Anne Hathaway revela cuál fue su look favorito de ‘El Diablo Viste a la Moda’ a 16 años de su estreno

La actriz celebró los 16 años de la película que marcó su carrera pero también su estilo personal.

Anne Hathaway dio vida a Andy Sach en ‘The Devil Wears Prada’, mejor conocida como ‘El Diablo Viste a la Moda’ en México y Latinoamérica, aquella película en la que compartió protagónico con Meryl Streep, la temida, Miranda Priestly.

Increíblemente, aquella película que marcó un parteaguas en el mundo de la moda cumplió 16 años y al tanto, Anne Hathaway celebró en Instagram con un importante mensaje de lo significativa que fue la cinta en su vida profesional pero también en cuanto a su personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Escribió: “¡Mi atuendo favorito como lo reveló @michaelkors en @interviewmag!”, en referencia a la primera fotografía con la que inició la galería sobre la celebración de ‘El Diablo Viste a la Moda’.

Y añadió, reconociendo el trabajo de la estilista de moda, Patricia Field: “¡Feliz Aniversario a #TheDevilWearsPrada, con especial cariño a la increíble @patriciafield! Ella nos puso los vestuarios más increíbles, icónicos y alegres que de alguna manera siguen sirviendo 16 años después, eso es magia”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además hizo énfasis en el reciente prohibición del aborto en Estados Unidos: “Mirando hacia atrás en las fotos de esta amada película que dio forma a las vidas y carreras de tantos, incluida la mía, me sorprende el hecho de que los personajes femeninos jóvenes de esta película construyeron sus vidas y carreras en un país que honró su derecho a tener elección sobre su propia salud reproductiva. Nos vemos en la pelea xx”.

¿Cuál fue el look favorito de Anne Hathaway en ‘El Diablo Viste a la Moda’?

Haciendo énfasis en el look favorito de Anne Hathaway en ‘El Diablo Viste a la Moda’, la actriz que dio vida a la icónica Andy Sachs, mencionó en una reciente entrevista que fue realizada por el diseñador Michael Kors para la revista Interview, que fue aquel que utilizó para la fiesta del diseñador de la ficción, James Holt.

La actriz apuntó: “Me encanta lo que me puse para la fiesta de James Holt, ese abrigo de terciopelo de Chanel que llegaba hasta las rodillas, y luego la minifalda y las medias y las botas holgadas”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aquel estilismo fue complementado con diversos collares en tonalidad dorada, lo cual completo el total black look. Corroborando que como se creyó por muchos años, el look favorito de Anne Hathaway no fue el de las botas Chanel, que analizaron Emily Blunt y Gisele Bündchen en la oficina.

En la entrevista, Anne Hathaway también resaltó el trabajo de la vestuarista y estilista, Patricia Field, argumentando que ella le enseñó el amor por vestir, tanto a su personaje como a ella en la vida real.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte