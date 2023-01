Si ya te hartaste de las típicas historias de amor prueba con “Tomo-chan wa Onnanoko!”: un manga de romance… atípico, sobre el cual te platicamos a detalle aquí.

El amor puede llegar a nuestras vidas de formas variadas y en diversas presentaciones, pero no por eso dejará de ser amor, como el que se muestra en “Tomo-chan wa Onnanoko!”: un manga de romance… atípico, cuya historia te contaremos a continuación para que se te antoje y te animes a conocerla.

“Tomo-chan wa Onnanoko!”: un manga de romance… atípico

Primero lo primero: ¿qué quiere decir “Tomo-chan wa Onnanoko!” y de quién fue la idea de ese manga? El vocablo japonés puede traducirse como “Tomo-chan es una chica”, y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque justamente de eso irá la historia.

El manga fue desarrollado por Fumita Yanagida, quien comenzó a serializar a través de una cuenta de Twitter, @Twi4, y del sitio web Saizensen desde abril del 2015, aunque tuvo tanta popularidad que sus derechos fueron adquiridos por la editorial Kodansha, que dividió la historia en 8 tomos, de acuerdo con el sitio Anime News Network.

Lo más impresionante de todo es que la popularidad de la trama, como la de otras historias como Spy x Family y Chainsaw Man, no se quedó ahí: los estudios Lay-duce adquirieron sus derechos y desarrollaron un anime cuyo estreno llegó en los primeros días de enero del 2023 a través de la plataforma de streaming Crunchyroll, y al parecer sólo contará con una temporada de 13 capítulos.

Pero, ¿de qué trata “Tomo-chan wa Onnanoko!”? Eso es algo que te contaremos a continuación.

¿De qué trata “Tomo-chan wa Onnanoko!”?

Imagínate que tienes un/a amig@ de confianza desde que eras infante, y aunque nunca le viste de otra forma más que como a un/a amig@, al entrar a la preparatoria empiezas a notarle… de manera diferente.

Eso mismo le ocurrió a Tomo Aizawa, la protagonista de esta historia, quien se enamoró perdidamente de su mejor amigo, Junichirou “Jun” Kubota, quien desafortunadamente… no la ve de la misma forma. Lo que es más: ¡ni siquiera la ve como a una chica!

La relación entre ambos es bastante pesadita, por lo que cualquiera llegaría a entender por qué Jun sólo ve a Tomo como su cuatacha, pero eso es algo que ella ya no está dispuesta a tolerar, por lo que buscará la forma de hacer que él la note como lo que en realidad es: una chica que está dispuesta a entregarle su corazón si él le da una oportunidad.

Sin embargo, las cosas no serán sencillas para ninguno de los dos: por un lado, Jun sí quiere iniciar una nueva relación con alguien pero no encuentra a una persona que le sea compatible; ya lo intentó con Misuzu Gundou durante unos cuantos días en la secundaria pero, simplemente, no pegó. ¿Hay algo malo en él?, se pregunta, y ¿cómo le hará para conseguir una novia?

Por el otro, la ex novia de Jun, Misuzu, se interpondrá en los intentos de Tomo de hacer que Jun se enamore de ella ya que es una chica bastante posesiva, y no quiere que ambos pasen tiempo juntos, ya que ella terminó odiando a Jun por no haber podido llevarle el ritmo cuando fueron novios.

Además, el padre de Tomo, Aizawa, un hombre bastante severo y maestro de karate, hace que casi toda la gente alrededor de su hija se sienta intimidada, y que ella misma no pueda entrar en contacto con su lado femenino para no decepcionarle.

Sin embargo, no todo es malo: Tomo también dispondrá del apoyo de Carol, una chica de ascendencia británica que aunque parece una cabeza hueca que no le tiene miedo a nada ni a nadie (ni a los delincuentes ni al padre de Tomo), algunas veces llega a perder la cabeza en sus extrañas ilusiones, aunque su cariño incondicional y consejos podrían ser vitales en los intentos de Tomo de enamorar a Jun.

¿Por qué deberías leer “Tomo-chan wa Onnanoko!”?

Este manga tiene la principal ventaja de no ser la típica historia de una muchacha débil e indefensa que está enamorada en secreto de un joven popular, porque la protagonista, Tomo, es todo menos débil e indefensa, al igual que algunos personajes de estos mangas yaoi de romance para volver a creer en el amor.

Todos los seres humanos tenemos derecho a enamorarnos y a recibir amor de vuelta, y esa es la principal reflexión a la que esta historia quiere llegar, al igual que eliminar los conceptos de “feminidad” y “masculinidad” que la sociedad nos ha impuesto durante años, algo que otros autores, como la de “Unas Pocas Palabras”, han intentado demostrar en esta década.

Tomo no entra en los estándares de una chica común y corriente, y eso es algo bueno porque así nos muestra que su personalidad es algo mucho más brillante que su apariencia; además, su forma de intentar llegar al corazón de su amigo es bastante divertida y atípicamente romántica, algo que causará buena impresión entre los lectores.

El resto de personajes le pondrá un sabor genial a la trama, ya que ninguno actúa como el estereotipo al que aparentemente está ligado; por ejemplo, Misuzu no siente celos de que Tomo esté enamorada de Jun, su ex novio, sino de que él se le acerque a ella, ya que sólo quiere que su amiga tenga ojos para ella.

La relación entre Tomo y sus padres también es una muestra de cómo una mujer joven puede empoderarse al enfrentarse a los tradicionalismos sociales impuestos desde la familia en aras de su propia libertad y sus emociones, algo que las historias de antaño no suelen demostrar (por eso existen tantos animes LGBT tan buenos hoy en día).

Si buscas risas, drama, y una bonita forma de romance poco explorada, este manga y su adaptación a anime son para ti, así que date chance de sorprenderte con ella al igual que muchos otros fanáticos lo hicieron, y déjate enamorar por sus personajes y situaciones.

¿Qué te parece “Tomo-chan wa Onnanoko!”? ¿Estás list@ para darle una oportunidad? Compártenos tus comentarios al respecto en nuestros canales digitales, así como otras recomendaciones que tengas de mangas y animes de romance atípico.

