¿Te gustan los tacones pero no te cansan demasiado o no sabes como llevarlos? Aquí te dejamos algunos consejos que puedes seguir para para que se vuelvan tus aliados

Es innegable que los tacones son unos de los zapatos favoritos de las mujeres, pues les brindan altura, estilo, elegancia y las hacen sentir más seguras y con confianza.

A pesar de amar los tacones, en ocasiones solemos cometer errores a la hora de utilizarlos, lo que nos lleva a sentirnos incomodas, con dolor, o simplemente sentimos que el outfit completo no es lo que queríamos, por lo tanto decidimos no usar más el calzado que tanto nos gusta.

Si quieres evitar eso, aquí te dejamos algunos errores que debes evitar para poder ver a los tacones como tus aliados y no como tus enemigos.

5 errores que debes evitar a la hora de utilizar tacones

No usar la talla correcta

Este es un error que todas cometemos al menos una vez en nuestras vidas. El utilizar una talla incorrecta no sólo puede arruinar tu outfit, también puede traer consecuencias negativas para tu salud, pues si utilizas una talla más pequeña o ajustada el pie suele forzarse demasiado y esto es dañino para la estructura ósea, incluyendo la columna vertebral.

Es por ello que es recordable utilizar un zapato que te quede algo flojo, tal vez media talla más grande, pues ayuda a evitar rozaduras y ampollas en los talones por si el pie se hincha, lo que los vuelve más cómodos.

Utilizar tacones nuevos y muy altos

Si no estás acostumbrada a utilizar zapatos de tacón muy seguido, no utilices zapatos nuevos y muy altos pues estarás muy incomoda y el dolor de tus pies será intolerable.

Si compraste unos tacones para un evento y son muy altos, practica por lo menos desde una semana antes, camina por tu casa por 15 o 20 minutos diarios, para que tu pie se vaya acostumbrando a la forma de caminar e inclinación que tendrá debido al tacón, también ayudará a que el zapato se vaya amoldando a la forma de tu pie y sea más cómodo y soportable para ti.

Comprar los tacones antes que tu atuendo

Es más fácil elegir un atuendo que vaya de acuerdo a la situación que necesitas y después buscar los zapatos que sean perfectos para completar el look.

Si compras primero los zapatos, deberás buscar más un atuendo que se adecue a estos, pues todo dependerá del color que hayas comprado los tacones, en cambio si compras un atuendo en tonos brillantes como naranja o rosa, puedes buscar zapatos en tonos neutros como negro o beige para que haya un contraste y no se vea tan saturado.

Aferrarte a los Stilettos

Si bien los stilettos son los tacones que por excelencia todas amamos, son los tacones que más problemas nos pueden traer a largo plazo, pues son menos estables, pueden propiciar caídas, torcidas de pies, entre otros accidentes, así como también debes de ejercer un poco de fuerza con el pie para poder sujetar el zapato.

Puedes optar por utilizar tacones no tan altos, entre los números 4 y 6 pues tienen una altura perfecta, de igual forma, los tacones anchos te brindan mayor estabilidad y confianza, al ser gruesos te brindan mayor soporte por lo que tus pies no dolerán tanto al finalizar el día.

No utilizar “almohadillas”

Un consejo que no muchas saben es que pueden utilizar “almohadillas”, estas se utilizan en el comienzo de los dedos, en la suela del pie. Están diseñadas para aliviar la presión de todo el peso del cuerpo en esa zona y si bien no evita el dolor, son de gran ayuda para no terminar tan casada y con gran dolor de pies.

Las puedes comprar en las zapaterías o farmacias, si no quieres utilizarlas desde que te pones los tacones, puedes traerla en tu bolso y ponértelas en cuanto a comiences a sentir dolor.

Ahora que conoces esto, será más fácil para ti poder utilizar las zapatillas que tanto te gustan y sentirte más segura sobre estás, recuerda que los tacones no deben ser una tortura, deben de hacerte sentir cómoda y segura de ti misma.

