Cultura sneaker: ¿En qué momento aumentó su popularidad en México?

En una entrevista con Erick Pompa, coleccionista y amante de los sneakers, hablamos sobre la gran popularidad de los sneakers en los últimos años en México.

En los últimos años la cultura sneaker ha tomado gran relevancia y a la vez popularidad, los sneakers se han convertido en el calzado favorito de las calles, enalteciendo aún más el ya consolidado streetstyle y a la vez el streetwear.

¿A partir de cuándo? Aunque no hay una fecha exacta, todo se remonta a la visión de diseñadores como Virgil Abloh, quien llevó la moda de las calles a las pasarelas, fusionando la alta costura con el streetwear de una manera impecable y revolucionaria.

Hoy en día, no suena descabellado en eventos como la MET Gala o en los Oscars ver llegar a la celebridades en sneakers, dejando atrás los tacones, ahora… eso es un estilo de vida que ha resonado hasta en las calles de la Ciudad de México.

Al respecto, platicamos con Erick Pompa, coleccionista y amante de los sneakers, lo cual lo llevó a fundar su propia tienda ‘Pompa Street Shop’ que migró de lo digital a lo físico hace tan solo un año.

Erick Pompa nos habló de sus inicios con los sneakers: “Tengo ocho años vendiendo tenis, desde ese momento nació mi amor por los sneakers, como se les llama ahora, lo cual se debe a la cultura americana, pues se les denomina así por las ediciones limitadas o las colaboraciones”.

Compartió: “En ocho años hemos ido evolucionando poco a poco; siempre me han gustado los tenis, yo veía y estudiaba sobre ellos, me gustaban tanto que de repente me preguntaban sobre los pares, “o dónde los compraste” y se los conseguía. Cuando menos me di cuenta ya estaba vendiendo por Internet, por los conocidos grupos de Facebook”.

¿Cuándo comenzó la popularidad de los sneakers en México?

De acuerdo a Erick Pompa: “El crecimiento en nuestro país comenzó aproximadamente en 2018 cuando se realizaron unos lanzamientos muy importantes; Nike le dio la oportunidad a México, yo creo que fue un experimento para ellos para ver cómo pegaba con la colaboración con Off-White, una de las mejores marcas y más exclusivas en el mundo de los sneakers”.

“En aquel momento, el precio de retail (de tienda) fue de 4 mil 200 pesos, sin embargo, ahorita ese par alcanza casi los 200 mil pesos, el cual ha ido en aumento en los últimos años”, señaló.

¿En qué momento comenzaron a aumentar los coleccionistas de sneakers?

Quizá uno de los factores determinantes en cuanto al aumento de coleccionistas de sneakers fue: La pandemia. Para Erick Pompa: “Aunque hubo una crisis económica para las personas que se quedaron sin empleos, hubo quienes no y que comenzaron a hacer home office, lo cual les permitía ahorrar en transporte y otras cosas, por lo que ese ingreso mensual, lo empezaron a destinar a los tenis”.

“Además, también comenzaron las personas que se interesaron y comenzaron a hacer contenido al respecto en redes sociales, como yo. Si te das cuenta hay mucho contenido de mexicanos o latinos sobre sneakers en TikTok, por ejemplo; como que ya se normalizó el hablar de tenis”, agregó.

Los sneakers como un estilo de vida

Erick Pompa determinó: “Como muchas otras cosas en la sociedad, el uso de tenis ya es muy normal (ya los puedes usar en cualquier lugar), porque ya son un estilo de vida. Hay coleccionistas que su pasión es muy grande y eso es a lo que destinan su tiempo y su dinero”.

Asimismo, aseguró: “Dejamos de sufrir el que se vea bien y ahora hacemos que unos tenis se vean bien con todo, y la realidad es que ahorita las marcas ya nos dan una variedad extensa de gustos, colores, materiales y para toda ocasión”.

“Aunque muchos dicen que ya está como explotando la burbuja y que ya va a acabar este “boom” de los tenis, yo no lo veo así porque las marcas grandes de moda y obviamente Nike, Adidas y todas estas marcas especialistas en tenis, están haciendo colaboraciones muy importantes y muy bonitas como Gucci con Adidas, Balenciaga con Adidas, Dior con Jordan, las cuales volvieron locos a los coleccionistas”, explicó.

Además, destacó: “Las personas que tenían ese estilo de vida como de alto lujo y como de muy cliché, ahora le entran al mundo de los tenis con todo”.

Virgil Abloh es uno de los responsables del crecimiento en la cultura sneaker, con su llegada como Director Creativo a Louis Vuitton en la línea masculina, y al tanto Erick Pompa añadió: “Demostró que si no se actualizaban a los nuevos gustos de la sociedad mundial, otras marcas lo hubieran superado pero supieron hacer muy bien las jugadas necesarias para que predominaran en el mercado”.

Los sneakers en México y Latinoamérica

En los últimos años, latinos como J Balvin y Bad Bunny han sorprendido con colaboraciones con marcas como Jordan y Adidas, al respecto, Erick Pompa señaló: “Las marcas grandes líderes están volteando al mercado latino, México por ejemplo, ya representa una parte importante de su mercado. Y se debe básicamente a que a todos los latinos les gusta este nuevo estilo de vida”.

La batalla entre un par original y un clon

Así como la popularidad de los sneakers va en aumento, los clones también lo han hecho, al respecto Erick Pompa comentó: “El consejo que siempre les doy a mis clientes es que son libres de comprar donde quieran pero pueden tener la seguridad y certeza de que conmigo están comprando con alguien seguro, no soy el único pero las estafas en redes sociales pasan mucho no solo con tenis, dicen que lo barato sale caro, luego por ahorrarte pierdes más dinero, no generalizo pero sí hay mucha estafa”.

“Desde la que te lo venden como original y es clon o la más cínica cuando depositas y te bloquean. Eso fue lo que me orilló a poner mi tienda física, pues mis clientes me decían ‘¿dónde puedo encontrar más productos? ¿Dónde puedo verte?’, eso me fue orillando a tener la tienda física, la cual nos da más herramientas y cosas que podemos hacer”, compartió.

Sobre ‘Pompa Street Shop’

Sobre ‘Pompa Street Shop’, su tienda física que abrió sus puertas hace aproximadamente un año, Erick Pompa compartió: “Con trabajo constante y duro hemos ido mejorando, abrimos nuestra página de Instagram, la página web, ahorita hacemos contenido para todas las plataformas que hay, ese trabajo combinado es lo que nos ha dado como la fórmula secreta para llegar a más público”.

Pues, señaló: “De vender solamente local, en los últimos meses hemos enviado tenis a Polonia, a Europa, tenemos un concepto muy único y curioso que se llama ‘Mistery Box’, tú me dices tu talla, gustos, color favorito, silueta favorita y nosotros que somos expertos en el tema nos adentramos a armarte un buen outfit para que los clientes solo puedan pagar, dedicado para alguien que le llama la atención pero no sabe tanto y nos da su confianza para armarles lo mejor del momento”.

Las preguntas obligatorias fueron, las tres siluetas preferidas de este año, Erick Pompa apuntó que para las mujeres con los ‘Dunk Low’, mientras para los hombres ‘Jordan 1′ y ‘Yeezy 350′. Y respecto a las tallas más difíciles de conseguir, determinó: “Cuando comencé a vender era el número 7, las generaciones han cambiado, ahora son como 8.5 o 9. Para mujeres es la talla 24″.

Pompa Street Shop está ubicada en Av.Insurgentes Nte.18, Sta María la Ribera, delegación. Cuauhtémoc, CDMX, enfrente del metrobús “El Chopo” con un concepto muy original.

