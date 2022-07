Marilyn Monroe y las divas de Hollywood que desafiaron a la sociedad al usar bikini

A lo largo de los años, las mujeres han luchado contra diversas prohibiciones e ideologías.

Hoy en día, usar bikini es tan común como natural, con cientos de diseños y marcas, es imposible no elegir solo uno para los días de playa o simplemente de descanso en alguna alberca o parque acuático. Sin embargo, también sabemos que no siempre fue así, aunque se piense que el bikini se creó en el siglo XX, hay algunos vestigios en las culturas clásicas que apuntan que pudo haber nacido específicamente en Roma.

Los primeros trajes de baño no eran como los conocemos ahora, pues éstos no solo eran feos sino que también sumamente incómodos: Constaban de un vestido corto sobre pantalones para no enseñar demasiado, claramente, no eran pensados para la natación, únicamente para meterse al agua... y con el tiempo, ni para eso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fue entonces cuando se empezó a experimentar hacer trajes de baño con diversas telas y texturas desde punto hasta nailon o lycra. En ese proceso surgió un bañador de dos piezas que hasta 1946 recibió el nombre de “biquini” gracias al ingeniero de automoción Louis Réard, quien presentó su creación en el hotel Molitor de París.

Louis Réard bautizó el traje de baño de dos piezas en honor a las pruebas atómicas que Francia estaba realizando en esos momentos en el Atolón Bikini. Aunque el nombre comenzó a usarse en 1946, lo cierto es que la prenda comenzó a usarse mucho antes cuando aún se concebía como “prohibido” enseñar de más en la playa o lugares acuáticos recreativos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Actrices que usaron bikini y rompieron esquemas

Sin embargo, el bikini tuvo grandes expositoras que inspiraron a usarlo a pesar del patriarcado y no como una forma de “exhibir” su cuerpo sino de empoderarse antes los pensamientos tradicionales. A continuación te presentamos un listado de mujeres que usaron bikini, desafiando a la sociedad.

Olivia de Havilland

Para 1938, la actriz británico-estadounidense, ganadora de dos premios Óscar, ya usaba bikini con un peculiar top con flores.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

(L) South Sea Olivia.



1938: British-born actress Olivia de Havilland wearing a floral bikini and a crown of blossoms.



(R) Flowery Olivia.



1940: British-born actress #OliviadeHavilland wearing an evening dress decorated with silk flowers. pic.twitter.com/craXTwJGMm — The Way We Were (@HGACinema) August 31, 2019

Rita Hayworth

En 1946, Rita Hayworth fue una de las actrices que desafió a la sociedad, apostando por un bikini en color blanco y con bragas de talle alto.

Viene el veranito y nuestra Rita Hayworth se apunta al bikini....ahhhh los años 40.....más estilo imposible... pic.twitter.com/9tmVWacJvM — albertofernandez (@albertokug) May 7, 2015

Marilyn Monroe

Luego de que Louis Réard bautizara al bikini, Marilyn Monroe apostó por la prenda sensación en múltiples ocasiones en los años 40.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Marilyn Monroe in a bikini pic.twitter.com/oDVh8QnCPk — VintagePhotos (@NotableHistory) October 20, 2021

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot desafió al mundo del cine al usar bikini en Cannes en el año 1950, una de las apariciones más icónicas y recordadas.

Brigitte Bardot fue una de las primeras actrices francesas que se atrevió a usar un bikini en Cannes pic.twitter.com/uDEEg2mv3a — La Editora Glam (@LaEditoraGlam) April 3, 2015

Jayne Mansfield

Poco a poco los bikinis fueron ganando más popularidad y fueron transformándose. Jayne Mansfield lo sabía bien en 1954.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jayne Mansfield green bikini pic.twitter.com/gjdzUl7biu — Tanja (@T__twitt) December 2, 2016

Natalie Wood

A finales de los 50 y principios de los 60, actriz estadounidense de origen ruso, no tenía miedo de mostrar su cuerpo. De hecho, fue de las primeras en apostar por estampados innovadores como animal print o psicodélicos.

Natalie Wood looking great in a bikini at a pool party, 1960s. 👙 🏊 🤩 pic.twitter.com/iUizLxH2mT — Groovy History (@GroovyHistory) June 11, 2018

Sue Lyon

Entre los años 50 y 60, el bikini llegó al cine, y una de las apariciones más icónicas con dicha prenda fue la de Sue Lyon en ‘Lolita’ de 1962.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

#Bales2020filmchallenge

July Day 5: Bikini in a Film

I have 2



1. Sue Lyon - Lolita pic.twitter.com/RMFplpWTsj — JustAGirlWithSpirit 🇺🇦🌻✌️ (@MoolachArd) July 5, 2020

Nancy Sinatra

En 1966, Nancy Sinatra hizo lo propio en bikini con botas, una combinación que en 2022 no sería nada rara.

Nancy Sinatra posing in a bikini, go-go boots and a guitar in 1966. 👙 👢 🎸 pic.twitter.com/PmjiC8q63A — Groovy History (@GroovyHistory) November 6, 2018

La aceptación del bikini no fue tan fácil, sin embargo, hubo mujeres que lucharon e inspiraron a las mujeres a empoderarse usando la prenda porque no tenían que darle explicaciones sobre su cuerpo a nadie.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte