¿Así visten los verdaderos hombres? Comparan colección de Ralph Lauren con Peaky Blinders

Parece que alguien vio la serie de Netflix y decidió hacer toda una colección basada en el icónico vestuario de Cillian Murphy y sus colegas.

Peaky Blinders, una de las series más exitosas de Netflix, ha tenido una influencia cultural mucho más allá de la pantalla. El estilo preppy que vimos en los personajes, con trajes de tweed y Príncipe de Gales, telas a cuadros y prendas de lana está de regreso en una colección de Ralph Lauren que retoma el clásico estilo con mocasines, bermudas y polos. Aunque no está directamente basada en la serie de gángsters, sí es un evidente guiño a una moda que regresó con ellos.

El estilo de Thomas y Arthur Shelby se puede resumir en la colección Polo Originals de Ralph Lauren, que recupera el estilo de inicios del siglo pasado con su campaña de otoño. La marca la presentó a mediados de septiembre, con una evidente influencia de la serie de Netflix.

El vestuario de Peaky Blinders, a su vez, está basado en la vestimenta de la época en la vida real de la posguerra. Y es que la serie no sería el éxito que es ahora si no fuera por la ropa: no está ahí solamente como un elemento extra, sino que es fundamental para la trama. Alexandra Caulfield, Stephanie Collie, Lorna Marie Mugan y Alison McCosh son las diseñadoras detrás de la vestimenta de Cillian Murphy y compañía, y ningún elemento en ella es cosa del azar. La ropa de la pandilla es un intento por diferenciarse de otras bandas criminales, pero también de cometer sus crímenes “con clase”.

Tommy Shelby, por ejemplo, nunca usa colores, lo cual es un reflejo de su carácter serio y oscuro. Además, el estilo monocromático es un testimonio de su fluctuación entre la clase media y la clase alta, con un estilo que no llega a ser como la de los hombres ricos de la época que usaban muchos colores. Él suele llevar una icónica gabardina de lana con cuello de terciopelo negro, que seguramente fue inspiración en Polo Originals. La boina de tweed, por otro lado, representa a la clase trabajadora de Birmingham.

Peaky Blinders llegó a su sexta y última temporada en junio de este año (volverá en una obra teatral llamada ‘Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby’, pero su influencia en el mundo de la moda regresó fuerte en otoño e invierno: es hora de usar telas abrigadoras como el tweed y la lana. Porque pertenecer a una banda criminal de la Gran Guerra en Birmingham, una de las ciudades industriales más importantes de los siglos XIX y XX no está peleado con el estilo.





