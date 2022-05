Beatriz Calles sobre la evolución de Mercedes-Benz Fashion Week México y la evolución de la moda mexicana

Una vez más, MBFWMx tuvo como lugar perfecto diversos venues de Ciudad de México.

Se llevó a cabo una edición más de Mercedes-Benz Fashion Week México, del 25 al 27 de abril, 16 diseñadores presentaron sus propuestas pertenecientes a la temporada Otoño/Invierno 2022 en tres sedes diferentes: La Casa del Lago, el Museo Diego Rivera-Anahuacalli y el hotel Sofitel Mexico City Reforma.

A propósito, pudimos platicar con Beatriz Calles, directora general de Mercedes-Benz Fashion Week México, quien desde hace más de 50 años se ha dedicado a impulsar y fomentar la moda mexicana.

Respecto a la reciente edición de MBFWMx, comentó: “Todo es un aprendizaje constante, cuando estuvimos el año pasado recorriendo ciudades importantes como Puebla, quedamos encantados de la vida, dijimos: ‘¿Qué vamos a hacer?’, pues una nueva edición en Ciudad de México y otras ciudades importantes de la República Mexicana”.

El regreso de MBFWMx al formato presencial

Debido a la pandemia MBFWMx tuvo que encontrar en los formatos digitales un nuevo lugar y al tanto, Beatriz Calles compartió: “Lo digital es increíble porque llegas a unas audiencias que no podrías hacerlo físicamente, sin embargo, todo mundo extrañaba los desfiles, dijimos: ‘Vamos a hacer desfiles pequeños con audiencias pequeñas para arrancar y seguimos subiéndolo a todos nuestros canales de comunicación para que tengan las audiencias porque una vez que te vas a digital no puedes dejar de ser digital”.

“Estoy en Global Fashion Council y es increíble porque todos somos de diferentes países y nos contamos lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando. Es increíble saber de todas las experiencias que están viviendo ellos y las que estamos viviendo nosotros, pero dijimos ‘paso a pasito’”, añadió.

Uno de los principales objetivos de este regreso al formato físico es que los asistentes tengan una experiencia más personalizada, de eso nos contó Beatriz Calles: “Vamos a empezar con estas experiencias de grupos pequeños para que también podamos atenderlos bien porque los grupos grandes por más que trates no se puede. Hay algo que no me gusta y espero que con esto se haya borrado: el protagonismo del front row”.

MBFWMx recorrerá diversas capitales en México durante 2022

“Arrancamos Ciudad de México pero vamos a seguir yendo a visitar capitales importantes como son Oaxaca, que no la habíamos ido a visitar desde hace mucho, vamos a estar en Guadalajara y volvemos a Mérida porque hice la promesa de que teníamos que volver”, compartió Beatriz Calles.

Pues una de las misiones más grandes es conjugar toda la cultura e historia mexicana: “Vamos a mezclar cultura pero también gastronomía pero también moda, es increíble apoyar para que la gente conozca, como se convoca tanta gente digitalmente, que conozcan nuestro país que es maravilloso”.

Sobre la más reciente edición de MBFWMx

Beatriz Calles señaló: “La responsabilidad es grande porque dices: ‘Tenemos que sorprender y tenemos que ayudar a que se conozcan los lugares maravillosos que tenemos’. La Casa del Lago la queríamos desde hace dos años pero llegó la pandemia; a parte la historia viene muy al caso con Mercedes-Benz porque fue edificada para la primera asociación mexicana de automovilismo, ahí se juntaban todos los coleccionistas, los amantes de los autos”.

“Es ese romanticismo de que estás con Mercedes-Benz y por eso había un auto de 1964 increíble convertible, porque ahí era donde iban todos los señores amantes de los autos, conjugando, la moda, los autos y la cultura porque finalmente es un museo también”, agregó.

En esta ocasión, fueron 16 los diseñadores que se presentaron en las tres diferentes sedes, y al tanto, Beatriz Calles mencionó: “Las Julias con esos sombreros que eran unas esculturas, Sandra con una colección ecléctica, y después Kris con esa maravilla de colorido mexicano con esa confección, otra cosa que tenemos nosotros en México que es maravilloso es la convivencia entre diseñador y espectador”, que denominó como “el verdadero lujo”.

Ya que destacó que solo en México el diseñador se acerca al público para comentar sobre su respectiva colección y tratar directamente, lo cual no sucede en otras partes del mundo como Nueva York, París o Milán.

En esta edición se presentaron: “Diseñadores que ya están muy consagrados pero también diseñadores como los de Colectivo como Zurce, que parte de su colección está hecha con hilos sustentables, Alejandra de Coss que recicla y ve cómo le saca a la sustentabilidad, dos talentos jóvenes que tenemos dentro de Fashion Week”.

Asimismo hizo énfasis en el gran talento que hay en Guadalajara, ciudad a la que próximamente llegará Fashion Week y a la que pertenecen diseñadores como Benito Santos y Alfredo Martínez: “Guadalajara es de las ciudades donde se consume más moda nacional, vas por la calle y van vestidas de Julia y Renata, y Alfredo Martínez pero también de diseñadores que van emergiendo, hay tanto talento allá”.

Este es el año 16 de MBFWMx y con más de 32 ediciones, sigue teniendo el mismo objetivo: “Tenemos cosas muy padres que tenemos que comunicar”.

Entre otro de los objetivos de Beatriz Calles también se encuentra el voltear a ver y apoyar a las futuras generaciones de diseñadores que en los últimos dos años tuvieron que aprender a través de una pantalla: “Mi idea es darle todavía más fuerte a estos futuros nuevos talentos para que saquen esa creatividad y esas ganas de comerse el mundo”.

Así es como se llevó a cabo una edición de Mercedes-Benz Fashion Week México en la Ciudad de México con la principal misión de apoyar y fomentar la moda mexicana.

