Sin duda alguna, hay libros feministas que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida, ya sea por la forma en la que tratan el movimiento o para hacernos ver la realidad desde otros ojos, y muchos de ellos te los compartimos aquí.

Hay textos feministas que no sólo funcionan como grandes exponentes del movimiento y espacios de denuncia, sino también como despertares a las injusticias sociales, mecanismos de empatía hacia otras realidades y, simplemente, bofetadas necesarias para dejar de dejar de ignorar las desigualdades que aún existen en nuestro día a día. Justamente, estos libros feministas que todos deberíamos leer otorgan eso y mucho más.

Si quieres comenzar a adentrarse en el feminismo, aquí te dejamos una lista de libros sobre feminismo para principiantes, y si deseas que los más jóvenes de tu hogar se encaminen por la misma curva de aprendizaje, aquí te dejamos estos libros feministas para adolescentes y libros feministas para niñas y niños.

Libros feministas que todos deberíamos leer

Feminismo para Torpes

Su título puede resultar un poco insultante para muchos aunque bastante necesario, ya que justamente fomenta las bases del movimiento para dejar de ser “torpes” en el tema. Su aurora plantea desde el humor y sus experiencias propias hechos sociales como la existencia del patriarcado, los clichés del negacionismo machista, la historia del feminismo y otros temas que son importantes de conocer, aunque desde una postura que no se siente ni pesada ni existencial.

Autora : Nerea Pérez de las Heras

: Nerea Pérez de las Heras Editorial : Ediciones Martínez Roca.

: Ediciones Martínez Roca. Páginas : 224.

: 224. Lo puedes encontrar aquí.

El Segundo Sexo

Sí o sí, cualquier persona que se adentre en el feminismo en algún punto de su vida debe leer este ensayo de una de las precursoras más importantes del movimiento, y la cual, a través de las ideas presentadas aquí, ayudó a fundar las bases del futuro de la lucha de las mujeres ante la sociedad del patriarcado. La autora hace uso de las ideas de la ilustración para conceptualizar, desde el existencialismo, una visión igualitaria de los seres huumanos, cuya diferencia de sexo no debería alterar su igualdad de condiciones.

Autora : Simone de Beauvoir.

: Simone de Beauvoir. Editorial : DeBolsillo.

: DeBolsillo. Páginas : 728.

: 728. Lo puedes encontrar aquí.

Monstruas y Centauras

Este libro es un análisis de cuatro momentos importantes en el actuar feminista de los últimos años: el movimiento #MeToo, una carta hecha por intelectuales francesas, la huelga femininista que se realiza cada 8 de marzo y la sentencia de La Manada. A través de cada uno de ellos, su autora resalta los puntos más importantes sobre cómo proteger la lucha feminista de una simplificación y comercialización capitalista, mientras que también hace una reflexión sobre cuál es la mejor vía para llegar a la igualdad desde diversas perspectivas.

Autora : Marta Sanz.

: Marta Sanz. Editorial : Anagrama.

: Anagrama. Páginas : 136.

: 136. Lo puedes encontrar aquí.

Violadas o Muertas: Un Alegato Contra Todas las “Manadas”

Este libro es una denuncia total contra las agresiones que muchas mujeres han vivido por parte de los hombres y que han quedado impunes, de una u otra forma, ante la justicia de diversos gobiernos. Hace un recuento de los hechos ocurridos en el caso de La Manada, donde cinco hombres violaron y agredieron a una chica de 18 años durante la fiesta de San Fermín en un edificio de Pamplona, los cuales fueron sentenciados por abuso sexual… pero no por agresión, ya que el sistema judicial español no vio violencia ni intimidación en sus acciones.

Autora : Isabel Valdés.

: Isabel Valdés. Editorial : Península.

: Península. Páginas : 208.

: 208. Lo puedes encontrar aquí.

