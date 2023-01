Debemos aceptarlo: nadie hace historias de novela negra mejor que los suecos, y estos libros lo demuestran. Échales un ojo y date la oportunidad de adentrarte en sus historias.

Hay una verdad en la literatura que, le pese a quien le pese, todos deberíamos aceptar: nadie hace historias de novela negra mejor que los suecos, y estos libros lo demuestran, como te lo comprobaremos a continuación para que no digas que son invenciones nuestras.

Suecia: la capital de la novela negra

Aunque a algunos les pese admitirlo, la realidad es que los mejores libros de novela negra nacieron en Suecia, aquel país de las lejanas tierras nórdicas que también le ha entregado al mundo otras maravillas, como la invención de Spotify y la existencia de Ikea.

Y no es que en el resto del mundo no se hayan realizado buenas historias del género o que pertenezcan al thriller policiaco; de hecho, hay unas muy buenas de autores noruegos (como Jo Nesbo), suizos (como Joël Dicker), islandeses (como Arnaldur Indridason) y, por supuesto, ingleses (como la gran Agatha Christie) y estadounidenses (como John Katzenbach).

Pero la realidad es que el talento sueco siempre ha destacado entre todos ellos, ya que la mayoría de los escritores de novela negra de esta región tienen un modo sutil de adentrarnos a sus historias de misterio, y un talento enorme para engancharnos con subtramas inesperadas y giros de tuerca que hacen que el final de la historia sea insospechado.

Y es que en general, la literatura sueca, que tiene más o menos seis siglos de haber nacido gracias a la estandarización de su idioma y a través de grandes figuras como Georg Stiernhielm, Johan Henric Kellgren, Carl Michael Bellman y August Strindberg, de acuerdo con un artículo de la Universidad EAN, es una simple joya para el mundo, ya que con descripciones simples aunque efectivas han logrado evocar miles de emociones en lectores internacionales.

Además, cabe destacar el género de novela policíaca (o novela negra, como sería llamada después) en las tierras nórdicas justamente nació en Suecia, gracias a los escritores Maj Sjöwall y Per Wahlöö, quienes lo introdujeron en aquella parte de Europa en 1963 gracias a su novela “Roseanna”, coescrita por ambos, según un artículo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

“Ellos consideraban que en Suecia había muchas cosas que se ocultaban, que no formaban parte de la imagen pública que tenía el mundo sobre Suecia y que de alguna manera había que manifestarlo. Pensaron que la mejor manera de hacerlo era escribiendo novelas policiales”, comentó en el escrito el periodista Sergio Olguín, especialista en literatura de esta índole.

Y es así como otros grandes autores del mismo género, como Henning Mankell, Stieg Larsson, Erik Axl Sund (pseudónimo de los escritores Jerker Eriksson y Hakan Axlander Sundquist) y Camilla Läckberg han seguido sus pasos con títulos impresionantes que han sido traducidos a varios idiomas del mundo para el deleite internacional de los fanáticos de las historias de misterio.

Y ahora, vamos a demostrar que nadie hace historias de novela negra mejor que los suecos a través de una serie de libros que te recomendamos abiertamente si deseas explorar más el género de la mano de los mejores escritores nórdicos de las últimas épocas.

Nadie hace historias de novela negra mejor que los suecos, y estos libros lo demuestran

Saga Millennium

Todo amante de la novela negra debió haber leído, cuando menos, el primer libro de esta saga creada por Stieg Larsson y protagonizada por dos personajes icónicos en el mundo del entretenimiento: el periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander.

Aunque la saga se compone de 6 títulos, sólo los primeros 3 fueron escritos por el periodista sueco: “Los Hombres que No Amaban a las Mujeres”, “La Chica que Soñaba con un Cerillo y un Galón de Gasolina” y “La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire”.

El autor tenía planeada una saga de más de 5 libros, pero no pudo hacerla realidad porque falleció a causa de un infarto al poco tiempo de haber entregado el manuscrito del tercer libro a sus editores y a unas cuantas semanas del lanzamiento del primer texto.

Los libros de Larsson son oscuros, directos pero bastante envolventes, y en ellos podemos encontrar una denuncia hacia la misoginia y los feminicidios que en muchos países del mundo se mantienen impunes.

Además, la poderosa historia de Lisbeth Salander, una chica poco común en un entorno conservador, también es bastante seductora, al punto de que mucha gente convirtió al personaje en una especie de heroína para muchas mujeres que han vivido violencia, acoso y otro tipo de agravios.

Autor : Stieg Larsson.

: Stieg Larsson. Se compone de : 6 libros (3 escritos por Larsson).

