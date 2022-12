Si tú también amas su estilo al vestir, aquí te van 10 looks de Zendaya que puedes copiar fácilmente en casa con cosas que ya tienes en el armario.

Zendaya es LA actriz del momento, y todos lo sabemos. La adoramos en prácticamente todas sus producciones tras salir de “A Todo Ritmo”, de Disney, pero algo que realmente amamos de ella es su estilo al vestir. Por eso, aquí te van 10 looks de Zendaya que puedes copiar fácilmente en casa con cosas que seguramente tienes en el armario y que te harán lucir igual de genial que ella.

10 looks de Zendaya que puedes copiar fácilmente en casa

Todo en mezclilla

Este look es, posiblemente, el más sencillo de copiar de Zendaya porque es imposible que no tengas un par de pantalones de mezclilla slim y una chamarra que vaya a juego con ellos. Lo único que hará diferente al outfit de entre cualquier otro hecho con este material ¡son un par de tacones! La actriz ocupa unos de color verde menta, pero tú puedes usar los que tengas en el armario y el outfit seguro te quedará de 10.

¡Camuflada!

Si tienes un par de pantalones de camuflaje (o de estilo militar, como también se les conoce), es momento de que los saques del closet y los uses en este look, que los combina con una chaqueta oscura (puede ser una de cuero y seguro te quedará genial), una blusa sencilla en el mismo tono y, el detalle más importante: unas botas oscuras estilo Steve Madden. Y como accesorio: ¡tu bolsa favorita!

Look playero

Para esos días en que el sol está bastante insoportable, nada como este outfit veraniego de 3 piezas: una falda sencilla y corta que te permita ir cómoda y sentirte libre; un top blanco que muy seguramente tienes en el armario, y una chaqueta que puede ir a juego con la falda o en un tono similar. Te recomendamos que este outfit lo complementes con un par de tenis blancos para mayor comodidad y porque van muy bien con los colores del verano: amarillo, naranja y tonos claros.

Outfit cumpleañero

En su cumpleaños 26, la estrella de “Duna” ocupó este outfit sencillo que la hizo verse increíble y muy cómoda: unos pantalones de mezclilla, un top negro con mangas y unos tacones de punta fina del mismo tono que el top (o suéter, si tienes alguno que sea cómodo y no muy largo). Un par de accesorios sencillos como un collar de dije pequeño, unos aretes o arracadas sin mucho brillo, y un anillo a juego harán que tu versión de este outfit brille un poquito más.

Cómoda pero con estilo

Para esos días domingueros en los que no quieres verte tan producida pero tampoco lucir como si te hubieras acabado de levantar de la cama, este look te vendrá increíble: tod@s tenemos un hoodie de cuello redondo en el closet, y en este outfit es cuando mejor te vendrá porque lo puedes combinar con un par de pants claros o unos pantalones sencillos de gamuza; calceta larga y tus tenis deportivos favoritos. ¡Y listo! Lucirás bien pero sin necesidad de tanta producción.

Nerdy-chic

Este es uno de esos outfits que usarías para ir a la escuela o a una salida con tus amig@s, y viene muy bien para los días en que hace algo de frío, ya que se trata de ponerte una hoodie con capucha y una chamarrita sencilla, preferentemente en tonos oscuros, encima. Lo combinas con un par de tus jeans favoritos, esos que ya incluso tienen algunas roturas por el uso, y unos sneakers o tenis de suela alta. El tip en este outfit son los lentes de marco grande, pero si tú no tienes necesidad de usarlos, puedes complementarlo con el resto de los accesorios: unas arracadas amplias, pulseras y anillos.

Vaselina contemporánea

La querida Olivia Newton-John puso en tendencia el uso de las chaquetas de cuero en los outfits femeninos gracias a su papel como Sandy en “Vaselina”, y este look justamente nos recuerda a ella peeero al puro estilo de Zendaya: esa misma chamarra la combinarás con una blusa sencilla, sin mangas, y preferentemente en color gris, con los mismos jeans que te recomendamos para el primer outfit, y unos tacones de punta fina que pueden ser del estilo y color que desees.

Elegante pero casual

Si tienes en el armario un suerte fluffy que te guste usar porque te protege del frío, ¡sácalo! Es momento de ocuparlo en este outfit. Lo vas a combinar con un par de pantalones de cualquier material pero cuyo color vaya a juego con el mismo del suéter. Y para terminar: unos botines sencillos que te hagan mantener el estilo pero, al mismo tiempo, sentirte cómoda con cada paso que das. De accesorios te recomendamos usar un collar con un dije pequeño y pendientes a juego.

Trajeada aunque cómoda

A mucha gente no le gusta vestir de traje (sobretodo a los hombres) porque les parece muy incómodo, pero eso es porque no han sabido encontrar el punto exacto para lucir bien y estar a sus anchas. Zendaya nos demuestra que sí se puede con este conjunto de de saco y pantalón de punta, que combinó con un sencillo top blanco y tenis a juego. El toque más especial del outfit son los pines de rosas que acomodó en el saco, por lo que si tú tienes un traje similar, así es como puedes ocuparlo para no tener que llevar siempre vestido a los eventos formales.

El gris es el nuevo negro

¿Quién dijo que el gris era un color opaco que simplemente no luce bien con nada? ¡Error! Checa nada más cómo Zendaya lo ocupó en este outfit de dos prendas, el cual sí es un poco más difícil de copiar aunque no imposible: si tienes un suéter o playera tipo polo que puedas combinar con una falda tableada, ¡ya estás del otro lado! Sólo añádele una gabardina (preferentemente en el mismo tono) y tus botas favoritas (las que llegan encima de la rodilla son las ideales para este conjunto). ¿Algún accesorio? Una bolsa o mochila pequeña.

¿Cuál de estos 10 looks de Zendaya que puedes copiar fácilmente en casa es el que más te gustó y recrearás a la de ya con tu estilo? Compártenos tus comentarios y propuestas a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenido relacionado a Zendaya, aquí te dejamos estos enlaces: Medias con diamantes que sustituyeron al pantalón: último grandioso look de Zendaya; Zendaya y su look de “princesa gótica” en los Emmys 2022; y Zendaya se une a la tendencia de mini faldas a la cadera al estilo Mía Colucci.

