Nuevo libro de J.K Rowling tendrá un personaje que es asesinado tras ser acusado de transfobia

La escritora británica defendió su nueva novela y aseguró que la escribió antes de que ella misma fuera señalada por la comunidad LGBTQ+ de transfóbica.

J.K Rowling no ha tenido una buena racha en los últimos años, esto debido a que fue “cancelada” por comentarios que fueron calificados como transfóbicos por parte de la comunidad LGBTQ+, quien señaló a la autora de Harry Potter en Twitter, tras una serie de publicaciones en los que la escritora aseguró que solo existen dos géneros biológicos y deben respetarse.

También calificó de “absurdo” que las mujeres trans quieran identificarse como mujeres, ya que de acuerdo con sus pensamientos, son hombres.

Ahora la escritora está de nuevo envuelta en polémica, esto a raíz de que salieron a la luz los detalles sobre su nueva novela.

La autora reveló a de Graham Norton que su libro titulado The Ink Black Heart, no se basa en su propia experiencia al ser criticada como transfóbica a pesar de presentar a un personaje que se encuentra en una tormenta de fuego similar en las redes sociales.

La novela será firmada bajo el seudónimo de Rowling, Robert Galbraith, e incluye un personaje llamado Edie Ledwell, una creadora de una popular caricatura de YouTube que ve a los trolls de Internet y su propio fandom volverse contra ella después de la caricatura fue criticada por ser racista y transfóbica.

“Debería dejar muy claro después de algunas de las cosas que sucedieron el año pasado que esto no representa eso”, dijo Rowling a Norton.

Rowling también dejó claro que este libro lo escribió tiempo antes de que fuera cancelada en rede sociales y criticada por los propios actores de Harry Potter como Emma Watson y Daniel Radcliffe.

“Había escrito el libro antes de que me sucedieran ciertas cosas en línea. Le dije a mi esposo: “Creo que todos verán esto como una respuesta a lo que me pasó”, pero realmente no fue así. El primer borrador del libro se terminó en el momento en que sucedieron ciertas cosas”, explicó.