: 6 libros (3 escritos por Larsson). Títulos:

Los Hombres que No Amaban a las Mujeres La Chica que Soñaba con un Cerillo y un Galón de Gasolina La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire Lo que No te Mata te Hace Más Fuerte El Hombre que Perseguía su Sombra La Chica Vivió Dos Veces

Saga Wallander

Henning Mankell es considerado como el padre de la novela negra sueca moderna gracias a esta saga cuyo personaje principal, el investigador Kurt Wallander, ha inspirado más de 3 adaptaciones de diferentes productoras, siendo “El Joven Wallander” la serie spin-off más reciente de todas ellas.

En estos libros encontramos a un hombre atormentado por las decisiones de su pasado quien sólo busca encontrar la paz entre su vida y su trabajo como investigador, aunque sus emociones a veces le juega chueco y termina involucrándose de más en varios de sus casos.

Los libros que componen la saga tratan temáticas distintas: mientras algunos pueden hablar de xenofobia y casos extremos de agresión, otros incluso tocan conspiraciones gubernamentales internacionales y misterios que, a primera vista, pareciera que no tienen lógica alguna.

Además, la hija de Wallander, Linda, también ha protagonizado un par de novelas tras convertirse en inspectora, y una de ellas se trata de un caso que trabajó en conjunto con uno de los compañeros de su padre, Stefan Lindman, libros que han ayudado a mostrar otras facetas del personaje a los ojos de sus allegados.

Autor : Henning Mankell.

: Henning Mankell. Se compone de : 13 libros.

: 13 libros. Títulos:

Asesinos Sin Rostro Los Perros de Riga La Leona Blanca El Hombre Sonriente La Falsa Pista La Quinta Mujer Pisando los Talones Cortafuegos La Pirámide El Retorno del Profesor de Baile Antes que Hiele Huesos en el Jardín El Hombre Inquieto

Saga Los Crímenes de Fjällbacka

Actualmente, Camilla Läckberg es considerada como la reina de las novelas negras y de misterio no sólo gracias a esta saga sino también a otros textos que ha hecho en colaboración con diversos conocedores del género, como Henrik Fexeus.

Pero es justamente esta serie la que la llevó a la cima desde que se convirtió en escritora por allá del 2002, cuando estaba cerca de cumplir los 30 años y a unas cuantas semanas de que su primer hijo llegara a este mundo.

A raíz del éxito de su primera novela, “La Princesa de Hielo”, escrita a raíz de un deseo de contar una historia ocupando algunos de sus recuerdos de infancia, la escritora decidió ampliar la historia de Erica Falk y Patrik Hedström a través de una saga que hasta el momento cuenta con 10 títulos, cada uno de ellos más sorprendente que el anterior.

La intención de los libros de Läckberg, escritos con maestría y con corazón (aunque frío y oscuro) es muy similar a la de los “padres” de la novela negra sueca, Maj Sjöwall y Per Wahlöö: mostrar que Suecia no es el país maravilloso que todo el mundo piensa por fuera, sino que también puede ser una tierra llena de secretos… y de muerte.

Autor : Camilla Läckberg.

: Camilla Läckberg. Se compone de : 10 libros.

: 10 libros. Títulos:

La Princesa de Hielo Los Gritos del Pasado Las Hijas del Frío Crimen en Directo Las Huellas Imborrables La Sombra de la Sirena Los Vigilantes del Faro La mirada de los Ángeles El Domador de Leones La Bruja

Trilogía Los Rostros de Victoria Bergman

El dúo de escritores Jerker Eriksson y Hakan Axlander Sundquist siempre tuvo la espinita de realizar un trabajo literario que se escapara del mundo musical al que han pertenecido desde hace varios años, pero como no quería que su público los casara con ello, decidieron adentrarse a este otro universo con un nuevo rostro: el de Erik Axl Sund.

Así, en 2010 lanzaron a la venta el primer libro de esta trilogía, que está escrita con descripciones bastante directas y fuertes y que hacen que los lectores pierdan la cabeza intentando saber quién es quién en una ambiente de violencia y recuerdos amargos.

El primero de sus libros, “Persona”, incluso les hizo ganar el Premio Especial del 2012 de la Academia Sueca de Escritores de Misterio, así que podemos asegurar que sus libros no son cualquier cosa, y que realmente terminarán enamorando a cualquier amante del thriller.

A través de su personaje principal, Victoria Bergman, los escritores se adentraron a las profundidades de la psique humana, y a lo complejo de la misma, para intentar saber qué cosas pueden detonar un trauma desde la infancia, y cómo éste puede ligarse a acciones descabelladas que pueden desencadenar más de una muerte.

Autor : Erik Axl Sund.

: Erik Axl Sund. Se compone de : 3 libros.

: 3 libros. Títulos:

Persona Trauma Catarsis

Saga Rebecka Martinsson

La autora de estos libros Åsa Larsson, es una de las favoritas de de la Asociación Sueca de Escritores de Novela Negra, ya que los primeros dos títulos de esta saga de 6 se llevaron los premios, respectivamente, a la Mejor Primera Novela Negra y a la Mejor Novela Negra Sueca.

Y es que no es para menos, ya que las historias de Larsson cuentan con una elocuencia y tejido de situaciones que harían sentir orgullosa a la mismísima Agatha Christie, sólo que en lugar de tener a un inspector o policía protagonista, la autora decidió que su personaje principal sería una ruda abogada dispuesta a lo que sea con tal de hallar la verdad.

A través de los ojos de Rebecka Martinsson, personaje principal de la serie, podemos ver a una Suecia llena de secretos e instigaciones que se respalda por un tradicionalismo cansino y que parece acercarse a su fin, aunque hayan personas que intentarán de todo para que el mecanismo de sus modos de vida no quede arruinado.

Es así como nos iremos adentrando a diversos casos y a una exhaustiva búsqueda de respuestas que detallarán los pormenores de la sociedad sueca y nos mostrarán que las pasiones humanas tienen consecuencias, y que el conservadurismo duro puede llevar a cualquiera a la locura.

Autor : Åsa Larsson.

: Åsa Larsson. Se compone de : 6 libros.

: 6 libros. Títulos:

Aurora Boreal Sangre Derramada La Senda Oscura Cuando Pase tu Ira Sacrificio a Mólek Los Pecados de Nuestros Padres

Saga Bergman

Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt lograron crear un personaje que se aleja de todos los arquetipos del héroe para demostrar que un verdadero héroe también comete errores, y en realidad puede ser la persona con más imperfecciones que exista en el mundo.

Así es el protagonista de esta saga, Sebastian Bergman, un psiquiatra criminal con una inteligencia demasiado grande para su propio gusto, pero quien es constantemente acosado por sus vicios: es grosero, brusco, un mujeriego y autodestructivo, defectos que podrían llevarlo a la ruina en cada caso al que forma parte pero que, al final, lo ayudan a demostrar que su calidad humana va más allá de lo que el mundo ve.

Su forma de mirar las cosas se convierte en una adicción para los lectores, ya que es, al mismo tiempo, tan brillante como desesperante, y hace que muchos quieran tener un talento como el suyo para ver las cosas que son poco obvias en un ambiente donde la luz es escasa, y la esperanza prácticamente inexistente.

Bergman no estará solo en la resolución de sus casos, sino que también contará con el apoyo de un equipo especializado en criminalística al que sacará de sus casillas en casi cada instante, pero que, a su vez, se sentirá tocado por por su talento y corazón atormentado.

Autores : Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt.

: Michael Hjorth y Hans Rosenfeldt. Se compone de : 7 libros.

: 7 libros. Títulos:

Secretos Imperfectos Crímenes Duplicados Muertos Prescindibles Silencios Inconfesables Castigos Justificados Mentiras Consentidas Verdades Enterradas

Saga Grupo A o Intercrime

¿Quién dijo que hasta en el mundo de la investigación y la criminología no podían existir grupos de élite? Quizás no de la manera en la que concebimos el concepto, pero de que los hay, los hay, y el Grupo A, bajo el cargo del inspector Paul Hjelm, es un ejemplo de ello, aunque para él no fuera más que un castigo al principio de su formación.

Arne Dahl, pseudónimo del escritor Jan Arnald, nos lleva de la mano de Hjelm hacia los recovecos del mundo policial para mostrarnos algunos pormenores que mucha gente damos por hecho sobre esas instancias, como algunos temas de corrupción y nepotismo, sólo para demostrar que sí son reales, pero que, como bien dice la frase, “el león no es como lo pintan”.

Y lo hace con una maestría que nos recuerda a grandes como Henning Mankell y al propio Stieg Larsson, con un personaje que no tiene pelos en la lengua y con el que podemos estar seguros, desde el libro uno, que hará lo que sea necesario para enfrentarse a aquellas cosas que puedan dañar su integridad, la de su equipo o la de su país.

Pero, al ir avanzando en la historia, también nos hará preguntarnos: ¿realmente necesitamos que existan equipos de élite en el ámbito de la investigación? ¿O en verdad son necesarias otras personas, otras herramientas, para comprender mejor la psique de un criminal?

Autor : Arne Dahl.

: Arne Dahl. Se compone de : 11 libros.

: 11 libros. Títulos:

Misterioso El que Siembra Sangre Hasta la Cima de la Montaña Europa Blues De Största Vatten En Midsommarnattsdröm Dödsmässa Mörkertal Efterskalv Himmelsöga Elva

Saga Annika Bengtzon

Cada vez más, las mujeres suecas están tomando la batuta de la maestría de las novelas de misterio, y Liza Marklund, autora de esta saga, es simplemente una de las mejores escritoras del género en el país, tras haberse adentrado a este mundo en 1995 con una novela que no pertenece a esta saga, que la llevó al estrellato total.

