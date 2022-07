¡No la tires! Puedes salvar tus prendas deslavadas con hojas de laurel y bicarbonato de sodio

Este fácil truco evitara que te deshagas de tu ropa favorita y le des una nueva nueva vida.

Es bien sabido que a nivel mundial, la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo; incluso cuando más accesible se vuelve, solo quiere decir que su producción es bajo condiciones deplorables de trabajo y aún más contaminante.

Es por esto por lo que cuando una prenda pierde su color buscamos múltiples maneras de hacer que pueda ser utilizada nuevamente, pero no siempre todas las soluciones que se nos ofrecen son efectivas, en especial las soluciones basadas en químicos.

Seguramente has tenido prendas que te encantan, pero a las cuales con el tiempo ya no les queda rastro del color que en algún momento tuvieron, ya sean unos jeans negros que ahora se ven grises o una blusa roja que ahora más bien parece color naranja.

Después de buscar técnicas y soluciones al respecto, la naturaleza viene a demostrarnos nuevamente su poder, no solo con la pigmentación natural sino trayendo de vuelta los colores de nuestras prendas con un remedio casero, una mezcla inesperada de HOJAS DE LAUREL y BICARBONATO DE SODIO; así es, con solo dos ingredientes puedes darles una segunda vida a tus prendas.

¿Cómo recuperar tus prendas deslavadas?

Con agua, bicarbonato de sodio y laurel, puedes darles una nueva oportunidad a tus prendas, aquí te damos los pasos:

1. En una olla, pon a hervir la suficiente agua para que cubra la cantidad de prendas que quieras arreglar.

2. Una vez que el agua esté hirviendo, agrega la misma cantidad de hojas de laurel y de bicarbonato de sodio.

3. Luego de un par de minutos, cambia el agua a un recipiente que no utilices y sumerge tu ropa hasta que quede totalmente humedecida.

4. Mantén tus prendas bajo el agua durante 24 horas seguidas, puedes mover tu ropa de vez en cuando para que funcione de manera más uniforme.

5. Una vez que hayan pasado las 24 horas, lava y seca como lo acostumbras y sorpréndete con el resultado, ¡ropa como nueva!

Así que ya lo sabes, no te tienes que deshacer de tus prendas favoritas, cuando no sepas de qué manera hacer que tu ropa dure aún más tiempo, aquí tienes un pequeño tip para seguirla utilizando sin remordimientos, no la tires a la basura, aún tiene solución. Hazlo por el planeta y también por el bien de tu economía.

