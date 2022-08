Qué significa POV, GPI y otras abreviaturas usadas por la generación Z

Las abreviaturas más utilizadas por la “gen Z”, la generación más influenciada por el internet.

La generación Z, es decir, los nacidos entre los años 1994 y 2010, es la que se ha visto mas afectada por la influencia de internet, el claro ejemplo de ello es la modalidad lingüística que utilizan y que ha sido afectada por las redes sociales, las nuevas tecnologías y el contacto con personas alrededor del mundo.

De esta forma han desarrollado un vocabulario muy peculiar, que puede llegar a ser difícil de comprender para las otras generaciones, sobre todo, aquellas palabras que incluyen anglicismos y abreviaturas de servicios de mensajería instantánea.

En los dos últimos años, TikTok ha sido testigo de una gran explosión de las nuevas palabras o abreviaturas utilizadas por los jóvenes, pues la plataforma ya no solo es usada para crear pasos coreográficos, si no los usuarios han comenzado a utilizar estrofas de las canciones para crear contenido humorístico como POV, que se puede traducir a Point of view o punto de vista en español. Pero esta no es la única palabra popular utilizada por la mayor parte de la gen Z, así que aquí te dejamos las palabras más utilizadas por los jóvenes.

Yass

Es utilizado para decir que si de una forma más exagerada o con emoción.

LOL

Es el acrónimo de Laughing Ot Loud y significa me río mucho.

x1 o RT

Estos términos suelen ser utilizados en comentarios para decir que estas de acuerdo o que piensas lo mismo.

GPI

Gracias Por Invitar suele ser utilizado para decirle a una persona que te hubiese gustado compartir un momento con ella.

F

Esta letra suele ser utilizada para decirle a la persona con la que estás hablando de una forma dramática que reconoces su situación.

TBT

Es utilizada para hacer referencia a un recuerdo que te hizo sentir feliz o emocional.

TBH

Significa To Be Honest, básicamente para decirle a la otra persona como te sientes o lo que piensas sobre una situación.

DIY

Do It Yourself, es utilizado para referirse a manualidades o cosas que redes hacer tu mismo desde cero.

Random

Se utiliza para referirse a algo aleatorio o extraño que te ha sucedido.

FYI

For Your Information, es utilizado para aclarar un punto sobre una situación o acción a la persona con la que te encuentras hablando.

ASAP

As Soon As Possible o lo antes posible es utilizado para pedir algo tan pronto como sea posible.

Bae

Este es probablemente uno de los términos mas cariñosos que dicen los jóvenes aunque ya no lo utilizan tanto y significa Before anyone else o antes que nadie, lo pueden utilizar en expresiones como “es mi bae”.