Y todo por haber creado a un personaje tan intrigante como feroz y apasionado: la reportera de nota roja Anika Bengtzon, quien labora para un tabloide que es bastante popular en la ciudad de Estocolmo aunque en los círculos de lectura de “eruditos” sea considerado como una bazofia.

Pero a ella no le interesa lo que se piense sobre su trabajo: ella simplemente desea realizar su labor de manera hábil y hallar el meollo de los casos a los que se adentra, apoyándose de algunos otros personajes, como Thomas, su futuro esposo, para lograr su cometido, y realizando tareas que en la sociedad del siglo pasado fueron mal vistas por considerarse “para hombres”.

Y quizás este personaje alcanzó su fama internacional por las dos rondas de adaptaciones que le han hecho a sus historias, la primera con dos películas protagonizadas por Helena Bergström, y la segunda, con más títulos gracias, justamente, a la productora creada por Henning Mankell, bajo la batuta de la actriz Malin Crépin.

Autor : Liza Marklund.

: Liza Marklund. Se compone de : 11 libros.

: 11 libros. Títulos:

Studio Sex Paraíso Prime Time Dinamita Den Röda Vargen Nobels Testamento Livstid En Plats i Solen Du Gamla, Du Fria Lyckliga Gatan Järnblod

Saga Inspector Barbarotti

Las similitudes de la vida de este autor con las del escritor Stephen King hacen pensar a muchos que es una versión del maestro de terror pero sueca, y avocada a la novela policíaca, ya que, al igual que él, Håkan Nesser no pudo convertirse en autor sino hasta después de haber sido profesor de sueco, pero desde que pudo publicar una de sus novelas, se convirtió en uno de los autores más galardonados del género.

Y es que cómo no se iba a premiar su maestría en el tema, que le he ha permitido tener una treintena de títulos en las estanterías suecas, la mayoría de ellos protagonizados por un inspector sueco de ascendencia italiana que, aunque es más optimista que otros símiles a él en varias novelas de suspenso, no por eso deja de ser fiero en su trabajo.

Sus tramas sorprendentes, la sagacidad de su protagonista y la originalidad en la narrativa de Nesser lo han ayudado a posicionar sus textos y a hacer que cada novela sea concebida como un regalo independiente, ya que están escritos de tal forma que son autoconcluyentes, y sus conexiones con el resto de los textos de la saga son mínimas.

Es decir: uno podría comenzar a leer el octavo libro de la serie para luego pasarse al tercero y aún así podría comprender la historia, ya que cada caso es independiente, y da la misma sensación de intriga que el resto, ya que la obsesión de Barbarotti por cada una de sus investigaciones mantendrá al lector al filo del asiento, y lo obligará a avanzar de página hasta resolver el misterio.

Autor : Håkan Nesser.

: Håkan Nesser. Se compone de : 7 libros.

: 7 libros. Títulos:

La Noche Más Oscura La Raíz del Mal Berättelse Om Herr Roos De Ensamma Styckersakan Från Lilla Burma Den Sorgsne Busschauffören Från Alster Schack Under Vulkanen

Pilón: Déjame Entrar

Este es más un libro de terror que de novela negra, pero nos deja con un sabor similar al comienzo de su historia gracias a los asesinatos extraños que ocurren en un poblado alrededor de un niño de 12 años quien intenta sobrellevar su vida y su escuela con el bullying que recibe y con la llevada de una niña que le llama la atención.

Mientras afuera, el clima social se llena de miedo, y las amenazas parecen surgir desde la nieve, dentro del mundo del chico, llamado Oskar, algo caliente nace desde su corazón: un sentimiento de amor por aquella niña extraña llamada Elli quien parece no sufrir del frío, que tiene la piel pálida y a quien parece no gustarle el sol.

Y eso es porque, como se nos relatará más adelante, Eli es una vampiro, con una historia bastante compleja y violenta que se remonta a cientos de años, y quien sólo busca sobrevivir sin que nadie sepa sobre su realidad. Hasta que Oskar aparece en su vida, y hace que se replantee algunas situaciones sobre su persona y su futuro.

¿Qué tan lejos podría llegar uno y otro por el amor que sienten? ¿Estará dispuesta Eli a dejarse ver por la gente con tal de proteger a Oskar de los chicos que lo amenazan? ¿Y querrá él convertirse en el apoyo de ella para buscar alimento, a pesar de saber lo que eso implicaría? El misterio y la intriga no faltarán en esta historia.

Autor : John Ajvide Lindqvist.

: John Ajvide Lindqvist. Páginas : 471.

: 471. Editorial: Thomas Dunne Books (en inglés).

¿Acaso no consideras, después de adentrarte en estas series literarias, que nadie hace historias de novela negra mejor que los suecos? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

