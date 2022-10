Balenciaga lanza una bolsa de papas fritas como el nuevo accesorio de su colección SS23

La firma española volvió a generar polémica en redes al presentar esta bolsa en la semana de la moda de París.

Se llevó a cabo Paris Fashion Week, y como cada temporada, la capital francesa se llenó de moda con las presentaciones de los diseñadores más prestigiosos del en la actualidad. Aunque hubo momentos que se hicieron virales porque resultaron impactantes, como el vestido de spray de la firma Coperni, el cual modeló Bella Hadid, también hubo otros que se convirtieron en tendencia por las razones equivocadas.

Resulta que la marca de lujo española Balenciaga, presentó su línea primavera-verano 2023, y como siempre dio de qué hablar, ya que uno de los accesorios que forman parte de esta nueva colección, es una bolsa de papas fritas.

A primera vista, el material parece ligero como para poder doblarse, también contiene un cierre en la parte superior y por todo el frente tiene el logo que todos conocemos de la marca más popular de papas fritas en el mundo.

Esta pieza viene en dos presentaciones, la primera es la tradicional bolsa amarilla con el logo rojo y la otra es en verde, que en la mayoría de los países es una bolsa de papas con limón.

Como era de esperarse el diseño causó revuelo en redes sociales, ya que de nuevo la firma de lujo recibió críticas por vender objetos tan comunes a precios demasiado altos, además de cuestionar la falta de creatividad.

Aunque hay que destacar que, la marca se ha planteado durante años hacer una crítica social al consumismo y este tipo de diseños podrían representar estos ideales.

Incluso, Demna Gvasalia, director creativo de la marca, advirtió a los asistentes, así como a la prensa, que no daría explicaciones acerca de sus criticados diseños, por lo que podían interpretarlos de la manera en la que mejor les pareciera.

“He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental; la mejor moda no debería necesitar una historia que venderle a alguien. O te gusta o no te gusta”, dijo.

Los diseños de Balenciaga

Hay que recordar que el prestigioso diseñador de moda Cristóbal Balenciaga, fue quien fundó esta firma de lujo española, que durante años ha vestido a las mujeres más icónicas como María Félix. Además sus colecciones de alta costura, son respetadas en la industria, ya que son consideradas verdaderas obras de arte.

Por esta razón, surge el cuestionamiento sobre algunas piezas que Gvasalia ha propuesto en los últimos años, tales como los tenis sucios, la hoodie rota, la bolsa de basura como accesorio, así como la ropa interior básica de “abuelita”. Todas estas prendas las vendió en miles de dólares.