Buenas y Enfadadas

Una especie de registro histórico que sigue los orígenes de la ira femenina usada como combustible político contra una sociedad que sólo ha calificado a las mujeres como seres mansos, sin sentimientos ni deseos propios. La autora hace un viaje por varios momentos y puntos climáticos en la historia humana que sirvieron para alimentar el coraje que muchas féminas siguen sintiendo hoy en día, y que han hecho que la lucha feminista se mantenga ferborosa y en auge.

Autora : Rebecca Traiste.

: Rebecca Traiste. Editorial : Capitán Swing.

: Capitán Swing. Páginas : 368.

: 368. Lo puedes encontrar aquí.

Un Libro para Ellas

Desde hace varios años, la standupera Bridget Christie, célebre en Reino Unido, ha llenado escenarios por su fuerte voz de denuncia en contra del machismo a través de sus reflexiones cómicas, mismas que una editora le pidió exponer en un libro para que su pensamiento pudiera llegar a otros públicos. Así, este libro nació como una denuncia contra los falsos preceptos del feminismo, hechos violentos que muchas mujeres siguen viviendo hoy en día, y una reflexión sobre aquellas grandes mujeres que han puesto en alto el valor de las féminas en todo el mundo.

Autora : Bridget Christie.

: Bridget Christie. Editorial : Anagrama.

: Anagrama. Páginas : 368.

: 368. Lo puedes encontrar aquí.

Otras Maneras de Usar la Boca

Un libro de poesía también puede convertirse en un manifiesto feminista que hable desde los sentimientos y la razón y lo traduzca en algo que sea, al mismo tiempo, bello y aterrador. Eso fue lo que logró la autora de este libro aquí, en el cual usa su poderosa voz y mente para hablar de temas como el abuso, el desamor, las ideas preconcebidas sobre la feminidad, la pérdida y muchos temas más que todas las mujeres han vivido al menos una vez, no sólo para visibilizarlas, sino también para honrarlas a través de sus letras.

Autora : Rupi Kaur.

: Rupi Kaur. Editorial : Espasa.

: Espasa. Páginas : 216.

: 216. Lo puedes encontrar aquí.

La Palabra Más Sexy Es Sí

Es tiempo de entender que lo más importante en cualquier tipo de relación tiene que ser el consentimiento, porque sin esa pieza clave no puede darse un encuentro sano. Por ello, este libro explora ese concepto y su importancia en las relaciones personales, sobretodo en las sexuales, ya que, de otra forma, sólo se da un acto de violación. Por eso, este texto también es una denuncia contra la cultura de la violación, y una guía clara y contundente sobre orientación sexual, género, y temas de feminismo.

Autora : Shaina Joy Machlus.

: Shaina Joy Machlus. Editorial : Vergara.

: Vergara. Páginas : 195.

: 195. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

Lectura Fácil

En esta novela, cuatro mujeres que son parientas y poseen diversas discapacidades intelectuales están hartas de la dominación en la que se han visto sometidas no sólo por sus condiciones, sino también por el simple hecho de ser mujeres, por lo que están dispuestas a combatirlo poniendo en jaque al sistema patriarcal y neoliberal en el que viven a través de la novela autobiográfica que una de ellas realiza empleando el método de “lectura fácil”.

Autora : Cristina Morales.

: Cristina Morales. Editorial : Anagrama.

: Anagrama. Páginas : 424.

: 424. Lo puedes encontrar aquí.

Machistadas

Ahora sí no hay pretextos para las personas que no leen “porque no hay dibujitos” para adentrarse a temas de feminismo, ya que este texto cuenta con ilustraciones geniales que hacen que su lectura sea amena y divertida. En él se pone en evidencia los actos de machismo y micromachismo que aún existen en el mundo, y se expone el daño que el patriarcado le ha hecho no sólo a las mujeres sino a la sociedad en general, con ejemplos visuales muy atractivos y entretenidos.

Autora : Rocío Vidal.

: Rocío Vidal. Editorial : Plan B.

: Plan B. Páginas : 112.

: 112. Lo puedes encontrar aquí.

