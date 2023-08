Ya estamos listas para disfrutar del verano porque este año no nos vamos a quedar en casa, ¿verdad? En los últimos meses hemos aprendido cómo cuidarnos, tener todas las medidas necesarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo distanciamiento social para evitar ser contagiados.

Cuando tenemos vacaciones programadas es una emoción gigante que nos hace comprar los outfits completos y planear peinados y accesorios para vernos hermosas. Por supuesto no puede faltar la uña bien pintada, ¿de qué team eres, barniz en casa, gelish o postiza? Yo amo cómo se ve el gelish porque soy muy mala para pintarme las uñas pero odio que me limen porque las tengo tan delgaditas que ya me duelen muchísimo.

Al parecer el diseño de uñas se está saliendo de control porque ahora están creando efectos tridimensionales. No sé qué tan cómodos sean pero bonitos a mí no me parecen. Pero no estamos aquí para juzgar, ¿verdad? si usas bikini en el cuerpo ¿por qué no ponértelo en las uñas?

Sí, es una locura pero lo ha creado una artista que compartió video en TikTok. Empezó por crear las boobs. Unas grandes boobs al centro de la uña. Cuando se secó pintó la uña de un color más obscuro dando la sensación de estar bronceada, luego puso el bikini con un tono plateado, agregó la pieza de abajo y lo delineó con color negro. Pero por si no fuera suficientemente llamativo, le agregó diamantina plateada. Y listo, quedaron listas las uñas del verano.

Es un diseño extravagante que muy pocas personas se atreverían a usar. He visto opciones muy discretas y minimalistas para esta época del año y lucir fabulosa en tus vacaciones pero jamás se me hubiera ocurrido esta forma de hacerlas.

¿Qué dices? ¿Te gustan? ¿O prefieres algo más sencillo?

