Clean Look: ¿Qué es y cuáles son las consecuencias de esta tendencia de belleza viral en TikTok?

Las tendencias de belleza en TikTok pueden ser contraproducentes.

Desde hace años, con la popularización y demanda de las redes sociales, se han creado trends en un intento de romper con la cotidianidad, además de satisfacer la necesidad humana de interacción y pertenencia a un grupo con gustos similares a los de cada uno de los usuarios.

De tal manera que cada año se crean miles de nuevos trends, los cuales fueron en aumento durante pandemia, ya que los afortunados que tenían la oportunidad de quedarse en casa, tenían mucho tiempo disponible a pesar de la escuela y el trabajo online.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Estas tendencias van desde la creación de bailes, utilizar un audio como broma, un estilo de maquillaje y más, algunos otros resultan ser peligrosos para quienes intentan cumplirlos; los creadores de estos trends puede ser cualquier usuario de estas plataformas y es posible que la mayoría de estos se realicen sin ningún fin lascivo o con la intención de ofender a cierto sector de la población, sin embargo, han existido un par de estos trends que han ofendido a más de uno.

¿Qué es el clean look?

El clean look es una nueva tendencia creada con el fin de mostrar un nuevo estilo de maquillaje y peinado, el cual consiste en mostrar una piel preferentemente libre de imperfecciones de manera que el rostro se vea totalmente liso, sin texturas o marcas de algún tipo, un maquillaje ligero y un peinado con el cabello totalmente recogido y que así cubra la cara lo menos posible; vaya, así como nos peinaban cuando íbamos al kínder y la primaria.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Consecuencias del Clean Look

Algunos de los usuarios de Internet se han visto afectados por esta nueva tendencia estética ya que, desde hace un tiempo de lo que más se habla en redes, afortunadamente, es de la aceptación de nuestro cuerpo, su forma, su color y todo lo que lo constituye.

Es por esa razón por la que al crear un trend en el que se muestra, lo que de manera estigmatizada se tiene concebido como un “rostro perfecto”, y que se concibe mayormente para personas blancas, se vuelve a caer en el error de señalar lo que está bien y lo que no de nuestros cuerpos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esto puede afectar a diversas personas todavía más de lo que la industria de la moda y la estética ya les ha afectado a nivel psicológico del cómo es nuestro cuerpo y de como “debería” ser, provocando un constante rechazo y frustración a quienes no cuentan con estas características de manera física.

Lo que podemos hacer como usuarios de estas redes sociales que promueven la creación de trends sin pensar en las repercusiones (ya sean positivas o negativas en los internautas), es procurar conocer lo que consumimos y cuestionarnos si al crear una de estas nuevas tendencias, no estamos cayendo en la exclusión de aquellas personas que sin ser su elección, no cuentan con las mismas oportunidades y características que nosotros; en el caso del clean look, es una opción más de maquillaje y peinado, claro, pero el trasfondo puede también repercutir negativamente en las personas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte