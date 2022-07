Frases de ‘One Day’ que nos recuerdan que debemos amar justo ahora, no cuando sea tarde

La película protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess sigue siendo una de las favoritas después de su estreno hace 10 años.

‘One Day’ es una de las películas románticas que siguen vigentes aún después de que pasaron más de 10 años desde su estreno, eso no solo tiene que ver con con el protagonismo de Anne Hathaway, sino también con su trama que enterneció a la audiencia de aquel 2012.

‘One Day’ basada en la novela homónima de David Nicholls y dirigida por Lone Scherfig, trata sobre la historia de Emma y Dexter, quienes se conocen el día de su graduación de la Universidad, un 15 de julio, fecha muy importante en la trama, pues durante 20 años ese mismo día se convertirá en el más significativo de su relación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Emma y Dexter mantienen una amistad inexplicable. Ella está enamorada de él en secreto, mientras él tiene una vida de conquistador y excesos, sin embargo, las circunstancias los llevan a estar juntos después de mucho tiempo para vivir su propia historia de amor que tiene un final trágico.

Sí, la película es un claro ejemplo de la “friendzone” en aquel 2012 pero más allá eso, nos dejó una lección importante basada en el dicho “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, el verdadero amor puede estar enfrente de ti pero no lo ves cuando lo tienes y cuando estás consciente de ello ya es demasiado tarde, por lo que hay que vivir la vida en el presente y valorarla cada segundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Frases de ‘One Day’

Al tanto, hicimos un recopilado de las frases de ‘One Day’ que nos hacen reflexionar sobre el amor y también sobre la vida.

1. “No soy buena en esto, cuando me acuerdo con alguien, siempre termino llorando o riéndome” - Emma.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. “Tengo mi maquina de escribir. Tengo mis libros. Estoy en Londres. Todo saldrá bien, quizá hasta haga cosas” - Emma.

3. “Nada bueno fue fácil” - Dexter.

4. “No puedes desperdiciar años de tu vida porque te parezca divertido” - Dexter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. “Si pudiera regalarte una cosa para el resto de tu vida, ¿sabes qué te regalaría? Confianza en ti misma, eso o una vela aromática” - Dexter.

6. “Significa la unión perfecta de polos opuestos (en referencia al significado de su tatuaje)” - Dexter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. “Solo digo que no somos completamente desconocidos desde un punto de vista físico” - Dexter.

8. “En la Universidad, antes de hablar si quiera, me atraías, es ridículo, lo sé” - Emma.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

9. “Te conocí, me curaste” - Emma.

10. “Pienso en ti, en nosotros, el problema es que me gusta todo el mundo” - Dexter.

11. “Sé que serás un buen hombre. Decente, amable, talentoso pero creo que aún no llegaste a eso y ahora mismo me preocupa que ya no eres tan amable” - Madre de Dexter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

12. ¿Me llamas cuando oigas esto?? Necesito hablar con alguien, no con alguien, contigo” - Dexter.

13. “Me siento mejor cuando tú estás aquí” - Dexter.

14. “Y los que pueden enseñar dicen: ¡Vete al demonio!” - Emma.

15. “Tal vez me dejo llevar un poco, pero si no dejas de criticarme... " -Dexter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

16. “Hay cosas de las que necesita hablar contigo. Que estoy atrapada en este apartamento con un hombre que no amo. ¿Y si no puedo hablar contigo, qué sentido tiene? ¿Qué sentido tenemos?” - Emma.

17. “Creo que si se terminó, deberíamos asumirlo y decir ‘adiós’” - Emma.

18. “Te amo, Dexter, muchísimo... es que ya no me gusta como eres, lo lamento” - Emma.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

19. “Una orgía no te hace compañía de noche, Emma” - Dexter.

20. “Una orgía no te cuidará cuando seas viejo” - Emma.

21. “La única vez que Ian me hizo reír fue cuando se cayó por la escalera” - Emma.

22. “Vas a ser papá, ¿está permitido? ¿te dejarán serlo?

23. “Yo no desapareceré si tú tampoco” - Dexter.

24. “¿No crees que es una buena idea? Tú y yo” - Dexter.

25. “Pensé que me había deshecho de ti... Si me tratas mal, Dexter... me mientas, me decepciones o hagas algo a mis espaldas, te asesinaré” - Emma.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

26. “Lo mejor que puedes hacer es tratar de vivir tu vida como si Emma aún estuviera aquí” - Padre de Dexter.

27. “Nunca lo noté pero siempre estuvo allí, esperando, asechando” - Ian.

28. “Te odiaba a ti también porque contigo ella se iluminaba de una forma en que nunca lo hacía conmigo y me enojaba mucho porque no pensaba que la merecieras” - Ian.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

29. “Ella te hizo mejor persona, y a cambio, tú la hiciste feliz” - Ian.

30. “Ella era... era mi mejor amiga” - Dexter.

Lo cierto es que varios de los diálogos de ‘One Day’ nos hicieron reflexionar sobre el verdadero sentido de la amistad, el amor y la vida misma. ¿Cuál es tu favorita?

Podría interesarte