lo puedes conseguir en: Amazon (digital).

El Lustre de la Perla

Una historia compleja, llena de giros, pasiones y secretos que te hará sentir como si estuvieras arriba de una montaña rusa. Sigue a Nancy, una joven vendedora de ostras en una ciudad pequeña de Kent quien, un día, se deja seducir por la voz de un joven encantador sólo para descubrir que se trataba de una jovencita, igual que ella, a quien decidió seguirla convirtiéndose en su asistente… aunque también su amante y compañera de aventuras en una Inglaterra victoriana que no ve con buenos ojos la relación que ambas sostienen.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Sarah Waters.

: Sarah Waters. Editorial : Anagrama.

: Anagrama. Lo puedes conseguir en: Amazon (digital).

A Virginia le Gustaba Vita

La autora de esta historia retoma las cartas que Vita Sackville-West y Virginia Woolfen se enviaron durante años para recrear su historia de amor, que durante mucho tiempo estuvo oculta a simple vista. La historia es real, cruda, maravillosa y esperanzadora a partes iguales, y nos muestra un rostro diferente de una de las escritoras más influyentes del siglo pasado: Virginia Woolf, así como a la aristócrata más popular de Inglaterra en ese tiempo: Vita Sackville-West, quien, de hecho, fungió como inspiración para Woolf para su novela “Orlando”.

Autor/a : Pilar Bellver.

: Pilar Bellver. Editorial : Storyside.

: Storyside. Lo puedes conseguir en: Gandhi (audiolibro).

La Guerra de Crier

Una historia que nos presenta un mundo alterno en el que las criaturas conocidas como automas, creadas para servirle a los humanos, decidieron rebelarse para someter a sus creadores y controlar el mundo. En este contexto Ayla, sirvienta humana, trabaja en la casa de un soberano porque planea asesinar a su heredera como venganza por los asesinatos de sus padres. Su oportunidad llega cuando se vuelve la sirvienta personal de Lady Crier, quien comienza a ver su vida desde otro ángulo con la llegada de Ayla. Juntas irán descubriendo que tienen sentimientos una por la otra, y llegará el momento en el que deberán arriesgarlo todo por amor… o perderse en el olvido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Nina Varela.

: Nina Varela. Editorial : Cross Books.

: Cross Books. Lo puedes conseguir en: Amazon.

El Plan C

Dos mujeres, Sandie y Elizabeth, trabajan en la misma revista para lesbianas, aunque no parecen llevarse bien, ya que mientras Sandie es popular con todas sus compañeras, Elizabeth casi siempre pasa desapercibida, y sus personalidades no podían ser más contrastantes. Sin embargo, la historia perfecta para un artículo llega un buen día, lo que hace que ambas se junten y se embarquen en un viaje que durará una semana, y durante la cual vivirán tantas cosas que descubrirán que estarían mejor juntas que separadas.

Autor/a : Anna Pólux.

: Anna Pólux. Editorial : LES Editorial.

: LES Editorial. Lo puedes conseguir en: Amazon.

Desobediencia

Si buscas algo de drama, con esta historia seguro obtendrás mucho. Su historia sigue a Ronit, una joven fotógrafa quien regresa a Londres tras la muerte de su padre, un rabino de una comunidad de judíos. No obstante, su regreso es poco alentador gracias a Dovid, su primo y nuevo rabino, quien se la pasa criticándola, y Esti, antigua amiga suya de la infanci quien está casada por Dovid… aunque había sido su pareja hace mucho tiempo. La llama de la pasión vuelve a encenderse, aunque las cosas serán demasiado complicadas para ambas en esta etapa de su vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Naomi Alderman.

: Naomi Alderman. Editorial : Touchstone Books.

: Touchstone Books. Lo puedes conseguir en: Amazon (inglés).

Ven a Buscarme

La vida de Elliott Foster, la directora general de la empresa Foster McKenzie, da un giro de 180 grados cuando conoce a Lauren Collier, principal asesora legal de una empresa competidora, ya que, por mucho que lo quiera, no logra llamar su atención como lo ha logrado con otras bellas mujeres. Eso hará que Elliott sienta cada vez más ganas de acercarse a Lauren, aunque eso signifique ir en contra de sus propios principios y atenerse a las condiciones de la mujer que le interesa por el creciente amor que empieza a sentir por ella.

Autor/a : Julie Cannon.

: Julie Cannon. Editorial : Eagles.

: Eagles. Lo puedes conseguir en: Amazon (digital).

El Azul es un Color Cálido

Esta novela gráfica fue la gran inspiración para una de las películas más controversiales del mundo LGBTIQ+: “La Vida de Adéle”. Nos cuenta la historia de Emma, quien trata de seguir con su vida tras la muerte de su ex novia, Clémentine, y de cumplir su última voluntad: leer sus diarios personales para conocerla más a fondo y el momento en que vio a Emma por primera vez: como una chica de cabello azul intrigante y hermosa, y de quien se enamora. A través de los textos de Clémentine, Emma va conociendo los verdaderos sentimientos de su ex y las cosas ocultas que hicieron que su relación no funcionara.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Julie Maroh.

: Julie Maroh. Editorial : Dibbuks.

: Dibbuks. Lo puedes conseguir en: BuscaLibre.

El Pozo de la Soledad

Esta podría ser, sencillamente, la primera novela lésbica publicada en el mundo; llegó a todos en 1928, y desde entonces se ha convertido en lectura obligada en círculos literarios LGBTQ+. Nos cuenta la historia de Stephen Gordon, una mujer bautizada así porque su padre quería desesperadamente tener un hijo, y ella se ve a sí misma como una persona masculina, amante de la caza, la esgrima, la literatura, los pantalones y el pelo corto. Un buen día, se enamora de una mujer, lo que la lleva a luchar no sólo por el amor de ella sino, también, por su verdadero ser.

Autor/a : Radclyffe Hall.

: Radclyffe Hall. Editorial : Wordsworth Editions.

: Wordsworth Editions. Lo puedes conseguir en: Amazon (inglés).

Los Siete Maridos de Evelyn Hugo

En primera apariencia, cualquiera pensaría que ésta es una historia heterosexual por el título del libro, pero conforme se va avanzando en la trama, se descubre que, en realidad, es todo lo opuesto. Su trama nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, icono de Hollywood quien contrata a Monique Grant para que redacte el libro de sus memorias, aunque Monique no sabe por qué exactamente la quiso a ella y en ese momento de su vida en el que todo parece estar estancado. Así, Monique va conociendo el pasado de Evelyn, hasta el punto en que la relación entre ambas se entreteje a tal punto… que cualquier cosa podría suceder.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Autor/a : Taylor Jenkins Reid.

: Taylor Jenkins Reid. Editorial : Ediciones Urano México.

: Ediciones Urano México. Lo puedes conseguir en: Amazon.

Una Isla para Dos

Tanto esta novela como su segunda parte nos cuentan la desafiante historia de amor entre Danielle, una ejecutiva madura y experimentada, y Andy, una mujer joven, sencilla e ingenua. Danielle quiere seducir a Andy durante un viaje por el Mar Egeo sólo por diversión, aunque al irla conociendo se dará cuenta de que sus sentimientos por ella no son de risa, y que posiblemente está dispuesta a dejar su vida como seductora en aras del verdadero amor.

Autor/a : Ruth Gogoll.

: Ruth Gogoll. Editorial : Eagles.

: Eagles. Lo puedes conseguir en: Amazon (digital).

¿Con cuál de estos libros con historias lésbicas que te llegarán al corazón emprenderás tu siguiente aventura romántica? Compártenos tus comentarios y recomendaciones en nuestros canales digitales, y si buscas otros contenidos LGBTQ+, aquí te dejamos esta lista de mangas yaoi de romance para volver a creer en el amor; estos libros similares a “Heartstopper” por si te quedaste con ganas de más; y este listado de los mejores lugares LGBT del mundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte