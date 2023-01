A veces, lo que más se antoja es un buen romance de novela. Por eso, aquí te va una lista con los mejores libros de amor juvenil que no son los típicos de siempre.

Una de las cosas positivas de los relatos de amor para jóvenes es que nos entregan una lectura ligera, divertida y entretenida, pero las más populares ya nos parecen a casi todos unos totales clichés. Por eso, aquí te traemos una lista de libros de amor juvenil que no son los típicos de siempre para que disfrutes de este género y dejes que tu corazón suspire.

Libros de amor juvenil que no son los típicos de siempre

La Hipótesis del Amor

Aunque no es un amor meramente juvenil, ya que está protagonizado por dos científicos de grados avanzados, la forma en la que está escrita la novela sí recuerda mucho a la fórmula de los romances juveniles. Sigue a Olive, una científica que no cree en el amor y quiere probarle a su mejor amiga, Ahn, que ya pasó página con su ex porque ella quiere con él. Para ello, besa al primer hombre que se encuentra, quien resulta ser Adam, un profesor que tiene una fama deplorable por su forma de ser, quien accede a seguirle el juego durante un tiempo. Lo que ambos no esperaban es que entre ellos lograría nacer un amor real.

Autor : Ali Hazelwood.

: Ali Hazelwood. Editorial : Contraluz.

: Contraluz. Páginas : 488.

: 488. Lo puedes encontrar aquí.

XOXO

El mundo del kpop se nos muestra totalmente antojable en esta historia fresca y contemporánea, la cual sigue a Jenny, un as en el violonchelo quien ya tiene toda su vida planeada… o eso creía hasta que la vida le pone en frente a Jaewoo, miembro de una de las bandas de kpop más populares en el planeta, y quien no puede tener novia porque su empresa se lo prohíbe. Entre ambos nacerá un amor que podría acabar con sus futuros… o que les podría ayudar a crear algo nuevo que realmente les ayudará a crecer.

Autor : Axie Oh.

: Axie Oh. Editorial : La Galera.

: La Galera. Páginas : 360.

: 360. Lo puedes encontrar aquí.

Si, No, Tal Vez

En un escenario político también puede nacer el amor, y Jamie Goldberg y Maya Rehman son la prueba de ellos. Jamie es un voluntario a candidato a senador quien sufre de ansiedad social, por lo que apenas si puede acercarse a las puertas de las casas para presentarse. Maya es una chica cuya vida está de patas arriba por la separación de sus padres y la soledad en la que su mejor amiga la puso, y tendrá que tolerar a Jamie a pesar de que ni siquiera lo conoce. Pero cuando ambos se juntan y empiezan a pasar más tiempo al lado del otro, no sólo podrán ayudarse en sus problemas, sino que también lograrán dejarse llevar… por el amor.

Autor : Becky Albertalli y Aisha Saeed.

: Becky Albertalli y Aisha Saeed. Editorial : Puck.

: Puck. Páginas : 416.

: 416. Lo puedes encontrar aquí.

Érase Una Vez, Un Corazón Roto

Con un toque muy parecido al mundo de Juego de Tronos, esta historia te atrapará desde la primera página. Sigue a Evangeline Fox, criada en un entorno de curiosidades que le permitieron conocer la leyenda del Príncipe de Corazones, quien resulta ser real, al igual que todo lo que se dice de él: tiene poderes míticos y hace tratos… que nunca terminan bien. Pero cuando ella se entera de que el amor de su vida se va a desposar con otra, no encuentra salida a su problema más que buscar a este ser mágico para pedirle que detenga la boda… cueste lo que cueste.

Autor : Stephanie Garber.

: Stephanie Garber. Editorial : Puck.

: Puck. Páginas : 416.

: 416. Lo puedes encontrar aquí.

Has Llamado a Sam

¿Qué harías si los planes que habías realizado para el resto de tu vida… cambiaran súbitamente por algo que no puedes remediar? Eso le sucede a Julie Clarke, quien ya tenía todo su futuro planeado: se iría de su pequeño pueblo junto a su novio, Sam, para ir a una universidad en la ciudad y pasar un verano juntos en Japón. Sin embargo… Sam muere. Y eso hace que la vida de Julie dé un giro de 180 grados, por lo que empieza a buscar, desesperadamente, volverlo a escuchar para no sentirse vacía, por lo que en un intento torpe lo llama por teléfono para escuchar su voz en el buzón… pero él le contestó.

Autor : Dustin Thao.

: Dustin Thao. Editorial : Ediciones Kiwi.

: Ediciones Kiwi. Páginas : 304.

: 304. Lo puedes encontrar aquí.

Cómo los Gatos Hacen Antes de Morir

Una historia llena de momentos amargos que, al final, pueden resultar en algo feliz. Nos cuenta la vida de Sam quien, por el fallecimiento de su madre, tuvo que mudarse a un hogar en donde viven un par de gemelas precoces y una mujer alcohólica, lo que lo obliga a lidiar con ellas mientras trata de sanar su corazón al mismo tiempo. Lo bueno es que cuenta con su mejor amigo para apoyarlo en situaciones difíciles como esa. Lo malo… es que nada dura para siempre, y un cúmulo de mentiras podrían hacer que todo llegue a su fin.

Autor : Psique Maichen.

: Psique Maichen. Editorial : Publicación Independiente.

: Publicación Independiente. Páginas : 222.

: 222. Lo puedes encontrar aquí.

El Día que el Océano te Mire a los Ojos

Una historia sobre esperanza, pasión y el poder que la naturaleza puede ejercer en nosotros. Sigue a Aurora, una artista libre quien lleva una vida conectada con su corazón y el espíritu de las cosas que la rodean. Sin embargo, su vida da un giro repentino cuando descubre que le queda poco tiempo de vida, y que el chico al que amaba le fue infiel. Mientras trata de lidiar con todo eso, algo más llegará a golpear su existencia: Narel, un guardafauna marino al que conocerá y pondrá su existencia patas arriba, mostrándole la verdadera belleza en la naturaleza… y la magia del amor.

Autor : Dulcinea (Paola Calasanz).

: Dulcinea (Paola Calasanz). Editorial : Roca Editorial.

: Roca Editorial. Páginas : 320.

: 320. Lo puedes encontrar aquí.

Tú y Otros Desastres Naturales

Una historia que muestra que a veces, arriesgarse por lo desconocido es lo mejor que podemos hacer para sobrevivir a una tormenta. Helen es una chica bastante metódica: tiene planeado todo lo que hará cuando termine sus estudios y consiga su trabajo soñado. Pero cuando la muerte aparezca en su camino y la haga perder a un ser querido, su vida se llenará de dudas, inseguridades y confusión. Sólo ese salto a lo desconocido podría ser el que le ayudará a volver a disfrutar de la existencia ya que a veces, no hay que ir contra la catástrofe, sino aprender a bailar bajo la lluvia.

Autor : María Martínez.

: María Martínez. Editorial : Cross Books.

: Cross Books. Páginas : 456.

: 456. Lo puedes encontrar aquí.

Un Beso en París

¿De verdad hay alguien que le pueda decir que no a un viaje a Paris? Parece que sí: Anna, una chica que de Francia sólo conoce tres cosas: la torre Eiffel, la película “Amélie” y que fue regida por muchos reyes llamados Luis. Por eso, cuando sus padres le ofrecen ir a estudiar a un internado en su capital, ella no está muy segura de querer hacerlo. Pero su entorno cambia cuando conoce al chico ideal: Étienne St. Clair. Guapo, encantador, listo. ¡Lo tiene todo! El único problema… es justamente ése: como lo tiene todo, obviamente no está soltero. ¿Cómo hará Anna para ganarse su corazón?

Autor : Stephanie Perkins.

: Stephanie Perkins. Editorial : La Galera.

: La Galera. Páginas : 384.

: 384. Lo puedes encontrar aquí.

Cada Día

¿Y si cada día al despertar te dieras cuenta… que eres una persona diferente? Eso es lo que le ocurre a A, un ente que por alguna razón cambia de cuerpo cada día, sin importar que pertenezca a un hombre o a una mujer. A trata de no moverle mucho a la vida de las personas a las que llega, pero no puede evitar pensar cómo se sentiría al dejar de cambiar de cuerpo. Y esa idea le ronda totalmente en la cabeza cuando conoce a Rihannon, la novia de Justin, de quien se enamora perdidamente y a quien no quiere perder.

Autor : David Levithan.

: David Levithan. Editorial : Molino.

: Molino. Páginas : 304.

: 304. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

Te Estaré Mirando

Esta novela te hará revivir aquellos romances maravillosos de la juventud, esos que nos hacían pasar horas y horas en vela imaginando cómo sería ir de la mano de la persona que nos encanta. Algo así le ocurre a Daniel, quien un día, pasando por el parque, ve a la chica que le gusta, aunque duda que sea ella por no poder verle el rostro. Cuando ella se voltea, Dani se siente en las nubes al darse cuenta de que, en efecto, era ella. Y decide, por fin, acercársele. El resto es historia.

Autor : Isaac Rosa.

: Isaac Rosa. Editorial : Edebé.

: Edebé. Páginas : 116.

: 116. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

Y Decirte Alguna Estupidez, Por Ejemplo, Te Quiero

Esta historia ya tiene varios años de haberse publicado, pero sigue haciendo latir los corazones de cientos de lectores que se adentran entre sus páginas. Sigue Juan, un muchacho que piensa que el amor es una estupidez… hasta que se enamora de Sara, una chica con un aire salvaje quien le pide que se roben juntos los exámenes de la escuela. Él no sabe cómo decirle que no porque, de hacerlo, le terminaría contando lo que siente por ella. Y así, empezará un camino sin retorno de la adolescencia hacia la madurez, aprendiendo en el camino que lo que verdaderamente importa… son las pequeñas cosas.

Autor : Martín Casariego Córdoba.

: Martín Casariego Córdoba. Editorial : Anaya.

: Anaya. Páginas : 154.

: 154. Lo puedes encontrar aquí.

¿Con cuál de estos libros de amor juvenil que no son los típicos de siempre empezarás tu próxima aventura romántica? Compártenos tus comentarios y otras recomendaciones que tengas a través de nuestros canales digitales.