El Cuarto de las Mujeres

Una novela muy adelantada a su época que causó gran revuelo social cuando se publicó en 1977. Sigue a un grupo de mujeres quienes deciden, poco a poco, dejar de ser las típicas amas de casa para abrazar su humanidad e independencia y, así, disfrutar de sus propias vidas sin atarse a un hombre ni tener que cumplir las expectativas de una sociedad machista y represora. No por nada dio espanto entre los lectores en aquel entonces, pero ahora es una lectura demasiado necesaria.

Autora : Marilyn French.

: Marilyn French. Editorial : Lumen.

: Lumen. Páginas : 730.

: 730. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

Tranquilas, Historias para Ir Solas por la Noche

Desafortunadamente, muchos hombres hoy día se burlan de aquellas mujeres a quienes les da miedo salir de noche porque ven el hecho desde sus perspectivas privilegiadas. Por eso, este libro de cuentos busca trasladar la sensación de miedo que muchas mujeres sienten al andar en un lugar oscuro y sin compañía mostrando personajes que se meten a las entrañas de cada lector, demostrando que las amenazas son reales, y que desafortunadamente sólo están cazando a una parte de la sociedad.

Autora : Varias Autoras.

: Varias Autoras. Editorial : Lumen.

: Lumen. Páginas : 249.

: 249. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

Voz

Una novela que sigue los pasos de “El Cuento de la Criada” (sobre el cual te hablamos más en este enlace) al mostrar un mundo en el que las mujeres sólo pueden pronunciar 100 palabras al día, porque en caso de lo contrario, una corriente de 100 voltios recorrerá sus venas y acabará con sus vidas. En este escenario, una mujer buscará enfrentarse a la dictadura machista y patriarcal para proteger a su hija y a sí misma al convertirse en una pieza importante en una investigación que podría acabar con el gobierno desde la cabeza… o acabar con las mujeres de toda la sociedad.

Autora : Christina Dalcher.

: Christina Dalcher. Editorial : Roca Editorial.

: Roca Editorial. Páginas : 352.

: 352. Lo puedes encontrar aquí.

Los Monólogos de la Vagina

Este texto ha sido llevado a la radio, al teatro, a especiales televisivos y a muchos otros medios ya que se considera una especie de biblia para la generación contemporánea de las mujeres, ya que da voz y vida a las fantasías y temores más profundos del sexo femenino a través de un ensayo que empodera a una parte esencial de las mujeres: sus vaginas. Para poder hacerlo, su autora se tomó a la tarea de hablar con más de 200 mujeres cuyas experiencias quedaron resumidas en un mismo tomo, que es, al mismo tiempo, divertido, informativo y liberador.

Autora : Eve Ensler.

: Eve Ensler. Editorial : Ediciones B.

: Ediciones B. Páginas : 288.

: 288. Lo puedes encontrar aquí.

Feminismo de Barrio

El feminismo no tendría por qué ver temas de raza o color de piel sino en que las condiciones de todas las mujeres sean justas en cualquier parte del mundo; sin embargo, del dicho al hecho hay una separación bastante amplia, y este libro lo demuestra al hacer un análisis de cómo el “feminismo blanco” se ha olvidado de temas importantes para muchas mujeres de regiones tercermundistas: acceso a la comida, seguridad, a una educación de calidad y equidad salarial, y lo denuncia exigiendo al feminismo que no se olvide de todos los estratos sociales que carecen de privilegios por tener un color de piel diferente al hegemónico.

Autora : Mikki Kendall.

: Mikki Kendall. Editorial : Capitán Swing.

: Capitán Swing. Páginas : 280.

: 280. Lo puedes encontrar aquí (en digital).

¿Qué otros libros feministas que todos deberíamos leer conoces y recomiendas totalmente? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenido relacionado, aquí te dejamos estos enlaces: “La culpa no era mía” y otras lecciones feministas que aprendimos en la última década; Burlarte de las víctimas de acoso no sólo te hace insensible, también eres cómplice; y Amazonas: las valientes mujeres guerreras que inspiraron al feminismo.

