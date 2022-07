Alexander McQueen: El legado del diseñador que demostró que la libertad creativa hace arte

El legado de la mente brillante que nos enseñó que el mundo de la moda es un escape y una vía libre a la libertad creativa que nos permite hacer arte.

Alexander McQueen es considerado como un diseñador visionario, han pasado 12 años de su muerte y sigue siendo un genio de la moda.

El diseñador británico vivía en la industria que en un momento dudó en abrirle las puertas porque cuestionó su visión, sin embargo, poco a poco se fue ganando el corazón de la crítica y el público gracias a su creatividad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Se graduó en diseño en el colegio St. Martins de Londres y fue galardonado en cuatro ocasiones con el premio British Designer of the Year. También fue condecorado con el título de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire y a pesar de que sus creaciones siempre generaron polémica, nunca dejó de ser considerado como un genio.

Su visión de la moda británica era extraordinaria, si en algo se caracterizaba este maestro es en sus desfiles, hasta la fecha no es común ver colecciones como la de la marca que lleva por nombre el apellido del diseñador.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con sus desfiles buscaba que las personas sintieran repulsión o emoción, cada prenda se trataba de una obra de arte con grandes detalles, el pelo de las modelos, la tela de la prenda, los materiales, los accesorios, debían combinarse a la perfección para lograr causar sorpresa en las personas.

Sus mejores desfiles

Jack el destripador acosa a sus víctimas

Colección creada en 1992, la cual incluía un estampado de espinas y mechones de su propio cabello que estaban cosidos en las prendas, este show fue el puntapié para sus siguientes desfiles.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Taxi Driver

Esta colección fue un homenaje a Travis Bickle, el protagonista de la famosa cinta de Martin Scorsese.

Highland Rape

Esta colección tuvo como propósito generar una crítica a las violación de Inglaterra a Escocia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El hambre

En esta colección McQueen exhibió los icónicos bustiers transparentes con explicaciones de lombrices.

Dante

En esta colección de 1996 se encontraba un esqueleto sentado en la primera fila, lo que causó gran impresión en el público.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es una jungla allá afuera

Lo memorable de este show fue un auto que se incendiaba como escenario de la pasarela.

No. 13

Esta colección de 1999 es la que selló definitivamente su reputación como un gran showman, pues presentó a la atleta paralímpica Aimee Mullins quién utilizó piernas protésicas que estaban talladas en madera de olmo y terminó el show con dos robots pintando con spray el vestido que portaba la modelo Shalom Harlow. Esto se convirtió en uno de los finales de algún desfile de moda mas memorables de la industria.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

McQueen era una combinación perfecta de muchas cosas al mismo tiempo, se exigía demasiado en su vida privada y laboral al momento de crear una nueva colección y si bien esto lo llevó a ser uno de los mejores diseñadores dentro de la industria de la música, también fue una de las causas de su fin.

Después de la muerte de McQueen, la exposición Savage Beauty se presentó en Metropolitan Museum of Art y en el Victoria & Albert Museum de Londres, exposición que se encargó de recordarnos y explicarnos cómo funcionaba la compleja mente de este genio de la moda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Alexander McQueen fue una mente brillante que nos enseñó que el mundo de la moda es un escape y una vía libre a la libertad creativa que nos permite hacer arte y que muy pocos pueden lograr hacer.





Podría interesarte