Eiza González y la verdadera razón por la que se pintó el pelo de rubio

La mexicana sorprendió hace un par de meses al dejar su melena castaña.

Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas más seguidas de Hollywood, además de que ya es considerada una fashion icon por excelencia, gracias a su audacia a la hora de vestir e imponer tendencias.

En marzo de 2022, la mexicana sorprendió con un cambio (radical) de look, durante la promoción de su más reciente filme ‘Ambulancia’, en la que comparte créditos con los actores Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II.

Durante su paso por Reino Unido, Eiza González apareció con un rubio platinado que dejó atrás su característica melena castaña y que sorprendió a sus seguidores. Y sin dar más detalles sobre la decisión se su tan radical cambio, recientemente se supo la verdadera razón.

Lo cierto es que Eiza González cambió sorpresivamente de look para aparecer en edición de verano la revista V Magazine, bajo el titulo: “El Efecto Eiza”.

Bajo el lente del fotógrafo Jack Henry y el estilismo de Anna Trevelyan, Eiza González protagonizó una de las sesiones editoriales más llamativas, pues apareció con una melena rubia platinada que causó sensación, aunado a un estilo futurista con joyas de Bvlgari y prendas de Miu Miu, Prada, Dior, Loewe, entre otras firmas.

¿Por qué Eiza González se volvió rubia?

De acuerdo a la descripción de V Magazine en una de sus publicaciones en Instagram, esta portada es una celebración a los 15 años de trayectoria de Eiza González: “Transformada por el poder de las joyas de @Bulgari, es la estrella de la televisión mexicana y heroína de las películas de acción, @eizagonzalez como nunca antes la habías visto, mientras ingresa al último capítulo de su carrera, como se ve en las páginas de V136, nuestra nueva edición de verano”.

“Fotografiada por @jack_bridgland_studio y estilizada por @annatrevelyan, mientras la actriz celebra 15 años en la industria, @thekevinponce de V se encontró con González para hablar sobre la trayectoria de su amplia carrera y por qué la representación latina es crucial ahora más que nunca”.

Eiza González habló sobre su carrera con la publicación: “Sabes, he tenido muchas vidas: he sido una estrella infantil, he sido una estrella del pop, he sido una actriz de telenovelas, he sido una chica de Nickelodeon y he hizo la transición al mercado estadounidense”.

“Realmente nunca me ha gustado definirme como una cosa específica, especialmente porque comencé [mi carrera] a principios de la década de 2000 en un país que te coloca en una casilla específica durante mucho tiempo”, agregó.

En la sesión de fotografías, Eiza González aparece de una forma disruptiva, dejando atrás (por ejemplo) la inspiración en María Félix que vimos en su portada de Vogue, en esta ocasión hay tintes futuristas y una melena rubia que sigue llamando la atención. Ahora sabemos a qué se debió el cambio radical de look de la mexicana.

