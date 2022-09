María Luisa Bombal, la verdadera pionera del realismo mágico

Varios años antes de ‘Cien años de soledad’, una escritora chilena hizo lo propio con ‘La última niebla’.

El realismo mágico latinoamericano se le suele atribuir, erróneamente, a Gabriel García Márquez. Sin embargo, veinte años antes de que el colombiano publicara ‘Cien años de soledad’, una mujer ya había escrito una novela que la convirtió en la verdadera pionera del género. La escritora chilena María Luisa Bombal lo hizo en los años 30, de forma paralela a una vida llena de viajes, amores, desamores e incluso un intento de homicidio.

María Luisa Bombal Anthes nació en Viña del Mar, Chile, en 1910. Aprendió a leer a temprana edad y pasó gran parte de su infancia escuchando cuentos de los Hermanos Grimm y Hans Christian Andersen en voz de su madre, algo que influyó en ella y en el estilo que desarrollaría en los años por venir. Estudió en un colegio de monjas que en su momento era exclusivo de mujeres y, aunque nunca fue buena para las matemáticas, comenzó a escribir sus primeras obras literarias a los ocho años.

En los años 20 se mudó a París con su madre y sus hermanas. Ahí continuó con su educación católica y rigurosa, pero también desarrolló aun más su sentido artístico. Más tarde estudió en la universidad de La Sorbona y obtuvo un certificado en literatura francesa. No se tituló en Letras, paradójicamente, porque los trámites universitarios le exigían aprobar el latín. De forma paralela estudió arte dramático, a escondidas, lo que habla de su espíritu artístico y rebelde: quería escribir, sí, pero a su manera.

Cuando regresó a Chile, a principios de la década de los 30, conoció a otros escritores y escritoras de su país natal, entre ellos Marta Brunet y Pablo Neruda. También conoció a Eulogio Sánchez Errazúriz, pionero de la aviación civil, con quien tendría una relación amorosa (y altamente tóxica). Él le había propuesto matrimonio pero después comenzó a alejarse de ella. Ella era una mujer brillante, pero no podía dejarlo ir: le escribía cartas que él nunca respondía. Un día asistió a una cena en casa de él, entró al baño y se disparó en un brazo. Años más tarde ella declararía que él le arruinó la vida, pero ella nunca lo olvidó realmente.

La trágica historia de María Luisa Bombal no termina ahí. En 1935 se casó con Jorge Larco, amigo de Neruda, pero no estaba enamorada de él. Se divorciaron en 1937. A principios de los años 40, se reencontró con Eulogio Sánchez, después de enterarse de que él se había casado con otra mujer: lo encaró fuera de un hotel en Chile y le disparó. Él quedó herido en el brazo y ella fue encarcelada durante varios meses, pues su expareja la perdonó. Fue ahí que ella se mudó a Estados Unidos y continuó con su obra literaria, se casó con Fal de Saint Phalle y tuvo una hija a la que llamó Brigitte. Después de eso no abandonó la escritura, se enfocó especialmente en obras de teatro, trabajó para la UNESCO y escribió La historia de María Griselda y The House of the Mist.

La última niebla

Después del triste episodio en el que se disparó a sí misma, María Luisa Bombal se mudó a Argentina con Pablo Neruda. Fue en casa de él que escribió su primera novela, ‘La última niebla’. Fue la primera en combinar elementos realistas con hechos surrealistas y fantásticos: “La ultima niebla está inspirada en haber tenido un amante que no tuve”, dijo ella misma en entrevista sobre su primer libro:

“Mi primera experiencia amorosa fue bastante espantosa, yo lo puse a él como marido, la novela tiene una base autobiográfica bastante trágica y desagradable... La experiencia sexual también; en esa época, las regulaciones eran para que las obedecieran los de la clase media... bastante trágica, pero uno no puede hablar de los secretos del corazón y del alma... Son los secretos que uno no puede estar poniendo en la mesa porque se hace algo público ¿ves tú? La novela está basada en mi primer amor, que terminó a balazo limpio”.

‘La última niebla’ es la obra por la que María Luisa Bombal es considerada “madre” del realismo mágico latinoamericano, a pesar de la ya conocida invisibilización de las mujeres en la literatura, y una importante influencia en los autores del género que llegaron después.

