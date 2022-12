Vuelve a confiar en el amor con los libros de Alice Kellen

Para volver a confiar en el amor no hace falta más que tiempo y una buena historia, y eso es algo que podrás encontrar en estos libros de Alice Kellen.

La literatura de romance tiene muchos y muy buenos exponentes alrededor del mundo, y en nuestros días una de las autoras más queridas por varios lectores de diversas edades es, sin duda alguna, Alice Kellen. Aquí te dejamos una lista de algunos de sus mejores textos para que te enamores y vuelvas a confiar en el amor.

Libros románticos de Alice Kellen

Volver a ti

Una trilogía que se compone de los libros “33 Razones para Volver a Verte”, “23 Otoños Antes de Ti” y “13 Locuras qué Regalarte”, la cual empieza contándonos la historia de Rachel, la mejor amiga de Mike, Luke y Jason, quien se enamoró de Mike y terminó traicionando a una persona que siempre estuvo dispuesta a darlo todo por ella en su afán de quererlo a él.

Después de cinco años, Rachel vuelve a encontrarse con sus amigos, y aunque intenta hacer que la convivencia sea amena, simplemente no puede ignorar que algo en su corazón de lo que sentía por Mike sigue vivo, y que puede volverse catastrófico para todo el grupo si no aprende a manejarlo.

Editorial: Books4Pocket.

Páginas: Difieren entre libro y libro.

Lo puedes encontrar aquí.

Tú

Una bilogía que se compone por los libros “Otra Vez Tú” y “Tal Vez Tú”, la cual comienza de la mano con Emma, quien decide alejarse de Nueva York para viajar a California con sus amigos para olvidarse de todo y disfrutar del buen clima, o así era hasta que se encuentra con Alex, el chico que le rompió el corazón dejándola plantada en una semana antes de llegar al altar.

Emma no puede evitar sentir cosas por Alex, quien le parece sumamente irresistible, pero está decidida a no volver a caer en sus juegos y a dejar bien atrás lo que sentía por él. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan, y no le será fácil sobreponerse al peso de muchos de sus recuerdos.

Editorial: Planeta.

Páginas: Difieren entre libro y libro.

Lo puedes encontrar aquí.

Deja que Ocurra

Una bilogía que se compone por los libros “Todo lo que Nunca Fuimos” y “Todo lo que Somos Juntos”, cuya trama da inicio con Leah, una chica que no se halla a sí misma tras un accidente en que sus padres fallecieron. Para despejarse un poco, se vuelve huésped en la casa de Axel, mejor amigo de su hermano mayor, quien busca ayudar a reunir sus pedazos para que pueda ser ella misma de nuevo.

Sin embargo, Leah siempre ha estado enamorado de él, a pesar de que ambos son prácticamente hermanos, y lo que no sabe es que estar a su lado hará que su vida y la de él de un giro de 180 grados, y que las cosas que creían que no lo podían unir terminarían siendo aquellas que los ayudarían a estar juntos.

Editorial: Planeta.

Páginas: Difieren entre libro y libro.

Lo puedes encontrar aquí.

Llévame a Cualquier Lugar

Del odio al amor sólo hay un paso, y es algo que podemos explorar a través de esta historia, que sigue a Léane, una chica francesa, y a Blake, un chico inglés, quienes se encuentran en un curso de periodismo de su universidad y se ponen a competir por ganar el premio del mismo.

Ninguno de los dos quiere ceder ante el otro, no importa que se sientan totalmente atraídos por las cualidades de cada uno, ya que él quiere cumplir su sueño y ella, obtener el dinero del premio. Sin embargo, las cosas se irán complicando, y al final descubrirán que, a veces, es necesario que alguien te lleve de la mano para afrontar el frío de la realidad.

Editorial: Plataforma Editorial (Neo).

Páginas: 393.

Lo puedes encontrar aquí.

Sigue Lloviendo

Las cosas nunca acaban del todo, y eso es algo que Victor y Sara descubren a la mala después de sobrellevar su divorcio, intentar reconstruir sus vidas con los pedazos que encontraron de cada uno dentro de sí mismos, y de reencontrarse por azares del destino.

Y mientras que él siente que puede existir una segunda oportunidad para los dos, ella simplemente no es capaz de hacerlo entrar de nuevo en su corazón, a pesar de que hay algo dentro de sí que le pide que no vuelva a dejarlo ir.

Editorial: Autopublicación.

Páginas: 116.

Lo puedes encontrar aquí.

El Día que Dejó de Nevar en Alaska

A veces muchos quisiéramos alejarnos de nuestros problemas y hacer como que nunca existieron, y eso mismo le sucede casi siempre a Heather, quien cree que sólo sabe correr tras atraerse problemas. Es así como termina viviendo en Alaska y convirtiéndose en camarera en el restaurante de un propietario que parece odiarla.

