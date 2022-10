Adiós, Ye: Balenciaga rompe definitivamente su relación con Kanye West

Después de sus comentarios antisemitas y otras polémicas, Balenciaga decidió separarse definitivamente de Kanye.

Una de las relaciones más importantes de Kanye West en el mundo de la moda se acaba de terminar definitivamente. Balenciaga ya no quiere saber nada de él y así lo dieron a conocer en un comunicado, donde informan que ya no trabajan ni trabajarán en conjunto: “Balenciaga ya no tiene ninguna relación ni planes a futuro relacionados con este artista”. Auch.

Fue a través de Kering, la compañía a la que pertenece Balenciaga, que se supo la noticia durante los anuncios de resultados de este cuatrimestre. Aunque la marca no explicó las razones por las que dejaron de asociarse con él, no es ningún secreto que Kanye West ha tenido conductas muy cuestionables durante los últimos meses. ‘Ye’ lanzó una camiseta con un mensaje supremacista (y tuvo modelos que caminaron por la pasarela con el mensaje “White lives matter”, que es un referencia a “Black lives matter”, pero “al revés”), es sabido que ejerce un acoso constante en redes hacia Kim Kardashian, su exesposa, y la gota que derramó el vaso, sus comentarios en contra de las personas judías.

En un tuit que ya borró, Kanye dijo que iba a tener un “death con 3″ hacia los judíos, lo cual es una referencia al término militar “defcon” y los cinco niveles de una amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué significa eso? Él se refería a que se estaba preparando para una amenaza... o que estaba dispuesto a ejercer violencia hacia personas judías. Continuó diciendo que no podía “ser antisemita” porque es afroamericano y después intentó aclarar que solamente se refería a aquellos que le hicieron daño (pero sus comentarios seguían siendo antisemitas, aunque él lo niegue).

Kanye ha dicho en repetidas ocasiones que parte de sus conductas tienen que ver con que padece trastorno bipolar. Sin embargo, muchos han señalado que las enfermedades mentales no son excusas para publicar comentarios racistas y en contra de las personas judías en redes sociales, tampoco para humillar repetidamente a su ex ni causar daño emocional a los hijos que tuvo con ella.

Balenciaga es la primera casa que rompe relaciones con Kanye, pero sospechamos que no será la última. Hace poco, Ye colaboró con la marca en la línea Yeezy para Gap, que no duró mucho porque él los acusó de incumplir el contrato. Hasta hace muy poco, Kanye parecía seguir “impune” con todas sus red flags y polémicas, pero parece que cada vez menos empresas están dispuestas a trabajar con él.





