Blake Lively vuelve a ser Serena Van der Woodsen con el vestido que usó en el estreno del cortometraje de Taylor Swift

La actriz fue captada por las calles de Nueva York luciendo un outfit que recuerda a su icónico personaje.

Blake Lively es una de las actrices más queridas de Hollywood. La californiana sin duda tiene un gran estilo, el cual siempre se vuelve tendencia a donde quiera que vaya, ya que los looks que elige nos recuerdan porqué es un icono de la moda contemporánea.

A pesar de que es originaria de Los Ángeles, la actriz tiene una residencia en Nueva York, ciudad de la que también es originaria Serena Van der Woodsen, la It Girl de una de nuestras series adolescentes favoritas, la cual fue protagonizada por Lively.

El estilo de Gossip Girl sin duda marcó a la generación de principios de los años 2000 y en varias ocasiones hemos visto a la intérprete con outfits que nos recuerdan a su famoso personaje.

La actriz fue captada por las calles de la Gran Manzana, luciendo un vestido blanco con inspiración boho chic, que sin duda parece que salió del armario de Serena en la tercera temporada de dicha serie. Hay que recordar que en uno de los episodios se puede ver a Lively con un outfit muy similar.

La pieza que en esta ocasión portó la actriz mientras caminaba junto a su esposo, Ryan Reynolds, fue diseñada por la marca Reformation, además complementó su look con unos zapatos de Christian Louboutin y el bolso Horsebit de Gucci.

La intérprete no eligió este atuendo solo para salir a dar un paseo, de hecho lo lució en el estreno del cortometraje All Too Well de Taylor Swift, el cual se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca.

Blake y Taylor son grandes amigas desde hace años, por eso no es de extrañarse que haya acudido a apoyarla en uno momento tan importante para la cantante que se estrenó como directora en uno de los festivales más reconocidos de Estados Unidos.





