Con estos libros similares a “Orgullo y Prejuicio” para un corazón enamorado disfrutarás de buenos romances dignos de las letras de Jane Austen.

Para romances de verdad, ninguno como los de las novelas clásicas, de las cuales la maestra literaria siempre fue Jane Austen. Por eso, aquí te damos una lista de libros similares a “Orgullo y Prejuicio” para un corazón enamorado que se quedó picado con la historia más popular de una de las escritoras más amadas de todos los tiempos.

Libros similares a “Orgullo y Prejuicio” para un corazón enamorado

Rebeca

Una historia de romance que, a su vez, está cargada de mucho misterio y varios giros de tuerca. La narradora, la señora De Winter, nos cuenta cómo fue que conoció a su esposo, Maxim de Winter, quien enviudó recientemente, durante un viaje en Montecarlo, en donde se enamoraron y decidieron casarse para luego vivir en la casa familiar de él: Manderley.

Sin embargo, lo que parecía ser una vida idílica para la nueva señora De Winter se transforma en una situación espeluznante y poco favorecedora para ella ya que el recuerdo de la fallecida Rebeca, de quien De Winter enviudó, mella en su relación y la hace dudar sobre si realmente conoce a su esposo como cree hacerlo o si hay una personalidad maligna que se oculta detrás de su bello rostro.

Autor : Daphne Du Maurier.

: Daphne Du Maurier. Editorial : DeBolsillo.

: DeBolsillo. Páginas : 464.

: 464. Lo puedes encontrar aquí.

Jane Eyre

Una novela clásica que ha sido comparada con el estilo de Jane Austen desde hace años, ya que se publicó casi 30 años después que “Orgullo y Prejuicio”. Su trama nos deja ver la vida de Jane, una joven que quedó huérfana a muy temprana edad y quien, tras vivir una temporada con unos tíos y en un colegio para señoritas, termina transformándose en institutriz para ganarse la vida.

Así, esta chica termina en la casa del señor Rochester para hacerse cargo de su protegida, la huérfana Adèle Varens. Sin embargo, entre más tiempo pasa en el hogar del señor Rochester, más lo conoce, y aunque siente antipatía por él por su forma hosca de ser, también hay algo que la hace sentirse atraída por él.

Autor : Charlotte Brontë.

: Charlotte Brontë. Editorial : Austral.

: Austral. Páginas : 672.

: 672. Lo puedes encontrar aquí.

La Importancia de Llamarse Ernesto

Una obra de teatro tan genial como cómica que sigue a dos hombres, Jack y Algy, quienes cambian de identidad a voluntad en diferentes sociedades: Jack, por ejemplo, se presenta como él mismo ante su amiga Cecily, pero cuando va a Londres se convierte en su hermano ficticio, Ernesto, para enamorar a las damas, como Gwendolen, a quien quiere proponerle matrimonio.

Algy, en cambio, se siente atraído por Cecily, por lo que se acerca a ella haciéndose pasar por el hermano de Jack, Ernesto, que durante mucho tiempo ha llamado la atención de Cecily. Sin embargo, todo se complicará cuando, un día, Jack vuelva de Londres y decida decirle a Cecily que su hermano Ernesto murió para deshacerse de una vez por todas del personaje, siendo que su amigo Algy se encontraba ahí mismo ¡haciéndose pasar por Ernesto!

Autor : Oscar Wilde.

: Oscar Wilde. Editorial : Porrúa Sepan Cuántos…

: Porrúa Sepan Cuántos… Páginas : 352.

: 352. Lo puedes encontrar aquí.

La Fierecilla Domada

Una obra clásica de William Shakespeare que no podía pasar desapercibida en este listado, ya que su protagonista, Catalina, recuerda bastante a Lizzy Bennet, de “Orgullo y Prejuicio”. Esta mujer es muy hosca, y se la pasa espantando a los hombres que quieren acercarse a ella, lo que le dificulta las cosas a su hermana, Blanca, quien no puede salir con ningún hombre por orden de su padre a menos de que su hermana salga primero.

Lucencio, un joven extranjero, conoce un buen día a Blanca y se entera de su pormenores, por lo que contrata a Petruchio, un vividor, para que corteje a Catalina, la enamore, y así el padre de ella le permita a Blanca salir con él para conocerse y, prontamente, casarse. Lo que nadie espera es que Petruchio terminaría enamorándose de Catalina, haciendo que todo se complique para todos los personajes.

Autor : William Shakespeare.

: William Shakespeare. Editorial : Edaf.

: Edaf. Páginas : 356.

: 356. Lo puedes encontrar aquí.

Valancy Stirling o El Castillo Azul

Una novela de época en la que el espíritu de su protagonista parece haberse mezclado con el de la querida Lizzy Bennet: Valancy, una joven solterona de 29 años, recibe la terrible noticia de que morirá bastante pronto, por lo que decide deshacerse del yugo de su familia para vivir todas las experiencias que no había podido en el poco tiempo que le queda.

En ese viaje de autoconocimiento, la chica se encuentra con Barney Snaith, el pendenciero del pueblo donde vive, de quien se enamora y le pide que se case con ella como un último deseo. Barney la complace, y juntos comienzan una historia de amistad que termina resultando en amor, aunque con el tiempo contado por el padecimiento de Valancy.

Autor : Lucy Maud Montgomery.

: Lucy Maud Montgomery. Editorial : dÉpoca.

: dÉpoca. Páginas : 304.

: 304. Lo puedes encontrar aquí.

Prada y Prejuicio

Esta novela es pequeña una oda a “Orgullo y Prejuicio”, la cual transforma la historia clásica en una trama con toques contemporáneos que nos muestra la vida de Callie, una mujer joven que tiene poca suerte en las cosas que se propone y que no llama la atención por ser una chica de ciencia. Para cambiar un poco su entorno, un día decide comprarse un par de zapatos Prada durante un viaje a Londres.

Sin embargo, los zapatos le quedan un poco altos, lo que hace que termine tropezándose al dar unos cuantos pasos. Cuando abre los ojos después del golpe, se da cuenta de que ya no está en su hogar sino en una versión londinense del año 1815, en donde fue confundida como amiga de la familia del Duque de Harksbury, lo que la llevará a vivir un montón de aventuras inimaginables e, incluso, a hallar el amor.

Autor : Mandy Hubbard.

: Mandy Hubbard. Editorial : Ediciones del Laberinto.

: Ediciones del Laberinto. Páginas : 286.

: 286. Lo puedes encontrar aquí.

El Duque y Yo

El primer libro de la popular saga Bridgerton, que ha cautivado a miles de lectores e hizo que las historias de romance y de época tuvieran un nuevo significado entre el público de nuestros días. Esta novela sigue a Daphne, cuarta hermana de la familia Bridgerton y la primera mujer de todos los hermanos, quien está en su momento para causar buena impresión en la sociedad y conseguir un buen marido.

Sin embargo, no logra encauzar la cantidad de propuestas que desearía, por lo que se le ocurre un buen plan: pedirle al Duque de Hastings, amigo de su hermano mayor, que finja que él y ella estaban cortejándose para llamar la atención de otros hombres y espantar a las madres de otras muchachas casaderas que sólo agobian al Duque. Lo que ninguno de ellos esperaba es que la farsa pudiera convertirse… en un amor verdadero.

Autor : Julia Quinn.

: Julia Quinn. Editorial : Titania.

: Titania. Páginas : 320.

: 320. Lo puedes encontrar aquí.

Fuimos Canciones

Una historia contemporánea que nos demuestra que, cuando algo es para nosotros, no importa lo mucho que intentemos esquivarlo: siempre vuelve a uno. Eso mismo, al parecer, le sucede a Macarena, asistente de una influencer de moda que se instaló en Madrid al huir de una ruptura amorosa que la dejó bastante maltrecha. Su vida es aparentemente normal aunque falta de emoción, o así era hasta que descubre algo.

Leo, ese amor del pasado al que intentó olvidar, también se mudó a Madrid, haciendo que los recuerdos entre ambos florezcan y se desaten una serie de eventos divertidos aunque hostiles entre ambos que los dejarán pensando en si realmente lograron superarse el uno o al otro o si, posiblemente, haya llegado el momento ideal para que su relación pueda florecer como siempre debió.

Autor : Elísabet Benavent.

: Elísabet Benavent. Editorial : DeBolsillo.

: DeBolsillo. Páginas : 544.

: 544. Lo puedes encontrar aquí.

Fama y Prejuicio

La historia de “Orgullo y Prejuicio” se repite pero en un ambiente más contemporáneo de la mano de Elise, quien se mudó recientemente con su familia a Los Ángeles desde Massachusetts, logrando que ella y sus hermanas tuvieran un cambio brusco y se sintieran como que no encajan en aquella sociedad llena de chicos con padres famosos, ropa de marca y autos deportivos.

Sin embargo, su hermana mayor sí logra llamar la atención de Chase, uno de los chicos populares, obligando a que Elise pase tiempo con el grupito y conozca a Derek, el tipo más antipático y ególatra que ha conocido. Por ello, Elise prefiere pasar tiempo con Webster, un muchacho que parece simpático, pero cuando las relaciones entre ellos empiecen a complicarse, Elise se preguntará si Derek y Webster son realmente los hombres que ella creía que eran… o si realmente los juzgó de mala manera.

Autor : Claire Lazebnik.

: Claire Lazebnik. Editorial : HarperTeen.

: HarperTeen. Páginas : 304.

: 304. Lo puedes encontrar aquí (en inglés).

Edenbrooke

Todos nos hemos sentido hartos de la idea del amor romántico alguna vez en nuestra vida, y eso mismo le pasa a Marianne, quien no quiere que la sigan hostigando con ese tema ni con la idea de una boda, por lo que termina aceptando la invitación de su hermana Cecily de vivir un tiempo en la campiña, para alejarse del mundo y dejarse llevar por la naturaleza y belleza de Edenbrooke.

Sin embargo, el poblado de Edenbrooke termina siendo algo que ella no esperaba: un lugar lleno de intriga, misterio y, posiblemente, romance, justamente lo que ella no quería, por lo que sus idílicas vacaciones de verano podrían dar un giro de 180 grados si ella no encuentra la forma de escaparse de aquel destino amoroso, pero… ¿realmente querrá darle la espalda al verdadero amor?

Autor : Julianne Donaldson.

: Julianne Donaldson. Editorial : Libros de Seda.

: Libros de Seda. Páginas : 448.

: 448. Lo puedes encontrar aquí.

¿Cuál de estos libros similares a “Orgullo y Prejuicio” para un corazón enamorado es el que llamó más tu atención? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenidos similares, aquí te dejamos estos enlaces: Sagas de libros similares a Harry Potter; Libros similares a los de Isaac Asimov para disfrutar de la ciencia ficción; Libros similares a las historias de Elvira Sastre; y Libros similares a “Heartstopper” por si te quedaste con ganas de más.