Y ese propietario es Nilak, un joven reservado y distante, y quien despierta un gran interés en Heather, que buscará encontrar lo que hay debajo de aquella máscara helada para descubrir quién es este chico realmente y, en el proceso, saber quién es ella también.

Editorial: Titania.

Páginas: 352.

Lo puedes encontrar aquí.

El Chico que Dibujaba Constelaciones

¿Qué es la vida sin un puñado de sueños y mucho amor para dar? Una reflexión a la que la historia de Valentina busca hacernos llegar. Esta chica soñadora y pensadora de imposibles, cazadora de estrellas y anhelante de sueños, se encuentra un día con Gabriel, el joven que la cambiará para siempre.

Porque Gabriel, el chico que dibuja constelaciones, valiente e idealista, confiado en una promesa “para toda la vida”, no es como cualquier otro chico, y ella simplemente no podrá evitar dejarse llevar por quién es… a pesar de que ello la lleve a depender demasiado de él.

Editorial: Planeta.

Páginas: 297.

Lo puedes encontrar aquí.

Nosotros en la Luna

La distancia es, quizás, la mayor prueba de amor a la que dos personas que se aman tengan que enfrentarse jamás, ya que no siempre resulta bien para las parejas, y eso es algo que Rhys y Ginger llegan a descubrir tras conocerse y enamorarse uno del otro, a pesar de vivir en espacios opuestos y llevar vidas muy diferentes.

Mientras que ella se siente perdida y se ha olvidado de sus propios sueños, él simplemente no puede quedarse quieto porque sus convicciones no se lo permiten. Y mientras la relación de ambos crece a través de mails, la interrogante de cómo podría lucir su destino también se vuelve presente, y no parará hasta cumplirse… o devorarlo todo.

Editorial: Planeta.

Páginas: 480.

Lo puedes encontrar aquí.

Las Alas de Sophie

Todos hemos vivido un romance que nos hizo creer que sería para toda la vida y terminó siendo el más dañino que hayamos sufrido. Y eso mismo le ocurre en esta novela a Sophie, quien tras enamorarse de Simon y perderlo en una noche de enero, no logra encontrarse a sí misma en un ambiente lleno de frío.

Pero, cuando la primavera llega a su natal Ámsterdam, las cosas parecen cambiar para Sophie, quien logra descubrir que para encontrar el verdadero amor siempre es preciso encontrarse a uno mismo a través de sus pasiones, de la familia y los amigos. ¿Tocará el romance de nueva cuenta a su puerta?

Editorial: Planeta.

Páginas: 400.

Lo puedes encontrar aquí.

Tú y Yo, Invencibles

¿Qué pasa cuando dos titanes chocan? Es la premisa con la que juega este libro, cuyo fondo es nada más y nada menos que la movida madrileña de 1978, noche en la que Lucas, un joven que trabaja en un taller de coches y tiene una banda con sus amigos, y Juliette, una chica que vive con su abuela en un barrio acomodado y sueña con su independencia, se conocen.

Y entre ambos simplemente nace un amor de aquellos que muchos buscamos: explosivo, apasionado, hermoso… aunque también radioactivo, y que busca arrollarlo todo a su paso con tal de existir. Pero las cosas no resultan sencillas para ninguno de los dos, por sus imperfecciones y sus secretos. ¿Cómo harán que todo se mantenga unido si a ninguno de los dos les gusta ceder?

Editorial: Planeta.

Páginas: 408.

Lo puedes encontrar aquí.

El Mapa de los Anhelos

¿Y si te dieran la oportunidad de descubrir quién eres a través de un mapa… lo seguirías, sin importar a donde te llevase? Eso le ocurre a Grace, una chica quien creía que estaba destinada a salvar a su hermana y que se halla perdida cuando aquella muere. No sabe qué hacer en su aburrida Nebraska hasta que un día se encuentra con el juego El Mapa de los Anhelos, y todo a su alrededor comienza a cambiar.

Para poder encontrarse a sí misma, lo primero que debe hacer es buscar a un chico llamado Will, de quien nunca ha oído hablar pero que se convertirá en la persona más importante de su existencia en la odisea a la que está a punto de embarcarse, en la cual podría realmente saber quién es… o perderse para la eternidad.

Editorial: Planeta.

Páginas: 496.

Lo puedes encontrar aquí.

¿Con cuál de los libros de Alice Kellen comenzarás tu aventura para volver a confiar en el amor? Compártenos tus comentarios y otras recomendaciones a través de nuestros canales digitales, y si buscas más información sobre libros, aquí te dejamos estos enlaces: Mangas yaoi de romance para volver a creer en el amor; Libros con historias lésbicas que te llegarán al corazón; y Tu obsesión por los libros tiene nombre.

