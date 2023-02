El director creativo de Balenciaga habló de la polémica campaña con niños y pues ya para qué

Denma Gvasalia rompió el silencio y habló del error que cometió Balenciaga con su campaña en la que involucró niños.

Lo hecho está hecho. En noviembre de 2022, el director creativo de Balenciaga, Denma Gvasalia, cometió uno de los errores más grandes en su carrera al incluir en su campaña de primavera 2023 polémicos objetos relacionados con prácticas de BDSM junto a niños.

Aunque la firma española retiró las imágenes tomadas por el fotógrafo Gabriele Galimberti de inmediato y las reemplazó por otras, el daño estaba hecho y esto causó mucha controversia mediática y señalamientos al equipo de la casa de moda.

Y ahora, casi 3 meses después, Denma, de 41 años, habló en una entrevista para Vogue sobre lo ocurrido y se disculpó, pero ya para qué, ¿no?

Denma Gvasalia habla sobre la polémica campaña de Balenciaga

El director creativo aseguró durante la entrevista que se trató de la campaña de la tienda de regalos, la cual supuestamente no tenía ninguna relación con la campaña Primavera 2023, y las bolsas de ositos de peluche, según él, hacían referencia a la cultura punk y DIY, y no al BDSM.

‘Aquí es donde entra mi error. Ese fue mi gran error. No me di cuenta de lo inapropiado que sería poner estos objetos y aún así tener al niño en medio. Desafortunadamente fue una idea equivocada y una mala decisión de mi parte. No deberíamos haber presentado niños en imágenes que incluyeran objetos que no estaban relacionados o eran inapropiados para ellos. Nadie, incluido yo mismo, planteó la cuestión de que fuera inapropiado. Había procesos de control establecidos, personas involucradas, internas y externas, pero simplemente no detectamos lo que era problemático. Esto fue un error de juicio. Lamento mucho esto. Pido disculpas sinceramente por lo sucedido y a cualquiera que haya resultado herido por ello’, dijo.

Denma mencionó que cuando se desató el escándalo su equipo y él estaban muy conmocionados y realmente sintió que Balenciaga estaba en grandes problemas. Lo más increíble del asunto es que aseguró que nadie durante la producción se dio cuenta del error.

‘He visto mucho drama en mi vida, pero este fue particularmente difícil de vivir, un error del que aprender. Fue sobre todo doloroso para mí porque no podía explicar todo esto, pero también, el nombre de Balenciaga y el legado de Cristóbal Balenciaga es algo que aprecio y por el que tengo el mayor respeto y fascinación... Ciertamente cometimos un gran y estúpido error con la campaña de obsequios, y ciertamente hemos aprendido’.

Supuestamente, tanto el director creativo como todo el equipo de la casa de moda ahora están bajo estrictos lineamientos antes de que cualquier fotografía sea publicada.

‘Desde mi punto de vista personal, como director creativo, tendré que cuestionar absolutamente todo ahora. Realmente cambiará mi forma de trabajar, la cual antes era más instintiva... Aprender del error también incluye educarnos sobre este tema y contribuir a la causa real’, aseguró.





