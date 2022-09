¿Quién fue Louise Bennett-Coverley? La poetisa a la que Google le dedicó un doodle

Este miércoles nos despertamos con un nuevo doodle en el buscador de Google, el cual se creó en honor a nada más y nada menos que a la poetisa Louise Bennet-Coverley, quien habría cumplido 103 años en esta jornada. Y si tú aún no sabes de quién se trata, aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre ella y la importancia de su legado.

¿Quién fue Louise Bennett-Coverley?

Fue el 7 de septiembre de 1919 que llegó al mundo Louise Simone Bennett-Coverley en una localidad de Jamaica, de acuerdo con el texto “A Likkle Miss Lou: How Jamaican Poet Louise Bennett-Coverley Found Her Voice”, siendo la única hija de Augustus Cornelius Bennett y Kerene Robinson.

Su experiencia académica la llevó a formar parte, en 1943, del Friends College, en donde estudió folclore jamaicano y gracias a lo cual logró publicar sus primeros trabajos de poesía en un medio conocido como el Sunday Gleaner.

Fue la primera alumna de raza negra en matricularse, en 1945, a la Royal Academy of Dramatic Art de Londres gracias a una beca del British Council, y tras graduarse emprendió su carrera laboral en compañías de repertorio y como redactora en revistas íntimas de toda Inglaterra, según la biografía que se publicó en el sitio missloujamaica.com.

Trabajó como presentadora de radio para la BBC; profesora de folclore y teatro en la Universidad de las Indias Occidentales; y hasta como conductora del programa de televisión infantil “Ring Ding”, a través del cual buscó fomentar el talento artístico en los pequeños. Incluso compartió créditos con el elenco de dos filmes “Calypso”, de 1958; y “Club Paradise”, de 1986.

Pero la principal razón por la que el mundo la recuerda es por su labor en llevar al mundo la belleza del idioma patuá, también conocido como criollo jamaiquino, a través de sus poemas y escritos, al igual que por la preservación que hizo de aquella lengua con canciones y narrativas populares de la región.

El legado de Louise Bennett-Coverley

La poetisa dejó tras su partida varios libros y grabaciones con los que buscó expandir su amor por su patria, su gente y cultura, a través de los cuales logró que el patuá fuera reconocida como la lengua materna de Jamaica.

Sus poemas y pensamientos se encuentran recogidos en textos como: “Anancy Stories and Poems in Dialect”, de 1944; Laught with Louise: A Pot-Purri of Jamaican Folklore”, de 1961; “Jamaica Labrish”, de 1966; “Selected Poems”, de 1982; y “Auntie Roachy Seh”, de 1993″.

Y entre sus grabaciones más importantes se hallan las siguientes: “Jamaica Singin Games”, de 1953; “Children’s Jamaican Songs and Games”, de 1957; los monólogos llamados Miss Lou’s Views, realizados entre 1966 y 1967; “Miss Lou Live-London”, de 1983, y algunos más.

Durante su carrera artística fue galardonada con premios escolares a literatura y teatro, al igual que con condecoraciones póstumas como el espacio Miss Lou’s Room, del Harbourfront Centre, en Canadá; o la beca de intercambio en su nombre por parte de la Universidad de las Indias Occidentales a Estudios Literarios del Caribe. Otras condecoraciones que recibió también han sido:

Ser nombrada Miembro de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, en 1960.



Premio Norman Manley a la excelencia, en 1972.



Orden de Jamaica, en 1974.



Medalla Musgrave, en 1978.



Doctorado Honoris Causa en Letras por la Universidad de York, en 1988.



Orden del Mérito de Jamaica, en el 2001.



En el 2006, Bennett-Coverley sufrió un colapso en su casa en Ontario, Canadá, y lamentablemente falleció tras ser trasladada al Hospital Scarborough Grace el 27 de julio. Días después, se le realizó un funeral en Toronto, y su cuerpo fue llevado a Jamaica para que fuera velado entre el 7 y 8 de agosto en la Arena Nacional. Actualmente, sus restos yacen en el Parque de los Héroes Nacionales de Jamaica.

Los temas en la poesía de Louise Bennett-Coverley

El principal objetivo de la poesía de Bennett-Coverley es mostrar la belleza detrás de la cultura jamaiquina y la tradición en la misma, por lo que la poetisa buscó que sus poemas estuvieran escritos en la lengua madre del país.

No obstante, la artista también buscó que las historias detrás de sus escritos tuvieran como particularidad la presentación de espacios públicos, como escuelas, iglesias o tranvías, para que los lectores pudieran identificarse con sus letras y se sintieran parte de ellas.

Y uno de los puntos más álgidos en los temas de su trabajo fue una dura perspectiva sobre las experiencias sociales que muchas mujeres de la clase trabajadora se vieron obligadas a vivir en la cotidianidad de una Jamaica poscolonial, por lo que también se considera que Bennet-Coverley fue una gran precursora del feminismo literario que conocemos hoy.