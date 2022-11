And Just Like That: Carrie Bradshaw vuelve a usar el vestido con el que Big la plantó en el altar

Sarah Jessica Parker utilizó el vestido de novia que Vivienne Westwood le “regaló” a su personaje en Sex and the City.

En 2008 se estrenó la primera película de Sex and the City en los cines de todo el mundo, y aunque no recibió buenas criticas ni por parte de los expertos y mucho menos de los fans que no estuvieron contentos con la continuación de la historia, la realidad es era una de las comedias románticas que los seguidores de la producción de HBO Max más esperaban en aquellos años.

Sin duda, una de las escenas que más nos causaron coraje en el filme, fue cuando Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) planea una gran boda para por fin llegar al altar con Mr. Big, pero de último momento este decide que no puede casarse y la deja plantada en el altar.

Ante la humillación que sufrió, Carrie junto con sus amigas, huye de la biblioteca de Nueva York-lugar en el que se celebraría la boda- y se encuentra en el camino a Big, por lo que se baja del auto para reclamarle y arma todo un espectáculo en la calle.

Además del trago amargo por la decepción amorosa, Carrie se lamentó por las acciones de su novio y le dice a Samantha, Charlotte y Miranda, que “hasta se puso un pájaro” en la cabeza para que combinara con su increíble vestido de novia, el cual fue un regalo de la diseñadora Vivienne Westwood.

El espectacular traje de novia se convirtió en una pieza icónica del guardarropa de Carrie, por lo que esperábamos volver a verlo en la pantalla y parece que así sucederá.

Carrie Bradshaw vuelve a usar vestido de novia

Recientemente se han filtrado las fotos de las grabaciones de la segunda temporada de And Just Like That, el reboot de Sex and the City, que nos muestra a nuestros personajes favoritos en una faceta más adulta.

Las redes sociales estallaron, cuando Sarah Jessica Parker fue captada por las calles de Nueva York luciendo el legendario vestido de su boda fallida con Big, aunque en esta ocasión agregó un accesorio distinto y sí, también usó plumas azules en la cabeza como lo vimos en la primera película.

Todavía no sabemos para qué revivió su legendaria prenda, pero ya no aguantamos la curiosidad por ver las nuevas aventuras de estas amigas, más cuando se anunció que Aidan Shaw regresaría al show.

