16 piropos en inglés para ligarte al extranjero de tu colonia

Un piropo puede cambiarte la vida.

Desde tiempos inmemorables, los piropos (siempre y cuando sean respetuosos y empleados de la mejor manera) se han utilizado como una herramienta para conquistar, así como un buen recurso en la labia con intenciones sentimentales.

Aunque conocemos diversos tipos de piropos empleados de manera coloquial en México, en estos tiempos de relaciones nacidas en aplicaciones y de comunicación vía WhatsApp, así como de globalización, es indispensable, saber emplearlos en inglés.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Uno nunca sabe cuando vas a ligar con un extranjero de Bumble o cuando te vas a encontrar al guapísimo vecino “gringo” ya sea en persona o en Instagram, es por eso que a continuación te dejamos algunos piropos en inglés (con todo y traducción) para ligar pero sin parecer que te urge conseguir novio.

Frases en inglés para ligarte a tu crush gringo

1. “You’re so beautiful that you made me forget my pickup line”.

Traducción: ”Eres tan hermosa que me hiciste olvidar mi piropo”.

2. “I was so enchanted by your beauty that I ran into that wall over there. So I am going to need your name and number for insurance call”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Yo estaba tan encantado con tu belleza que corrí hacia esa pared de allá. Así que voy a necesitar tu nombre y número telefónico para llamar al seguro”.

3. “There is something wrong with my cell phone. It doesn’t have your number in”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Hay algo mal con mi teléfono celular. No tiene tu número almacenado”.

4. “I believe in following my dreams, can I have your Instagram?”

Traducción: “Creo en seguir mis sueños. ¿Puedo tener tu Instagram?”

5. “You must be tired, because you’ve been running through my mind all day”.

Traducción: “Debes estar cansada/o, de estar corriendo en mi mente todo el día”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

6. “I appear to have lost my number, can I borrow yours?”.

Traducción: “Creo que perdí mi número, ¿me das el tuyo?”.

7. “Your eyes are like the ocean; I could swim in them all day long”.

Traducción: “Tus ojos son como el océano ; Podría nadar en ellos todo el día”.

8. “Why do they say that the stars are in the sky?If when you pass by, a light illuminates me whole!”.

Traducción: “¿Porqué dicen que las estrellas están en el cielo?¡Si cuando pasas, una luz me ilumina entero!”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

9. “Do you breathe oxygen? We have so much in common”.

Traducción: “¿Respiras oxígeno? Tenemos tanto en común”.

10. “Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?”.

Traducción: “¿Crees en el amor a primera vista o debería pasar otra vez?”.

Frases de canciones en inglés para ligar

Hay canciones que también nos pueden ayudar a ligar, aquí te presentamos algunas frases de ellas.

11. “This night is sparkling, don’t you let it go. I’m wonderstruck blushing all the way home” - ‘Enchanted’ by Taylor Swift.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Esta noche es brillante, no la dejes ir. Estoy maravillada y me voy a casa sonrojada”.

12. “Sit next to me before I go, jigsaw women with horror movie shoes. Be cruel to me cos I’m a fool for you” - ‘Suck it and see’ by Arctic Monkeys.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Siéntate a mi lado antes de que me vaya, mujer enigmatica con zapatos de película de horror. Sé cruel conmigo porque soy un tonto por ti”.

13. “Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin” - ‘Blank Space’ by Taylor Swift.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Mucho gusto en conocerte, ¿dónde has estado? Podría mostrarte cosas increíbles, magia, locura, paraíso, pecado”.

14. “You can tell that you were brought the same for me. So please don’t let go, cause you know exactly what we found” - ‘You and Me’ by Disclosure.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Traducción: “Puedes decirme que tú fuiste traído también para mí. Así que por favor no me dejes ir porque sabes exactamente lo que hemos encontrado”.

15. “I had sworn to myself that i was content with loneliness cos none of it was ever worth the risk, but you, are, the only exception” - ‘The Only Exception’ by Paramore.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

16. “You like The Smiths?” - No es frase de canción pero es una de las frases más recordadas en ‘500 Days of Summer’.

Traducción: “¿Te gusta The Smiths?”.

Ya sean piropos o frases, estas opciones te ayudarán a romper el hielo con tu crush extranjero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte